Grève dans les raffineries d'essence : ça continue ! À quand la fin des pénuries ?

Les grévistes d'Esso et de Total sont déterminés à poursuivre leur mouvement pour obtenir des augmentations de salaire. Les effets sur les pénuries d'essence devraient donc durer.

Et si les pénuries d'essence duraient encore plusieurs jours ? Si les autorités publiques se veulent rassurantes sur l'accès au carburant pour tous les Français d'ici trois ou quatre jours, le conflit social dans plusieurs raffineries, qui génère de grosses difficultés d'approvisionnement des pompes, est encore vif. Ce lundi 10 octobre, le mouvement de grève a été reconduit par les syndicalistes CGT du groupe Total. "La grève va se poursuivre aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas de date de négociation, ni de première proposition", a déclaré Emmanuel Lépine, responsable de la branche pétrole à la CGT ce matin sur RMC. "On est conscient de l'impact négatif, a ajouté le syndicaliste, faisant savoir que cette grève dure du fait du manque de réponse de la direction face à la colère des salariés des raffineries. "La cause de cette situation, c'est l'immobilisme des directions des compagnies pétrolières, ExxonMobil et Total. Les salariés n'ont plus confiance dans les promesses. On souhaite qu'il y ait l'ouverture des négociations et des propositions, avant de lever la grève", a-t-il précisé.

Pourquoi les salariés des raffineries font-ils grève ?

Les grévistes, qui sont des salariés travaillant pour des raffineries et des dépôts de carburant de TotalEnergies et la filiale d'ExxonMobil Esso, demandent des augmentations de leur rémunération. "Les demandes existent depuis mars 2022. On nous a déjà dit qu'on allait ouvrir des négociations, d'abord avant l'été et ensuite, au mois de septembre. Pour la branche pétrole, il a été décidé une application au 1er janvier. On a une perte de pouvoir d'achat énorme, comme tout le monde, pour 2022. Ce qu'on demande, c'est déjà un rattrapage pour 2022 et un relèvement pour 2023", a déclaré Emmanuel Lépine sur RMC lundi 10 octobre. "Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications : on demande 10% d'augmentation sur les salaires, appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l'année 2022" abonde dans Le Parisien Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.

La fin de la grève avec des négociations sur les salaires ?

La direction de TotalEnergies, sous pression désormais, a publié un communiqué dimanche 9 octobre pour avancer les négociations prévues en novembre, mais en posant comme condition la fin des blocages dans les raffineries et les dépôts de carburant. Aucune date n'a été communiquée sur la première réunion. Il n'est pas certain que le début des négociations entre les dirigeants des groupes pétroliers et les salariés des raffineries mettent un terme au mouvement de grève : la CGT ne souhaite négocier que si la direction accepte en amont un engagement de principe sur les augmentations de salaire.

TotalEnergies a toutefois déjà fait savoir que les négociations "permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l'année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l'inflation de l'année 2022". Au premier semestre de cette année, TotalEnergies, qui gère environ une station-service sur trois en France a gagné 10,6 milliards de dollars de bénéfice.

L'autre groupe pétrolier concerné par ce mouvement de grève, Esso-ExxonMobil France, doit réunir ce lundi toutes les organisations syndicales représentatives du personnel". Le groupe, dont les deux raffineries en France sont à l'arrêt, a publié un communiqué pour se dire " convaincu (que) la qualité du dialogue social engagé et ininterrompu avec les organisations représentatives du personnel permettra de sortir rapidement du conflit".

Quand les stations seront-elles approvisionnées en essence ?

En parallèle des négociations, le gouvernement français entend prendre des dispositions pour ne pas laisser les Français sans carburant. Dimanche 9 octobre, Elisabeth Borne a indiqué que la situation allait s'améliorer "tout au long de la semaine" du fait de l'utilisation d'une partie des "stocks stratégiques" des carburants français. "Les mesures que nous avons prises ont permis d'augmenter les livraisons de 20% par rapport aux flux habituels", a indiqué la Première ministre. Il est probable que les pénuries dans les stations service durent encore plusieurs jours, les experts de la logistique propre à la distribution de carburant considèrent qu'un retour à la normale est improbable avant le 16 octobre 2022.