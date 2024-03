"La courbe des prix est complètement délirante" : pourquoi le chocolat de Pâques est-il si cher ?

A l'approche du week-end de Pâques, le prix des chocolats semble démentiel. Mais pourquoi est-ce si cher ?

Les grandes marques de chocolat disponibles en grandes surfaces sortent tous les ans leurs produits phares de Pâques et certains sont devenus des incontournables de cette fête. Mais l'inflation qui s'accélère depuis plusieurs années vient compliquer les achats pour cette fin de semaine. Selon une étude réalisée par UFC Que Choisir et publiée ce mercredi 27 mars, le chocolat a augmenté en moyenne de 5% par rapport à l'année dernière.

Comme le révèle cette étude, les produits phares de Pâques sont particulièrement touchés par l'inflation. Le fameux lapin doré de la marque Lindt par exemple qui est un grand classique de la période de Pâques, a vu son prix grimper de 6%. Avec lui, les autres produits populaires d'autres marques ont augmenté et parfois plus que chez Lindt. Comme l'indique UFC Que Choisir : "Ferrero ne fait pas dans la modération, avec sa boîte de 6 Kinder Surprise spécial Pâques 11% plus chère que l'an dernier, et une cloche Ferrero Rocher 8% plus coûteuse".

Cette hausse importante du prix des chocolats s'explique par la hausse du prix des matières premières, en particulier du cacao, du lait et du sucre. C'est ce qu'a expliqué Gilles Rouvière, le secrétaire général du Syndicat du chocolat, auprès de RMC le 19 mars. "La courbe des prix est complètement délirante ces dernières semaines ", commente quant à lui Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés chez eToro, auprès de 20 Minutes, précisant que le cacao s'achète aujourd'hui 10 000 dollars la tonne, alors qu'elle se négociait 4200 dollars en janvier et moins de 3000 dollars il y a deux ans.

De son côté, UFC Que Choisir juge les prix des chocolats de Pâques trop élevés : "Pour des produits industriels, contenant de nombreux additifs et arômes, et dont une partie des matières grasses est de l'huile de palme, c'est très cher payé." Selon l'association de consommateurs, une telle hausse pourrait être plus compréhensible pour des produits "bio ou issus du commerce équitable". "Mais ce n'est pas le cas ici", comme elle le précise.

Comme le démontre l'étude d'UFC Que Choisir, le prix au kilo des chocolats de Pâques apparaît par ailleurs particulièrement élevé comparé à d'autres chocolats. Le site explique que le Maxi Kinder Surprise de la marque Kinder coûte 60 euros, prix au kilo, et que le Kinder Surprise classique, le petit œuf rouge et blanc très apprécié des enfants, est vendu à 56 euros au kilo. Soit presque le même prix pour un produit bien plus petit. L'association s'étonne : "Une tablette de chocolat au lait composée d'ingrédients équivalents coûte une dizaine d'euros le kilo, voire moins pour certaines marques de distributeur."