7 foyers sur 10 mangent cet aliment très régulièrement, il est pourtant rempli de pesticides

La majorité des produits issu de ce rayon de supermarché est contaminée par des pesticides. Est-ce dangereux pour la santé ?

De manière générale les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité et à l'origine des produits présents dans leur panier de course. Néanmoins, les produits répondant au mieux à aux critères de transparence et la traçabilité sont souvent des aliments bio, issus de l'agriculture durable ou du commerce équitable. Et ils ont un prix plus élevé. Au rayon fruits et légumes en particulier, les consommateurs sont contraints de faire des choix peu attrayants en optant pour des produits venant parfois de l'autre bout du monde.

Il faut savoir que les pesticides sont présents dans de nombreux produits mais en particulier ceux issus de l'agriculture. Une étude réalisée par 60 millions de consommateurs révèle que les salades en sachet contiennent un taux élevé de pesticides. Pour mener cette étude, le magazine a testé 26 références de salades emballées. Conclusion : "seules cinq sont indemnes de contamination : deux laitues et trois mâches. Pour le reste, nous avons détecté une moyenne de 3,8 résidus de pesticides par salade contaminée… sachant que nos analyses ont identifié 28 molécules différentes". Comme l'indique Libération, les 7 ménages sur 10 qui favorisent ce type de salades prêtes à l'emploi consomment davantage de pesticides que ceux qui achètent leur salade entière et doivent ensuite la laver et la couper eux-mêmes.

Ce recours aux pesticides s'explique en partie par la nature de la salade. Comme le précise Libération, la salade est un légume fragile, sensible à l'humidité et aux ravageurs de culture. Interrogé par 60 millions de consommateurs, Pierre Meliet, le président du Syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi (SVFPE), a expliqué : "Pourtant, beaucoup de produits autorisés jusqu'alors ont été supprimés, et les producteurs font un gros travail pour éviter les traitements phytosanitaires" avant d'ajouter : "Mais, à date, on ne sait pas comment lutter efficacement contre les différentes maladies de la salade, comme les invasions de pucerons ou le mildiou de la salade."

Selon le magazine, huit des molécules identifiées dans les salades sont classées dans la liste des "cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction" (CMR) par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)". Néanmoins, 60 millions précise qu'individuellement, leur taux respecte celui imposé par les réglementations. Le risque se situe dans le mélange de ces molécules dont les conséquences pour la santé sont encore inconnues.

Dans cette étude, le magazine indique que dans le pire des cas, "tous pesticides confondus, les plus mauvaises élèves comptent jusqu'à neuf résidus dans une même salade (Aldi et Top Budget)". Du côté des marques bio, certaines présentent aussi des pesticides comme c'est le cas pour les "références bio Auchan et Monoprix" mais dont le risque pour la santé est faible. Comme le précise Libération, les pesticides peuvent survenir involontairement comme par une contamination de l'environnement.