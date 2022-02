Réforme de l'Education nationale : les pistes de Macron pour l'enseignement

REFORME EDUCATION NATIONALE. Auprès de France Info, un ministre a donné des pistes d'une réforme qu'envisageait de proposer Emmanuel Macron, bientôt candidat à l'élection présidentielle. Quelles sont les mesures envisagées ? Pourquoi de telles mesures ?

Emmanuel Macron souhaite-t-il la fin du CAPES ? C'est ce que France Info laisse entendre, rapportant les dires d'un ministre bavard sur les pistes du programme concernant l'Education nationale du presque candidat à l'élection présidentielle, ce mardi 15 février. L'actuel président de la République semble vouloir réformer de fond en comble le statut d'enseignant, comme le révèle le susmentionné ministre, qui assure à la chaine d'informations en continu qu'"il faut s'attaquer à la structure de l'administration". Parmi les mesures envisagées par le président sortant figure notamment la suppression du CAPES (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré), diplôme permettant de devenir enseignant du secondaire (collège et lycée).

Le statut de fonctionnaire des enseignants pourrait également être démantelé : auprès de France Info, le ministre à l'origine de ces révélations laisse planer le doute sur une potentielle suppression de l'emploi à vie pour cette catégorie professionnelle - suppression qui induirait que les enseignants puissent perdre leur emploi, sous des conditions encore non précisées. Enfin, ledit ministre suggère que le ministère de l'Éducation Nationale, celui de l'Enseignement supérieur et de la recherche et celui de la Culture pourraient fusionner, donnant naissance à un "super ministère". A sa tête se trouvera peut-être l'actuel ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, qui, d'après La Voix du Nord, serait estimé pour ses qualités de négociateur avec avec les syndicats.

Une promesse de campagne ?

Avec ces pistes de réflexion, Emmanuel Macron s'attaque à un sujet avec un enjeu de taille, quand on sait qu'avec les thématiques du pouvoir d'achat et de la santé, l'éducation devrait être au cœur de cette campagne électorale. En outre, parler éducation, c'est s'adresser non seulement aux enseignants, mais aussi aux personnels de l'Education nationale, aux parents d'élèves, aux étudiants du supérieur et aux jeunes en général... autant de potentielles voix qui pourraient se révéler décisives dans la course à l'Elysée. Avec surtout, à la clé, la potentialité de faire basculer électorat spécifique, plutôt marqué à gauche - celui des enseignants qui, dénonçant une précarisation toujours plus grande de leur métier (classes surchargées, formations (trop) courtes, recrutements de contractuels (qui ne possèdent pas le statut d'enseignant) à tout-va, salaire trop faible pour un diplôme élevé…), veulent mettre fin au critiqué CAPES. Pour ce faire, il lui faudra cependant être habile afin de compenser la suppression de l'emploi à vie. Pour France Info, en outre, à travers l'éducation, le président sortant touche "au mérite, au travail, au rapport à la science, à la réindustrialisation, à travers la revalorisation des filières techniques"... Sans passer par la question de l'économie - compétence que "les Français prêtent déjà au président", assure le ministre s'étant confié à la chaine d'informations en continu.

Une première réforme du CAPES

Pour rappel, la contestée réforme du CAPES "Blanquer-Vidal", entérinée par un arrêté du 25 janvier 2021 (qualifié par ses détracteurs de passage en force), avait déjà beaucoup fait parler d'elle, en changeant les modalités des épreuves de l'examen - un entretien de motivation se substituait à une épreuve disciplinaire, changeant totalement l'esprit du concours. Les professeurs d'histoire et géographie et par les professeurs de philosophie, deux disciplines très attachées à défendre le contenu disciplinaire contre toute dérive pédagogiste, l'avaient notamment décriée - France Culture relayait alors l'alerte sur "le plus grand démantèlement du service public d'éducation que la France ait jamais connu".