Un rappel de produits Coca concerne spécifiquement la France, ces boissons sont peut-être chez vous

Alors que Coca-Cola avait initialement annoncé, lundi 27 janvier, que ces produits n'avaient pas encore été mis en rayon en France, la marque rappelle finalement deux lots, mardi 28 janvier.

Le principal embouteilleur de Coca-Cola en Europe a annoncé lundi 27 janvier un large rappel de plusieurs de ses produits (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico) dans l'ensemble du continent, en raison de niveaux trop élevés de chlorate. Au départ, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) avait précisé que seuls deux lots avaient été envoyés en France, mais ces produits n'avaient pas encore atteint les étals des magasins, relate BFMTV ce mardi 28 janvier.

"CCEP a demandé à ses clients distributeurs de bloquer les produits concernés dans leurs entrepôts", détaille l'entreprise. Au final, certains de ces produits ont été placés en rayon et/ou vendus. Rappel Conso a en effet annoncé ce mardi deux rappels concernant les lots concernés. "Ce rappel ne porte que sur un nombre très limité de produits. Le reste de notre gamme de boissons distribuée en France n'est pas concerné", assure Coca-Cola Europacific Partners. "Nous tenons à préciser que l'analyse d'experts indépendants a conclu que la probabilité d'un risque associé à la consommation est très faible", poursuit l'entreprise.

Quels sont les produits rappelés en France ?

Les canettes de Fuze Tea Pêche 33cl vendues par Carrefour, Leclerc, Auchan, Coopérative U, B&M, Franprix et Monoprix sont concernées par le rappel. Seuls les lots 335GE20128 et 335GE21023 ont été distribués. Si vous avez un doute, vérifiez le numéro de lot inscrit sur le contenant et contactez votre magasin si nécessaire.

Concernant les bouteilles de Coca-Cola Sans Sucres 1L en verre consigné, vendues par Carrefour, France Boissons et Le Fourgon, seules les références 337GE10002 et 337GE10038 sont concernées. Là encore, il est conseillé de vérifier le numéro de lot visible sur la bouteille et de vous rendre dans votre point de vente si besoin.

Rappel Conso confirme qu'une "teneur en chlorate non conforme aux standards de qualité" est présente dans ces lots. L'organisme appelle à ne pas consommer les produits et à les rapporter pour pouvoir se faire rembourser.