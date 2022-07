Académie d'Aix-Marseille : consultez les résultats du bac 2022

Dans l'académie d'Aix-Marseille, les résultats du bac 2022 sont mis en ligne ce mardi 5 juillet. Consultez gratuitement les listes et mentions éventuelles des admis sur Linternaute.com.

La date fatidique des résultats du bac est arrivée. Chaque académie dévoile ce mardi 5 juillet 2022 le verdict pour ses candidats, mais à des horaires qui diffèrent d'une région à une autre. Le résultat du bac dans l'académie d'Aix-Marseille devrait ainsi être dévoilé à partir de 8h selon l'horaire fourni à titre indicatif par les services académiques ! Pour découvrir si un candidat est admis ou non, vous avez deux options : taper son nom dans la barre du moteur de recherche en haut de cette page, ou entrer le nom de la commune où il a passé son bac. Vous aurez alors accès à son résultat au bac (si son nom apparaît) ainsi qu'à l'éventuelle mention décrochée.

Pour ce qui est des résultats du brevet 2022, il faudra théoriquement attendre vendredi 8 juillet, aux alentours de 14h, pour les séries générale comme professionnelle. Les candidats au brevet des collèges 2022 de l'académie d'Aix-Marseille sauront alors s'ils obtiennent leur premier examen national. Grâce au moteur de recherche en haut de cette page ou en vous rendant sur la page des résultats du brevet de l'académie d'Aix-Marseille, il vous sera également possible de savoir, en plus de l'attribution du diplôme, quelle mention a été récoltée ou non par le candidat. Pour consulter les notes en tant que tel, c'est sur le site officiel du rectorat de l'académie qu'il faut se rendre, muni des identifiants personnalisés du candidat.