Résultat du bac dans l'académie de Versailles : tous les résultats 2022

Dans l'académie de Versailles, les résultats du bac sont désormais disponibles et accessibles gratuitement sur notre site. Découvrez qui est admis en 2022.

Dans l'académie de Versailles comme dans le reste du pays, les résultats de bac 2022 sont rendus publics ce mardi 5 juillet. Pour prendre connaissance des résultats, le moteur de recherche ci-dessus vous permet de gagner du temps et de savoir en quelques clics si vous êtes admis et si vous avez décroché une mention. Rendez-vous également sur la page des résultats du bac à Versailles, où figure la liste de tous les admis.

Les résultats du brevet des collèges 2022 dans l'académie de Versailles seront disponibles pour leur part ce 8 juillet à 16h. Les élèves à avoir passé le diplôme national du brevet pourront alors savoir s'ils sont admis ou non. Pour le découvrir, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche juste au-dessus en tapant le nom d'un candidat ou le nom de votre commune. Il est également possible de découvrir les résultats sur la page dédiée au brevet dans l'académie de Versailles, vous saurez également si le candidat a obtenu une mention ou non. Si vous souhaitez un relevé de note, il faudra en revanche vous rendre sur le site de l'académie avec vos identifiants.