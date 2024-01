Quel pays ne fête pas Noël mais gagne des milliards grâce à cette fête

Pendant que nous fêtons Noël, d'autres travaillent pour gagner leur vie grâce aux fêtes de Noël.

'Ce n'est pas le Père Noël qui apporte la paix et la joie, mais l'Armée chinoise' : voici comment les médias d'État chinois parlent de Noël cette année. Pourquoi ? Car la seule ville de Yiwu, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, produit 60% des décorations de Noël vendues dans le monde. Et cette région a connu une augmentation de 20% des exportations de Noël par rapport aux niveaux d'avant 2020.

Ainsi, la Chine ne célèbre peut-être pas Noël, mais gagne des milliards grâce à cette fête. La domination de la Chine dans les décorations de Noël est totale. Elle est numéro un mondial dans la production et l'exportation de Pères Noël, boules de Noël, arbres en plastique, lumières et décorations de toutes sortes. Avec toutes ses usines, la Chine contrôle la part du lion, contribuant à 66% des exportations mondiales d'arbres de Noël et près de 90% des exportations d'autres décorations de Noël. On estime ainsi que les exportations d'articles de Noël pourraient dépasser les 11 milliards d'euros.

De plus, ces exportations ne sont plus simplement synonymes de prix abordable : elles sont de plus en plus réputées pour leur excellente qualité. L'adoption de machines automatisées et de processus de production numériques a permis aux fabricants chinois de produire des produits avec une précision et une qualité sans précédent.

La stratégie de la Chine pour se positionner comme le centre de la production mondiale de Noël a été stupéfiante. Pendant des décennies, la Chine a méticuleusement développé une infrastructure robuste et extrêmement efficace, complétée par une main-d'œuvre massive, relativement bon marché et spécialisée.

Sans la Chine, la décoration de Noël d'aujourd'hui ne serait pas aussi massive ou bon marché. Cependant, les experts assurent que la Chine cherche à remplacer ces objets par des produits plus sophistiqués alimentés par des sources d'énergie renouvelables avec des panneaux solaires intégrés et qui créent une valeur ajoutée plus élevée pour les producteurs. L'objectif est que chaque produit de Noël vendu à l'étranger soit encore plus rentable."

En plus des marchés européens et américains traditionnels, cette année a vu une augmentation des clients du Moyen-Orient, d'Égypte, d'Iran, de Thaïlande et des Philippines. "Nous avons des clients étrangers qui viennent maintenant pour vérifier les commandes de l'année prochaine. Notre première commande pour l'année prochaine est venue du Mexique. C'est un début très prometteur ", a ainsi déclaré San Lord, un fabricant d'arbres de Noël à Yiwu.