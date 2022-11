Brigitte Giraud : 13e Française primée du Goncourt, qui est-elle ?

BRIGITTE GIRAUD. Ce jeudi 3 novembre, Brigitte Giraud est devenue la 13e Française à remporter le prix Goncourt, à 56 ans, pour son livre "Vivre vite", dans lequel elle rend hommage à son mari décédé.

[Mis à jour le 4 novembre 2022 à 11h23] Brigitte Giraud est devenue, ce jeudi 3 novembre 2022, la 13e femme à remporter le prix Goncourt, pour son livre Vivre vite. Elle succède à Mohamed Mbougar Sarr au palmarès, et est la première romancière primée depuis 2016, année où Leïla Slimani avait remporté le prix avec Chanson douce.

Dans son livre, l'écrivaine de 56 ans a souhaité rendre hommage à son mari, Claude, décédé des suites d'un accident de moto, le 22 juin 1999, une "catastrophe", écrit-elle dans son livre. La romancière avait déjà écrit sur ce "drame", en 2001. Dans À présent, elle racontait les semaines qui ont suivi l'accident, "le livre de la sidération, de la déflagration, du fracas juste après". Pour Vivre vite, elle déclare : "Je savais depuis longtemps qu'il fallait que j'écrive le livre. Le livre qui soit à la hauteur de Claude, de notre histoire d'amour, celui qui embrasse tout ça et qui recherche la vérité, toutes les vérités."

Le jury est allé au bout des quatorze tours réglementaires pour élire Brigitte Giraud. Didier Decoin, président de l'académie Goncourt, indique que Brigitte Giraud "est partie d'un deuil cruel qu'elle a ressenti, qui est poignant" pour écrire un livre qui a" quelque chose de tragique". Et d'ajouter qu'elle "pose avec beaucoup de simplicité et d'authenticité la question du destin". Alors qu'elle est devenue la treizième romancière à obtenir le prix depuis la création du Goncourt, elle déclare : "Ce n'est pas en tant que femme que je reçois le prix, mais en tant que personne qui travaille la littérature depuis des années."

Pour Brigitte Giraud, être primée du Goncourt est un sacre très attendu après 14 ouvrages publiés allant du roman au récit en passant par des recueils de nouvelles, car l'auteure sait jouer de son art dans plusieurs styles. La Lyonnaise aujourd'hui âgée de 56 ans a toutefois pu avoir un avant-goût de cette récompense en 2007, lorsque sa nouvelle intitulée L'amour est très surestimé a reçu le prix Goncourt de la nouvelle, et deux plus tard quand le prix du jury Jean-Giono 2009 a été remis à son livre Une année étrangère. Reste qu'en 2022, Brigitte Giraud est récompensée pour une œuvre très personnelle dont l'émotion a bouleversé les lecteurs. En recevant le prix Goncourt ce jeudi entre les murs du restaurant Drouant au cœur du quartier de l'Opéra à Paris, comme le veut la tradition, l'écrivaine est récompensée d'un chèque de 10 euros mais s'assure des ventes colossales de son dernier roman.

Vivre vite, le récit de 208 pages publié aux éditions Flammarion en 2022 et écrit par Brigitte Giraud, s'inspire de l'histoire de l'écrivaine et d'un moment tragique, la mort de son mari décédé à 41 ans dans un accident de moto en 1999. Le livre suit le fil d'un compte à rebours avant cette disparition et retrace le parcours d'un couple amoureux et épris des arts entre littérature et musique tout en dessinant le portrait de Claude, guitariste et critique de rock. L'écrivaine Brigitte Giraud se livre dans ce roman en évoquant le projet que le couple parent d'un petit garçon de 8 ans, Théo, avait de s'offrir une maison sur les collines de Lyon après vingt ans de vie commune. L'émotion ressentie par le lecteur qui parcourt les pages de Vivre vite est incontestable puisqu'il s'attache à cette famille avant de devoir souffrir de la disparition du personnage principal, qui tenait aussi le premier rôle dans la vie de Brigitte Giraud.

L'auteure a mis plus de 20 ans après la perte de son compagnon pour écrire ce livre qu'elle dédie à son fils. Pourtant en 2001, son livre À présent s'attardait à retracer les jours suivant l'accident et jusqu'à l'enterrement de Claude. C'est finalement toute l'œuvre de Brigitte Giraud qui reprend un peu de sa vie à chaque page.

Brigitte Giraud est née en 1960 à Sidi-bel-Abbès en Algérie, et est actuellement installée à Lyon, selon les informations du site confluences.org. Elle a toujours été très attachée à la littérature, ayant été libraire mais aussi traductrice et journaliste. Son premier roman, La Chambre des parents, a été publié en 1997. Deux ans plus tard, sa vie a été bouleversée lorsque son mari, Claude, est mort en tombant après avoir démarré trop vite après un feu rouge, à bord d'une moto trop puissante qui ne lui appartenait pas. Des informations rapportées par franceinfo. À cette époque, elle avait 36 ans. Le couple venait d'acheter une maison à Caluire-et-Cuire près de Lyon, et elle y a donc emménagé sans son compagnon avec son fils très jeune. Ce n'est que récemment, lorsqu'il a été décidé de vendre cette maison, que l'auteure a eu envie d'écrire ce récit aujourd'hui récompensé par le Goncourt. Au cours de sa carrière littéraire, Brigitte Giraud a écrit 14 romans, essais, récits et nouvelles.