Rentrée scolaire 2023 : la date officielle, les nouveautés et toutes les infos

La rentrée scolaire 2023 - 2024 se profile. Voici toutes les réponses aux questions pratiques qui concernent ce moment important pour les enfants, les parents et les enseignants.

Si les écoliers français sont encore loin de penser à la rentrée, celle-ci se profile bel et bien. Et elle arrive toujours plus vite que prévu ! La rentrée scolaire 2023-2024 est en plus marquée par quelques changements pour les enseignants et pour les élèves. Nouveautés, dispositifs en cas d'absence d'instituteurs, revalorisation du métier de professeur, familles concernées par l'allocation de rentrée scolaire... D'importantes informations concernent cette rentrée scolaire 2023.

La date de la "grande" rentrée scolaire de septembre correspond au lundi 4 septembre 2023 pour tous les élèves, de l'école au lycée. En fonction des niveaux et des établissements, la rentrée peut toutefois s'étaler sur l'ensemble de la semaine. Chaque établissement est chargé de communiquer aux familles les dates officielles de rentrée pour chaque niveau. Un affichage peut par exemple être prévu à l'entrée de l'établissement.

L'année scolaire 2023-2024 s'étalera jusqu'en juillet. Le dernier jour de classe de la prochaine année scolaire est ainsi prévu samedi 6 juillet 2024, voire la veille pour les élèves n'ayant pas cours le samedi. On sait par ailleurs d'ores et déjà que la rentrée scolaire de septembre 2024 aura lieu un lundi 2 septembre, et que la rentrée scolaire 2025 se tiendra un lundi 1er septembre.

ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire 2023 Lundi 4 septembre 2023 Lundi 4 septembre 2023 Lundi 4 septembre 2023 Toussaint Fin des cours : samedi 21 octobre

Reprise des cours : lundi 6 novembre Fin des cours : samedi 21 octobre

Reprise des cours : lundi 6 novembre Fin des cours : samedi 21 octobre

Reprise des cours : lundi 6 novembre Noël Fin des cours : samedi 23 décembre

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2024 Fin des cours : samedi 23 décembre 2023

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2024 Fin des cours : samedi 23 décembre

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2024 Vacances d'hiver Fin des cours : samedi 17 février 2024

Reprise des cours : lundi 4 mars 2024 Fin des cours : samedi 24 février 2024

Reprise des cours : lundi 11 mars 2024 Fin des cours : samedi 10 février 2024

Reprise des cours : lundi 26 février 2024 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 13 avril 2024

Reprise des cours : lundi 29 avril 2024 Fin des cours : samedi 20 avril 2024

Reprise des cours : lundi 6 mai 2024 Fin des cours : samedi 6 avril 2024

Reprise des cours : lundi 22 avril 2024 Vacances d'été Samedi 6 juillet 2024 Samedi 6 juillet 2024 Samedi 6 juillet 2024

Il s'agit de la principale nouveauté actuellement prévue pour la rentrée 2023. Le retour d'un enseignement obligatoire des mathématiques pour l'ensemble des lycéens de la filière générale dès la classe de première à la rentrée 2023 a été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale le 13 novembre 2022. Dans la nouvelle stratégie de l'exécutif pour 2023-2024 sont prévues de nombreuses mesures destinées à réhabiliter les maths auprès des élèves ou encore à promouvoir l'égalité filles-garçons dans cette discipline :

Poursuite du plan de formation en mathématiques des professeurs des écoles (professeurs des écoles maternelles inclus) avec la formation de tous les professeurs d'ici 2026 (30 % le sont déjà d'après le Premier ministre).

Création d'un club de maths dans chaque collège encouragée à partir de la rentrée 2023 ;

Mise en place de groupes à effectifs réduits en classe de 6e en mathématiques ou français, "à la fois pour soutenir les élèves en difficulté et pour stimuler les élèves les plus avancés" selon le gouvernement ;

Création d'un "cadre national de compétences en mathématiques" (CNCM) sur le modèle du cadre européen de référence pour les langues (CECRL), afin de certifier le niveau atteint par chaque élève en fin de 3e.

La création à la rentrée 2023 d'un module de réconciliation avec les mathématiques en classe de seconde dans chaque lycée (lycée général et technologique et lycée professionnel) ;

Rendre obligatoire en classe de première générale l'heure et demie de mathématiques pour tous les élèves n'ayant pas opté pour la spécialité mathématiques.

Pour lutter contre les stéréotypes de genre et encourager l'égalité filles-garçons, le gouvernement prévoit au global des actions de promotion et de revalorisation des orientations scientifiques auprès des jeunes filles dans les établissements scolaires. Objectif ? Atteindre la parité filles-garçons d'ici 2027 dans les spécialités mathématiques, physique-chimie et mathématiques expertes et tendre vers la parité pour les autres enseignements scientifiques : sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques.

A compter de la rentrée de septembre 2023, l'ensemble des élèves de 6e sans exception doit bénéficier d'une heure en plus de français ou de maths par semaine. Une circulaire a été publiée par le ministère de l'Education nationale sur ce point, le 12 janvier 2023. L'objectif : améliorer le niveau général des élèves, estimé trop faible. A l'entrée au collège, le ministère a en effet constaté qu'un élève sur quatre n'avait pas le niveau demandé en français, et un sur trois en mathématiques.

Concrètement, comment se présentera cette heure en plus ? Dès septembre, tous les collégiens de 6e auront au menu soit une heure de soutien pour les plus en difficulté, soit une heure d'approfondissement pour les plus à l'aise. L'idée est de répartir les élèves par petit groupe et par niveaux, à partir des notes de l'année passée en CM2 et des évaluations nationales passées à la rentrée de sixième.

Des mesures ont été annoncées par le gouvernement pour "rendre le métier d'enseignant plus attractif". Lors de la réunion de rentrée des recteurs d'académie, à la Sorbonne, le 25 août 2022, Emmanuel Macron a reconnu que le métier d'enseignant était "insuffisamment reconnu", annonçant une meilleure rémunération : "Aucun enseignant ne commencera sa carrière sous 2000 euros nets mensuels", a-t-il promis. Un engagement pris pour la rentrée scolaire 2023. L'ensemble des personnels administratifs et des enseignants verront leurs salaires augmenter de 10%.

Pour provoquer ce "choc d'attractivité", l'ancien ministre de l'Education Nationale Pap N'Diaye (remplacé en juillet 2023 par Gabriel Attal suite au remaniement ministériel) a lui aussi annoncé lors de sa conférence de presse de rentrée "des rémunérations initiales attractives" et une "redynamisation des carrières" passant par des négociations dès l'automne 2022 avec les partenaires sociaux, "à partir des cadrages budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances 2023". En complément, un "concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels", doit être organisé au printemps 2023. Pour ce qui est de la pénurie des transports collectifs scolaires, l'ex-ministre de l'Education Pap NDiaye avait promis une rénovation du CAP conducteur de transport scolaire "afin de rentrer dans un mouvement de renforcement de l'attractivité de ces métiers". Et ce, dès la rentrée 2023.

Que faire si votre enfant n'a pas de professeur dans les semaines suivant la rentrée ? Votre enfant sera pris en charge et pourra rester à l'école, qui doit assurer une permanence. Ainsi, la loi dit que "Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève." Toutefois, les syndicats de parents d'élèves vous recommandent de prévenir immédiatement le rectorat, afin qu'un remplaçant récupère le créneau d'heure de cours de votre enfant.

La rentrée scolaire a un coût, et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2023, ce sont par exemple ceux de 2021 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée au cours du mois d'août sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned.