Russell Brand inculpé pour viol et agressions sexuelles : que sait-on de l'affaire ?

Le comédien Russell Brand fait l'objet d'accusations de violences sexuelles par quatre femmes. Inculpé, il doit comparaître le 2 mai.

L'acteur et humoriste Russell Brand a été inculpé pour viol, agressions sexuelles et attentat à la pudeur, a fait savoir la police londonienne dans un communiqué transmis le 4 avril 2025 à la presse. Les faits reprochés auraient été commis entre 1999 et 2005. Quatre femmes l'accusent, précise le communiqué. Le comédien britannique de 49 ans doit comparaître devant le Westminster Magistrates Court de Londres le 2 mai prochain.

Selon le média Sky News, une femme accuse Russell Brand de l'avoir violée à Bournemouth, ville du sud de l'Angleterre, en 1999. Une seconde l'accuse d'attentat à la pudeur à Londres), en 2001. Une troisième l'accuse de viol et d'agression sexuelle, toujours dans la capitale britannique, en 2004. La quatrième femme accuse le comédien d'agression sexuelle entre 2004 et 2005, à Londres encore une fois.

Ces premières accusations ont été révélées par une enquête médiatique conjointe menée par The Sunday Times, The Times et Channel 4 en septembre 2023. Russell Brand avait alors nié les accusations dans une vidéo publiée sur son compte Instagram : il y assurait que ses relations ont toutes été "consenties", et accusait alors le gouvernement britannique de chercher à le censurer : "Vous savez sans doute que le gouvernement britannique a demandé aux grandes plateformes technologiques de censurer mon contenu en ligne et que certaines d'entre elles ont accepté cette demande", avait-il assuré. En raison des accusations dont il a fait l'objet, ses contenus ont été démonétisés par Youtube.

Animateur et humoriste, Russell Brand est une figure controversée au Royaume-Uni. S'il a joué dans les films Sans Sarah rien ne va, American Trip, Moi, moche et méchant ou encore Histoires enchantées, ce sont ses frasques qui ont fait le plus parler de lui. Ses addictions à l'alcool et à l'héroïne, son court mariage à la chanteuse Katy Perry, et ses propos faisaient la une des tabloïds. Ces dernières années, il n'a pas manqué de propager des thèses complotistes, anti-vaccins et anti-médias sur sa chaîne Youtube.