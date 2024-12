Facebook, WhatsApp et Instagram sont down : une panne géante rapportée, un retour à la normale progressifs

Une panne mondiale touche les réseaux sociaux de la plateforme Meta ce mercredi 11 décembre 2024. Des milliers d'utilisateurs ne peuvent plus accéder à Facebook, WhatsApp et Instagram. Mais la situation est en train de s'améliorer.

Une importante panne touche les différentes plateformes de Meta ce mercredi 11 décembre 2024 en soirée. Facebook, WhatsApp, Instagram, et Messenger sont notamment concernés. Des milliers de signalements ont déjà été rapportés sur le site spécialisé Downdetector, où les utilisateurs se plaignent notamment de ne pas pouvoir se connecter ou envoyer de message, voient leurs communications partir avec du retard ou même s'effacer. L'entreprise a confirmé qu'elle affrontait des problèmes techniques. Et si la durée de la panne à laquelle doit faire face Meta était difficile à évaluer, il semble que depuis 20 heures un retour progressif à la normale est constaté. Peu avant 20 heures, WhatsApp indiquait sur X commencer "à constater un retour à la normale pour la plupart des utilisateurs" et s'attendait "à ce que les choses reviennent à la normale sous peu".

"Nous sommes conscients qu'un problème technique affecte la capacité de certains utilisateurs à accéder à nos applications. Nous travaillons à rétablir la situation le plus rapidement possible et nous nous excusons pour la gêne occasionnée", a indiqué mercredi soir la firme sur le réseau social X. Pour l'heure, Meta n'est pas en mesure de donner davantage d'informations sur l'origine de la panne.

En 2021, une panne géante avait déjà touché ces plateformes et avait duré plus de 6 heures. Durant ce laps de temps, il était impossible d'envoyer ou recevoir un message sur les réseaux Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. Pire même, si vous tapiez Facebook sur un moteur de recherche, la page était introuvable, comme si le réseau social avait disparu du monde internet pendant quelques heures.