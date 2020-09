Keynote Apple 2020 : de nouveaux produits dévoilés, quid de la keynote iPhone ?

Apple a concocté une keynote vidéo pour présenter ses nouveaux iPad et ses nouvelles iWatch, sans évoquer les nouveaux iPhone 12. Une nouvelle keynote serait en préparation, spécialement conçue pour présenter les smartphones.

S'il y a bien un exercice sur lequel Apple ne manque d'audace, c'est bien la fameuse keynote organisée annuellement en septembre. Lors de cet événement, la marque à la pomme assure, à chaque fois, que les dernières innovations qui intègrent leurs nouveaux produits sont exceptionnelles, même lorsque parfois, celles-ci sont minimes. Cette année, Apple a organisé une keynote de rentrée sans même mentionner les nouveaux iPhone, et s'est contenté de dévoiler de nouvelles iWatch et de nouveaux iPad. Rien de révolutionnaire, mais Apple a peur du vide et sait très bien le combler.

Il faut dire que les fans d'Apple peuvent trouver motif à se réjouir, notamment avec l'iPad Air nouvelle version, nouveau petit bijou de technologie. Apple a aussi annoncé qu'un service en ligne, consacré à la remise en forme et au fitness, serait prochainement lancé et optimisé avec les iWatch. Pour consulter toutes les annonces, rien de plus simple : l'intégrale de la keynote est en vidéo, ci-dessous :

Forcément, l'absence remarquée du dernier smartphone d'Apple génère un certain nombre d'interrogations, à commencer par celles-ci : y aura-t-il une keynote pour les iPhone 12 ? Si oui, quand sera-t-elle organisée ? Selon les indiscrétions qui ont fuité ces dernières semaines figurent le fait qu'Apple organisera une deuxième keynote 2020, en octobre. Apple a en effet dû composer avec des retards de production, qui allongent tous les délais initialement prévus pour la mise sur le marché. Certains petits malins ont remarqué que dans la vidéo de présentation du dernier iPad, le comédien utilisant la tablette crée un événement dans son agenda : et c'est la date du 30 septembre qui a été choisie par les concepteurs du petit module vidéo. Faut-il y voir un message caché ? C'est tout de même peu probable, mais sait-on jamais avec Apple... La firme de Tim Cook aurait en tout cas sous le coude quatre versions différentes du nouvel iPhone à présenter : un mini, un 12, un 12 Pro et un 12 Pro Max. Une stratégie adoptée pour l'iPhone 11 et qui a convaincu Apple de faire de même pour sa toute nouvelle mouture. En savoir plus sur l'iPhone 12 dans notre article dédié.

Keynote de septembre : les nouveautés présentées