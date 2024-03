Ce maquillage vendu dans toute la France est dangereux, ne l'utilisez pas

Un kit de maquillage pour enfants fait l'objet d'un rappel de la part de Rappel Conso en raison de sa composition dangereuse.

Rappel Conso alerte sur kit de maquillage pour enfants de la marque POP GIRL vendu dans une valisette et commercialisé dans tous les Monoprix de France. Ce produit est rappelé par le distributeur en raison d'éléments interdits dans sa composition et pouvant être dangereux pour les enfants. La fiche de Rappel Conso parue ce mercredi 27 mars mentionne un risque de "lésions" cutanées.

Le rappel lancé par le site du gouvernement concerne les lots commercialisés entre le 3 janvier 2022 et le 9 juin 2023. Cette valisette de maquillage du fournisseur Marwinks rappelée présente le nom de modèle suivant : "1539011E POP GIRL Mini Beauty Case Set" et possède le numéro GTIN : 4038033390115. Le rappel de ce produit est dû à la présence d'un "mélange de méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone, non autorisé dans les produits cosmétiques non rincés" comme l'explique la fiche de Rappel Conso.

Comme le précise RMC, ces deux composants sont des conservateurs, allergènes, souvent utilisés par les fabricants de cosmétiques. Néanmoins ces derniers sont interdits depuis la 12 février 2017 dans les produits cosmétiques dits "non rincés". Le site du gouvernement indique que ces conservateurs peuvent provoquer des "blessures externes" et notamment "des lésions ou corrosions cutanées et des lésions oculaires."

© Rappel Conso

Ce kit de maquillage ne doit donc plus être utilisé et les consommateurs en sa possession sont invités à le rapporter au point de vente et à contacter aussi bien le point de vente en question que le service consommateur. Les clients qui le souhaitent peuvent contacter le numéro suivant : 0800084000. Comme l'indique Rappel Conso la procédure de rappel aura lieu jusqu'au 26 juin 2024. Les consommateurs possédant ce produit peuvent recevoir un remboursement en guise de compensation.