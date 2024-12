Nouveau Premier ministre, en direct : le meilleur choix de Macron peut être la surprise

Les forces politiques de gauche restent inflexibles : Emmanuel Macron doit nommer une personnalité issue du NFP à Matignon. Mais le chef de l'Etat pourrait surprendre tout le monde.

L'essentiel : Le nom du futur Premier ministre sera connu "sous 48 heures", comme indiqué par l'Élysée. Une information qui aurait été transmise par le chef de l'Etat ce mardi, lors de ses réunions en présence des différentes forces politiques du pays. La nomination du nouveau locataire de Matignon devrait intervenir, au plus tard, jeudi après-midi.

Mardi, Emmanuel Macron a donc reçu "l'ensemble des partis", hors LFI et le RN, soit les groupes parlementaires se disant dans "une logique de compromis". Le but était de trouver un accord de non-censure qui permettrait au futur gouvernement "d'intérêt général" de tenir devant l'Assemblée nationale. Pour éviter une nouvelle censure, le président doit veiller à construire une coalition de 289 députés, sans quoi le nouveau Premier ministre pourrait être renversé.

Le nouveau Premier ministre devra être assuré du soutien de la gauche pour tenir, mais le PS, les Écologistes et le PCF demandent la nomination d'une personnalité issue du NFP à Matignon ou des garanties sur des mesures chères à la gauche. Pourtant, Emmanuel Macron pourrait surprendre tout son monde en annonçant un profil surprise. Quid de la réaction de la gauche ?

Selon les informations de Politico, les députés du camp présidentiel identifient désormais les sujets trans partisans qui pourraient, idéalement, faire consensus (notamment à gauche). "L'appui aux agriculteurs, la lutte contre le narcotrafic ou encore la sauvegarde de l'industrie française", détaille un conseiller de Gabriel Attal auprès du média.

En parallèle des consultations, plusieurs noms de potentiels futurs Premiers ministres sont testés ces derniers jours. Celui de François Bayrou est toujours cité parmi les favoris. Il a même été reçu - une nouvelle fois - par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée, mardi matin, avant la réunion avec les autres forces politiques du pays. Sébastien Lecornu, Bernard Cazeneuve et Catherine Vautrin sont toujours dans la course.

11:05 - Bayrou désavoué à gauche, vers une surprise de Macron ? François Bayrou ne ferait finalement pas l'unanimité à gauche. Pour Olivier Faure, le patron du PS, "ça ne peut pas être" lui, déclarait-il ce matin, catégorique. Sans surprise, LFI censurerait également, comme l'a affirmé le coordinateur insoumis Manuel Bompard, ce mercredi matin. Alors, l'équation se complique pour Emmanuel Macron. Le président du MoDem est perçu comme un Marcheur de la première heure, aux côtés d'Emmanuel Macron depuis 7 ans maintenant. Lui confier Matignon pourrait signifier ne pas changer de ligne, c'est en tout cas comme cela que la gauche pourrait l'interpréter. Voilà pourquoi, le chef de l'Etat pourrait décider de sortir de son chapeau un nom surprise, qui fasse consensus. 10:57 - Un Premier ministre de gauche nommé ? Alors, le PS serait de la partie assure Kanner Le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, indique ce mercredi matin au micro de BFMTV que si un Premier ministre gauche était nommé, le PS y participerait. En revanche, s'il s'agissait d'un "Premier ministre de droite ou de centre droit", les socialistes n'en seraient pas. Même si François Bayrou était nommé à Matignon. Lui confier Matignon pourrait signifier ne pas changer de ligne, c'est en tout cas comme cela que la gauche pourrait l'interpréter. Voilà pourquoi, le chef de l'Etat pourrait décider de sortir de son chapeau un nom surprise, qui fasse consensus. 09:34 - Olivier Faure (PS) : "le grand acquis, c'est de mettre à l'écart le RN" Dans les colonnes de Politico, ce mercredi, une source élyséenne indiquait que la volonté commune était de "ne plus dépendre du Rassemblement national". Une formule et une idée partagée par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure au micro de BFMTV : "Le grand acquis, c'est de mettre à l'écart le RN", a-t-il déclaré. "La gauche est celle qui permet d’isoler l’extrême droite et de faire en sorte qu’elle ne soit plus la maîtresse du jeu", poursuit-il. 09:16 - "L'hypothèse Bayrou, ce sera une censure", assure Bompard (LFI) "François Bayrou, il a été ministre d'Emmanuel Macron, donc l'hypothèse François Bayrou, ce sera une censure (...) Si certains tombent dans le piège d'une grande coalition, évidemment qu'ils vont fracturer le NFP", prévient ce matin Manuel Bompard, coordinateur de LFI, sur France Info, remettant sur la table le nom de Lucie Castets pour Matignon. Un "accord de non-censure, ça n'existe pas", a-t-il précisé. 09:01 - "On doit accepter les compromis et les concessions", lance Olivier Faure "Je souhaite un Premier ministre de gauche ouvert aux compromis (...) On doit avoir le pouvoir d’initiative, on doit accepter les compromis et les concessions", indique ce matin le patron des socialistes Olivier Faure sur BFMTV, ouvert à la discussion avec le camp présidentiel. "On ne peut pas passer sa vie à dire non, ceux qui en souffrent ce sont les Français". Alors, quelle sera la part de concession de la gauche et celle du président de la République concernant le nom du futur Premier ministre ? 08:55 - "Ça ne peut pas être François Bayrou", affirme Olivier Faure Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, affirme que l'option Bayrou à Matignon ne peut pas être "le bon choix". "Ça ne peut pas être François Bayrou", car un "signal de continuité" serait donné aux Français. Le président du MoDem et maire de Pau étant trop proche d'Emmanuel Macron. Toujours selon Olivier Faure, "les Français n'en veulent pas", a-t-il martelé au micro de BFMTV/RMC. 08:51 - Pour LR, Bayrou "peut être une solution" Ce mercredi, le secrétaire général délégué des Républicains Geoffroy Didier juge que l'hypothèse François Bayrou à Matignon "peut être une solution" grâce à sa "grande expérience (...) Bayrou est un homme expérimenté, républicain, central, centriste (…) je n’ai aucune opposition", a-t-il affirmé au micro de France Info. 08:48 - Les chefs de partis se sont réunis pour "conserver leur place", estime Marine Le Pen "Le sentiment que j'ai eu (...) est qu'en réalité ils ne s'étaient pas réunis pour savoir comment régler les problèmes des Français, mais plutôt rester sur le cheval, c'est-à-dire comment conserver leur place", juge la présidente des députés RN à l'Assemblée nationale, au sujet de la réunion entre les différentes forces politiques et Emmanuel Macron, ce mardi à l'Élysée. Cette dernière n'a pas été conviée aux discussions, elle estime n'avoir "rien à y faire", car "ne souhaitant pas participer au gouvernement d'Emmanuel Macron", précise-t-elle sur France 2 ce mercredi. 08:42 - Gabriel Attal liste les points de convergences potentiels avec la gauche Selon les informations de Politico, les députés du camp présidentiel identifient désormais les sujets trans partisans qui pourraient, idéalement, faire consensus (notamment à gauche), et qui pourraient surtout être votés par les forces de gauche. "L'appui aux agriculteurs, la lutte contre le narcotrafic ou encore la sauvegarde de l'industrie française", détaille un conseiller du responsable des députés EPR à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal. En ordre de marche derrière leur patron, les députés du camp présidentiel n'ont même pas évoqué la réforme des retraites. Autrement dit, rien n'est exclu par Gabriel Attal et la macronie pour aboutir à un consensus avec la gauche, pour l'instant."A l’Elysée, le néo-chef de Renaissance n’a en tout cas mentionné aucune ligne rouge", abonde Politico. 08:30 - L'objectif commun : "ne plus dépendre du Rassemblement national" Une composante de cette situation complexe semble toutefois claire à quelques heures de la nomination du futur Premier ministre : "ne plus dépendre du Rassemblement national", rapporte Politico, de sources élyséennes. Jusqu'alors, le parti à la flamme avait la possibilité de décider du sort du gouvernement, en votant la moindre motion de censure déposée par la gauche dans la chambre basse du Parlement. Avec cette nouvelle donne, Emmanuel Macron lance un certain appel à la stabilité, qui pourrait également dépendre de la volonté des forces de gauche (hors LFI), à travailler main dans la main avec le camp présidentiel. Une éventualité suspendue à la couleur politique du futur locataire de Matignon. 08:25 - Un profil estampillé NFP à Matignon, la gauche inflexible Le nouveau Premier ministre devra être assuré du soutien de la gauche pour tenir, mais le PS, les Écologistes et le PCF demandent la nomination d'une personnalité issue du NFP à Matignon ou des garanties sur des mesures chères à la gauche. "Nous nous sommes engagés, si nous étions nommés, à ne pas recourir au 49.3 et à travailler en équipes à l'Assemblée nationale", déclarait hier la patronne des Verts, Marine Tondelier, après son entretien avec Emmanuel Macron. Pour l'heure, le président semble toujours indisposé à nommer une personnalité issue du NFP à Matignon, mais il pourrait bien y être contraint, notamment car la gauche ne voit pas d'un bon oeil une potentielle nomination de François Bayrou, qui apparaît aujourd'hui comme le nom le plus consensuel pour occuper la fonction. 10/12/24 - 23:29 - Peut-on vraiment espérer un nouveau Premier ministre d'ici la fin de la semaine ? FIN DU DIRECT - "Je demanderai au Premier ministre, qui sera nommé dans les 48 heures, de mettre en place cette méthode concertée." Voilà ce qu'aurait affirmé mardi, au cours de la réunion multipartis organisée à l'Élysée, le président de la République, rapporte Le Parisien. Le nouveau Premier ministre pourrait ainsi être désigné d'ici à jeudi. Reste que le palais présidentiel ne confirme pas l'information. La semaine dernière, certains affirmaient déjà qu'un nom serait annoncé en ce début de semaine. Il n'en est finalement rien. La prudence reste donc de mise. 10/12/24 - 22:01 - "Aucune force politique du NFP n'a dit qu'il irait au gouvernement", assure Sandrine Rousseau Conviée mardi soir sur le plateau de L'Assemblée, sur BFMTV, Sandrine Rousseau a défendu l'idée selon laquelle le Nouveau Front populaire serait "toujours ensemble". Reconnaissant toutefois "une différence de stratégie" alors que les socialistes, les écologistes et les communistes ont accepté de participer aux consultations à l'Élysée, tandis que les insoumis se tiennent à l'écart, l'écologiste a réfuté toute "différence de fond". Par ailleurs, elle l'assure : "Aucune force politique du Nouveau Front populaire n'a dit qu'il irait au gouvernement." 10/12/24 - 21:06 - "Quel que soit le Premier ministre, il faut qu’il y ait de part et d’autre des concessions", juge Hollande Dans un entretien accordé au Parisien-Aujourd'hui en France, l'ex-président de la République et député de Corrèze justifie son choix d'avoir voté la censure. "Est-ce que je regrette d’avoir censuré ? Non", assure-t-il, pointant que cela a permis de "clarifier la situation politique". Quid du prochain locataire de Matignon désormais ? "Quel que soit le Premier ministre choisi, il faut qu’il y ait de part et d’autre des concessions et que ceux qui ne participent pas au gouvernement aient des garanties", plaide-t-il, tout en continuant de défendre une nomination à gauche, comme un Laurent Berger ou un Bernard Cazeneuve. LIRE PLUS

La crise politique que traverse la France n'est pas prête de finir. La démission de Michel Barnier, imposée par la censure du gouvernement votée par les députés ce mercredi, vient rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'exécutif a toujours été très fragile. Le choix d'Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier à Matignon donnait les clés au Rassemblement national et sans le soutien tacite du RN, l'artifice ne tient plus. Le gouvernement fait face à la réalité politique et arithmétique : sa ligne est très minoritaire à l'Assemblée nationale, les députés des partis d'opposition sont plus nombreux que ceux des partis du "socle commun" de Michel Barnier et ont décidé de faire tomber le gouvernement.

Emmanuel Macron s'est préparé à la chute du gouvernement de Michel Barnier dès la semaine dernières d'après de nombreuses indiscrétions. Il a déjà commencé à tester les noms de potentiels remplaçants de Michel Barnier. Selon BFMTV, le président est prêt. Un ancien ministre, proche du chef de l'Etat, indique même qu'Emmanuel Macron "veut nommer un Premier ministre en 24 heures", ajoutant : "Il ne veut pas apparaître sans gouvernement devant Trump ce week-end. C'est une question de crédibilité pour la France. On a 26 jours pour faire un budget. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est la première fois que je sens qu'il veut aller vite". S'il dit vrai, le successeur de Michel Barnier devrait être connu ce jeudi 5 décembre. Mais Emmanuel Macon nous a habitué à reporter les délais.

Outre la question de "quand", se pose aussi celle du "qui". Le président de la République devrait rester sur la même ligne qu'auparavant : pour lui, c'est la capacité à assurer la stabilité qui commande. Il lui faut donc trouver un nouveau chef de gouvernement qui ne sera pas immédiatement censuré. La nomination d'un Premier ministre du NFP est donc exclue, puisque l'ensemble des députés de Marine Le Pen et d'Eric Ciotti censureraient le gouvernement, tout comme une très large majorité des députés du bloc central. La facilité pour Emmanuel Macron serait de renouer le deal tacite avec Marine Le Pen. Et il n'est pas exclu qu'une figure d'une droite plus identitaire fasse l'affaire pour Matignon.

Un nouveau Premier ministre qui ne sera pas censuré

Le premier nom du potentiel remplaçant idéal à Michel Barnier qui est apparu dans la presse est celui de Bruno Retailleau. Avec un tel choix, Emmanuel Macron pourrait laisser les mains libres à celui qui est arrivé place Beauvau en assurant que la régulation de l'immigration devait être une priorité. Celui-là même qui a déclaré publiquement que l'immigration n'était "pas une chance" et que la politique pénale devait être revue en profondeur. Une ligne qui pourrait convaincre Marine Le Pen pour s'abstenir de toute censure... jusqu'au prochain désaccord. Mais l'option Retailleau aura du mal à convaincre l'aile gauche de la macronie, pour quoi le ministre de l'Intérieur est bien trop traditionnaliste et conservateur.

D'autres noms sont également évoqués parmi les quelques rumeurs, comme ceux de Gérard Larcher ou de François Baroin, qui resterait dans une ligne politique sensiblement identique à celle de Michel Barnier. La prise du maire de Troyes semble avoir gagné en force ces dernières heures d'après Le Parisien. Il faut dire que l'homme coche de nombreuse case : il est issu de la droite, mais entretien de bonnes relations avec le PS et n'est pas fâché avec le RN. Côté CV, les expériences et les mandats ne manquent pas dans la carrière de François Baroin qui a été député, sénateur mais aussi ministre.

Des prétendants semblent aussi émerger dans le camp macroniste, une appartenance politique qui pourrait être leur plus grande faiblesse. Parmi eux, trois noms sortent du lot : François Bayrou, patron du MoDem qui a parrainé Marine Le Pen à la dernière présidentielle ; Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées capable de parler à toutes les forces ; et Roland Lescure.

Rares sont les noms de personnalités de la gauche cités parmi les rumeurs autour de Matignon. Emmanuel Macro ne verrait pas la solution venant ce côté de l'échiquier politique selon des bruits entendus par BFMTV. Mais si le chef de l'Etat décide seul de la nomination du Premier ministre, il reste très attentif aux initiatives des chefs de groupes parlementaires. Le Président pourrait donc considérer la volonté de Gabriel Attal d'"élargir le socle commun", en intégrant les socialistes et les écologistes pour "bâtir des compromis législatifs" autour d’un "pacte d’action". S'il parvient à agglomérer des bonnes volontés dans cette perspective, alors le nouveau Premier ministre devra incarner une ligne plus sociale-démocrate et donner des gages forts aux députés de gauche. Pour l'heure, le scénario ne semble pas être le premier choix de l'Elysée.