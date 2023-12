Pourquoi les bananes ont-elles toujours le numéro 1 sur la balance des supermarchés ?

Dans les supermarchés qui utilisent des balances à numéro, les bananes correspondent souvent au numéro 1. Quelle en est la raison ?

Peut-être l'avez-vous noté : très souvent dans les supermarchés, les bananes ont une place de choix lorsqu'il s'agit de les peser. En effet, dans les supermarchés qui utilisent des balances à numéro, les bananes correspondent souvent au numéro 1. Alors pourquoi cette première place ? La première réponse évidente pourrait être de dire que les fruits sont rangés par ordre alphabétique mais si vous regardez bien vous verrez que l'ananas qui commence pourtant par un "A" a souvent un numéro supérieur à celui des bananes.

En réalité si la banane a hérité du numéro 1, cela n'est pas fortuit. C'est le résultat de deux de ses caractéristiques : sa popularité sans faille auprès des consommateurs et de sa disponibilité tout au long de l'année. Comme ce fruit est très consommé, les supermarchés lui donnent un numéro facile à retenir. Et d'autre part, comme il est disponible tout le temps, il est possible de lui donner un des premiers numéros en sachant qu'il ne changera jamais.

La numérotation des autres fruits et légumes dans les supermarchés ne suit pas un schéma uniforme. Elle varie d'une enseigne à l'autre, souvent déterminée par des critères tels que la catégorisation par type ou par saisonnalité. Certaines chaînes de supermarchés regroupent les produits similaires sous des numéros consécutifs, simplifiant ainsi la tâche pour les clients lors de la sélection de leurs achats. Par exemple, différentes variétés de salades ou de tomates peuvent partager une séquence numérique proche sur la balance.

Dans certains cas, la logique derrière l'attribution des numéros reste floue, sans suivre de critère spécifique. Cette approche laisse entrevoir une certaine flexibilité dans la gestion des produits, surtout pour ceux qui sont saisonniers. Ainsi, des produits comme les marrons peuvent voir leur numéro changer au fil des saisons, reflétant leur disponibilité limitée.

La disposition des rayons dans les supermarchés est également le fruit d'une réflexion stratégique. L'entrée des magasins est souvent dominée par le rayon des fruits et légumes, créant une impression de fraîcheur et d'abondance dès les premiers pas du client. Cette mise en scène délibérée évoque l'ambiance d'un marché traditionnel, invitant les consommateurs à plonger dans l'univers des produits frais dès leur arrivée.

Certains supermarchés, en revanche, ont réinventé cette tradition. Ils ont déplacé le rayon des fruits et légumes au centre du magasin, rompant avec l'agencement habituel. Cette initiative vise à optimiser l'expérience d'achat en permettant aux clients de mieux organiser leurs courses.