"DIRECT. Grève dans les raffineries : un "compromis" chez Total, la CGT poursuit les blocages"

GREVE RAFFINERIES. Les syndicats majoritaires CFE-CGT et CFDT ont trouvé un compromis avec la direction de TotalEnergies après les longues négociations de la nuit de jeudi à vendredi. La CGT continue de s'opposer à la société pétrolière et poursuit la grève dans les raffineries.

Salaires des grévistes L'essentiel Après de longues négociations dans la nuit de jeudi à vendredi, un accord a été trouvé entre TotalEnergies et les syndicats majoritaires CFDT et CFE-CGT. Les deux organisations doivent encore soumettre la proposition à leurs adhérents et se prononcer définitivement avant midi ce vendredi 14 octobre.

La CGT, syndicat à l'origine du mouvement de grève qui dure depuis près de trois semaines dans les raffineries, a quitté la table des négociations sans accepter la proposition de Total.

Le compromis trouvé entre la société pétrolière et les deux syndicats prévoit une augmentation des salaires de 7% à compter du mois prochain en plus d'une prime allant de 3000 à 6000 euros.

La grève des raffineries se poursuit donc ce vendredi 14 octobre, la CGT a déjà fait savoir que le mouvement est reconduit dans les quatre raffineries de Total et le dépôt du carburant des Flandres appartenant au même groupe. Au contraire, la grève est levée au moins jusqu'à 14 heures sur le site d'Esso-ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme.

Le tribunal administratif de Rouen a rejeté le référé de la CGT visant à empêcher les réquisitions de salariés d'Esso-ExxonMobil sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine. La justice administrative jugeant ces réquisitions comme ayant "un caractère nécessaire", elles sont donc autorisées.

La CGT, FO, Solidaires et FSU ont appelé jeudi soir à une journée de grève interprofessionnelle. La date du mardi 18 octobre a été désignée.

En direct

11:24 - Un référé déposé au tribunal administratif de Lille Alors que le référé voulant faire interdire les réquisitions d'une partie du personnel de la raffinerie Esso de Port-Jérôme-Gravenchon a été rejeté par la justice administrative, l'avocat de la CGT, Me Emmanuel Gayat a déclaré à l'AFP ne pas vouloir en rester à ce stade : "Il va, de toute manière, y avoir une procédure par la suite sur le fond". Selon le journaliste RMC, Victor Joanin, un deuxième référé de la CGT à été déposé concernant cette fois ci les réquisitions de Dunkerque. Le journaliste précise dans un tweet que ce deuxième référé "sera examiné par le Tribunal administratif de Lille cet après-midi." 11:14 - Reprise des livraisons au site Mardyck de Total Selon le journaliste de la Voix du Nord, Laurent Decotte, 22 camions de carburants sont sortis ce matin du dépôt de Mardyck. En effet, depuis les réquisitions qui ont débuté hier sur le site de Dunkerque, 3,6 millions de litres de gazole seraient sortis du dépôt du Nord. 10:45 - D'autres réquisitions possibles ? Alors que la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher déclarait ce matin au micro de LCI "qu'à ce stade, nous avons fait les réquisitions essentielles, il n'est pas de notre souhait de nous immiscer dans une négociation sociale". La député des Yvelines, Aurore Bergé, a averti au micro de BFMTV que des réquisitions supplémentaires "pourraient avoir lieu" à la condition que "les blocages ne soient pas levés". 10:20 - Pour le délégué syndical CGT de Mardyck "le mouvement va se durcir" La grève continue au dépôt de Total de Mardyck. Cette nuit le délégué syndical du site à déclaré aux micros de plusieurs médias que "ce qu’on demande, on pense qu’on le mérite sinon on ne l’aurait pas demandé. Si on l’obtient pas par le dialogue, on va l’obtenir autrement." Il a ajouté que les grévistes ne veulent "pas de la pseudo-négociation de cette nuit". Les salariés tablent sur une augmentation de 10%, comprenant "7 % de l’inflation et une compensation de 3 % par rapport aux résultats." 10:09 - Les réquisitions de la raffinerie Esso de Port-Jérôme-Gravenchon : autorisées par le tribunal La demande de la CGT visant à faire interdire les réquisitions de grévistes dans la raffinerie du site Esso de Port-Jérôme-Gravenchon, a été refusée par le tribunal administratif de Rouen. Les réquisitions sont donc autorisées. Dans sa décision le tribunal administratif de Rouen considère que "le recours à des mesures de réquisitions individuelles d'agents qualifiés présente un caractère nécessaire pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public eu égard à la durée des défaillances d'approvisionnement causées par la grève". 09:59 - La CGT demande une augmentation de 10% pour les salariés Total Alors que la CGT a quitté la table des négociations cette nuit au siège parisien du groupe Total, Philippe Martinez s'est exprimé au micro de Francinfo et a demandé une augmentation de 10% pour les salariés du groupe. Pour le secrétaire général de la CGT, ce chiffre comprend "l’inflation et le partage des richesses, puisque chez Total, les actionnaires ont été servis depuis longtemps”. 09:35 - Pour le gouvernement, pas de nouvelles réquisitions prévues "à ce stade" Alors que les sites de TotalEnergies ont reconduit la grève ce matin, le gouvernement n'envisage pas de nouvelles réquisitions pour le moment. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, interrogée au micro de LCI ce matin a déclaré qu'à ce stade, nous avons fait les réquisitions essentielles, il n'est pas de notre souhait de nous immiscer dans une négociation sociale". Ajoutant avoir "ciblé" le dépôt de Dunkerque. 09:09 - "Ces réquisitions sont illégales" selon Philippe Martinez Le tribunal administratif de Rouen doit se prononcer aujourd'hui sur la légalité des réquisitions d'une partie du personnel de la raffinerie ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine. En effet, la CGT a déposé un référé pour empêcher ces réquisitions. Ce matin au micro de Franceinfo, Philippe Martinez a dénoncé des "réquisitions illégales". Pour le secrétaire général de la CGT, c’est une "atteinte au droit de grève". Il a précisé qu'une procédure devant les tribunaux serait déposée à chaque réquisition des grévistes. 08:56 - "Les augmentations générales, c'est 5%" précise la CGT Les négociations ont "tourné en rond" selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez invité de Franceinfo ce matin. Le représentant syndicale est aussi revenu sur la proposition d'augmentation des salaires des 7% selon lui : "C’est 5% d'augmentations générales, plus on additionne des augmentations individuelles, plus l'évolution de la prime ancienneté ce qui au total donne 7%. Mais Les augmentations générales, c'est 5%" 08:44 - La grève reconduite dans les cinq sites de TotalEnergies La CGT par la voix de son coordinateur Eric Sellini vient d'annoncer à l'AFP la reconduction de la grève sur tous les sites de TotalEnergies déjà bloqués soit les quatre raffineries du groupe et un dépôt de carburant dans le Flandres, près de Dunkerque. 08:15 - S'il est signé, l'accord avec Total va-t-il "détendre la situation" ? Le président de l'Union française des industries pétrolières, Olivier Gantois, a salué sur franceinfo "une très bonne nouvelle" qui "va détendre la situation" en évoquant le compromis trouvé entre Total et les syndicats CFDT et CFE-CGT mais sans la CGT et la CAT. Si l'accord pourrait effectivement avoir des effets positifs sur le déblocage des raffineries, il n'entrainerait pas instantanément le retour à la normale dans les stations essence en pénurie de carburant. 07:59 - La signature de l'accord ne mettra pas fin à la grève selon la CGT Malgré la possible signature d'un accord entre Total et d'autres syndicats, la CGT assure que la grève des raffinerie se poursuivra. "Ces syndicats-là qui viendraient signer un accord au rabais, ça ne changera rien à la mobilisation, ça ne changera rien à l’état d’esprit et à la détermination des grévistes", a soutenu Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme TotalEnergies Normandie 07:46 - La grève temporairement levée à la raffinerie Esso de Port-Jérôme Un syndicat encore mobilisé sur la raffinerie d'Esso-ExxonMobil à GravenchonPor-Jérôme (Seine-Maritime) a fait savoir à BFMTV que la grève est levée ce vendredi au moins jusqu'à 14 heures. Rien ne dit si le mouvement de blocage reprendra dans l'après-midi. A noter qu'hier dans la deuxième raffinerie Esso située à Fos-sur-Mer, la grève a été levée. 07:40 - Un accord trouvé mais pas encore signé par la CFDT et la CFE-CGT Si un compromis a été trouvé pour l'heure l'accord n'est que de principe. La CFDT et la CFE-CGT doivent ce vendredi 14 octobre présenter le détail des propositions de TotalEnergies à leurs adhérents pour signer ou non l'accord avec l'entreprise pétrolière. La réponse des syndicats est attendue à la mi-journée au plus tard. 07:36 - LA CGT refuse l'accord proposé par TotalEnergies La CGT qui était aussi conviée aux discussions a quitté la table des négociations plus tôt que les autres syndicats et a refusé l'accord proposé par le géant du pétrole. Les propositions sont "largement insuffisantes" selon Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme TotalEnergies Normandie qui dénonce par la même occasion une "mascarade". LIRE PLUS

La France métropolitaine compte sept raffineries sur son territoire. Actuellement, six d'entre elles, appartenant à deux entreprises différentes, sont à l'arrêt en raison d'un mouvement de grève lié à des demandes de négociations salariales (lire plus bas). La liste des raffineries en grève :

Groupe Total Energies :

Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) ;

La Mède (Bouches-du-Rhône) ;

Feyzin (Métropole de Lyon) ;

Donges (Loire-Atlantique).

Groupe Esso-ExxonMobil :

Grève levée le 14 octobre jusqu'à 14 heures à Port-Jérôme (Seine-Maritime)

Fin de la grève à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) le 13 octobre

A noter que la raffinerie de Lavéra (Bouches-du-Rhône) n'est pas en grève. Elle appartient en effet à une troisième entreprise, Petroineos, groupement du Britannique Ineos et du Chinois Petrochina.

Les grévistes, qui sont des salariés travaillant pour des raffineries et des dépôts de carburant de TotalEnergies et la filiale d'ExxonMobil Esso, demandent des augmentations de leur rémunération. "Les demandes existent depuis mars 2022. On nous a déjà dit qu'on allait ouvrir des négociations, d'abord avant l'été et ensuite, au mois de septembre. Pour la branche pétrole, il a été décidé une application au 1er janvier. On a une perte de pouvoir d'achat énorme, comme tout le monde, pour 2022. Ce qu'on demande, c'est déjà un rattrapage pour 2022 et un relèvement pour 2023", a déclaré Emmanuel Lépine sur RMC lundi 10 octobre. "Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications : on demande 10% d'augmentation sur les salaires, appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l'année 2022" abonde dans Le Parisien Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.

TotalEnergies a toutefois déjà fait savoir que les négociations "permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l'année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l'inflation de l'année 2022". Au premier semestre de cette année, TotalEnergies, qui gère environ une station-service sur trois en France a gagné 10,6 milliards de dollars de bénéfice.

Il a fallu deux semaines de grèves dans les raffineries du groupe TotalEnergies pour que les premières négociations s'organisent. Les discussions n'ont pas porté leur fruit tout de suite et une deuxième salve de négociations a été nécessaire pour trouver un accord entre l'entreprise et quelques syndicats. La CFDT et la CFE-CGT, qui sont majoritaires et représentent à elles deux 56% des salariés de Total ont accepté un compromis dans la nuit du 13 au 14 octobre. Avant d'entériner l'accord qui prévoit une augmentation de salaire de 7% à partir du mois de novembre 2022 et une prime de 3000 à 6000 euros, les syndicats doivent s'entretenir avec leurs adhérents pour savoir s'ils acceptent de signer l'accord.

La CGT de son côté a refusé l'accord proposé par Total jugeant les propositions "largement insuffisantes". A noter que la CGT réclame la revalorisation des salaires à hauteur de 10%. Le compromis est donc une "mascarade" selon le secrétaire général CGT de la plateforme TotalEnergies Normandie, Alexis Antonioli, qui ajoute que "ces syndicats-là qui viendraient signer un accord au rabais, ça ne changera rien à la mobilisation, ça ne changera rien à l’état d’esprit et à la détermination des grévistes"

Légalement, le gouvernement a le droit de réquisitionner. Pour ce faire, l'exécutif s'appuie sur deux décrets. À l'échelle nationale, il s'agit de l'article 2141-3 du code de la défense, qui prévoit que le gouvernement a "le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables". À l'échelle locale, l'article 2215-3 du code général des collectivités territoriales indique le préfet peut, "en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige", réquisitionner "tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service" jusqu'à ce que "l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées".

La réquisition des raffineries et centres de dépôt est une solution radicale qui n'est pas du goût des salariés grévistes, mais le gouvernement la justifie par la nécessité de ne pas "laisser le pays être bloqué". À ce sujet, le responsable de la branche pétrole de la CGT, Emmanuel Lépine, indiquait hier sur RMC être "conscient de l'impact négatif". Et d'ajouter : "La cause de cette situation, c'est l'immobilisme des directions des compagnies pétrolières, ExxonMobil et Total. Les salariés n'ont plus confiance dans les promesses. On souhaite qu'il y ait l'ouverture des négociations et des propositions, avant de lever la grève."

Le 10 octobre, la Première ministre a réuni en urgence les ministres à Matignon pour trouver des solutions dont la réquisition. Le mot avait été prononcé et si la décision paraît radicale elle va permettre d'approvisionner à nouveau les stations en essence dans les prochains jours. Le porte-parole du gouvernement a, comme plusieurs de ses collègues ministres dans les émissions politiques matinales, estimé que le "fonctionnement normal" des stations essence reviendrait dans quelques jours tout en soulignant que dans les régions les plus touchées le processus pourrait prendre plus du temps. Mais la grève dure et les réquisitions ne viendront pas empêcher de nombreux blocages dans la chaîne d'approvisionnement. Il est probable que les pénuries dans les stations-service durent encore plusieurs jours, les experts de la logistique propre à la distribution de carburant considèrent qu'un retour à la normale est improbable avant le 18 octobre 2022.

Où trouver de l'essence en France ?

Linternaute vous propose une carte recensant toutes les stations-service disposant de carburant, afin d'avoir une vision sur les points de livraison. Cette carte, construite sur des données publiques fiables, est actualisée en temps réel.

Pour peser sur les négociations et sur l'opinion, la direction de TotalEnergies a mis en ligne un communiqué pour rendre publics les niveaux de rémunération des salariés. Selon Total, les opérateurs de raffinerie - ouvriers, agents de maîtrise seulement - touchent 5000 euros par mois, intéressements et participation compris, en moyenne sur l'année 2022. Des chiffres contestés par les syndicalistes CGT TotalEnergies : auprès de BFMTV, ceux-ci avancent des niveaux de salaires autour de 2100 euros brut "à l'embauche". Sur cette question sensible, Germinal Lancelin, secrétaire général CGT ExxonMobil Chimie, a donné des éléments de précision sur BFMTV : "Le salaire d'embauche d'un opérateur est de 2120 euros brut. A cela peuvent s'ajouter des primes si la personne fait des "quarts". 4300 ou 4500 euros, c'est le salaire d'un chef de service en fin de carrière ou d'un chef de quarts avec 20 ans d'ancienneté".

TotalEnergies indique aussi que si les bénéfices du groupe ont été importants ces derniers mois, les salariés ont été rétribués pour leur contribution. "Ces mêmes salariés ont bénéficié en 2022 d'un intéressement-participation moyen aux résultats de l'entreprise de 9108 euros, avec un montant minimum de 7250 euros" peut-on lire dans le communiqué de TotalEnergies.