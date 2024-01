Les factures d'électricité s'envolent en janvier : voici combien vous coûte la vague de froid

La chute des températures en janvier devrait avoir un impact significatif sur votre facture d'électricité. De fortes hausses sont à prévoir.

Le début du mois de janvier 2024 a été marqué par de gelées et les premiers flocons en plaine. Si aucun record de froid n'a été battu et que Météo-France préfère parler d'un "épisode" de froid et non d'une "vague", les températures minimales constatées ont toutefois été sous les normales de saison, de 4 à 6°C sauf en région PACA et en Corse. Toujours d'après Météo-France, la température normale de l'hiver (janvier, février et mars), période la plus froide dans le pays, est de 5,9 °C.

Depuis l'hiver 1900, c'est l'hiver 1962-1963 qui a été le plus froid avec une température moyenne de 0,7 °C. Le plus doux s'est révélé être l'hiver 2019-2020 avec une moyenne de 8,2 °C. sur la période. Si quatre hivers les plus doux ont eu lieu lors des vingt dernières années, cela n'empêche pas les Français de subir un froid auquel ils ne sont plus habitués. Un phénomène qui s'est encore accentué cette semaine sur la Normandie, le nord et le nord-est. Cette baisse des températures a un impact direct sur la consommation d'électricité des ménages.

En moyenne, d'après un sondage Fioulmarket.fr et OpinionWay, 55% des Français ont l'impression de subir leurs dépenses de chauffage, et 36% ont parfois renoncé à se chauffer par manque de moyens. Effectivement, avec l'arrivée de l'hiver, vient le moment de rallumer le chauffage. Problème, lorsque les températures baissent drastiquement, la consommation énergétique grimpe en flèche : on parle de thermosensibilité. Les ménages étant majoritairement équipés de chauffages électriques, la variation de température a une incidence directe sur la consommation, sur la production d'électricité en France et donc, sur le prix payé par les particuliers.

Selon Lite, site spécialisé dans l'analyse des données de consommation énergétiques pour les particuliers, la consommation d'électricité augmente d'environ 5% pour chaque degré perdu en dessous de 18°C. Autrement dit, si vous vous chauffez à l'électrique et que les températures baissent, la facture augmente très rapidement. Avec 6°C en dessous des normales saisonnières, comme c'est le cas sur les épisodes de froid actuels, le surcoût n'est pas négligeable : votre consommation augmente d'environ 30%.

D'après Selectra, comparateur de fournisseurs d'énergie, pour un studio de 30m2, la consommation moyenne annuelle est de 3 288 kWh/an, soit une facture de 748,35 euros à l'année et 62,36 euros par mois. Des prix calculés sur la base du tarif réglementé de l'électricité en janvier 2024. Alors, si a température venait à baisser de 6°C au cours du mois de janvier, votre consommation augmenterait sensiblement. Mais que cela peut-il bien représenter en termes de prix ? Votre consommation mensuelle moyenne pour le mois de janvier 2024 grimperait donc de à 274 kWh/mois à 356,2 kWh/mois. Le prix du kWh en janvier 2024 étant fixé à 0,2276 euro, dans ses conditions, chauffer son studio de 30m2 pourrait coûter 18,71 euros de plus en janvier 2024. Le tarif passant de 62,36 à 81,71 euros. Une somme non négligeable pour une surface comme celle-là.

Pour une maison de 100m2 chauffée à l'électricité, la consommation moyenne annuelle d'un foyer de 4 personnes est de 13 857 kWh, toujours selon Selectra (3 153,86 kWh/mois). La consommation mensuelle, elle, est de 1 154,57 kWh. Avec une hausse de 30%, correlée à une baisse de la température de 6°C, la consommation augmente de 346,37 kWh/mois pour atteindre 1 500,94 kWh/mois. De facto, la note flambe : de 262,82 euros par mois à 341,61 euros. Soit une hausse de 30 % correspondant à 78,79 euros.