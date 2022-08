Réforme de l'Education nationale : salaires, maths, fonds d'innovation… Les annonces de Macron

REFORME EDUCATION NATIONALE. Lors d'un discours ce jeudi 25 août 2022, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces concernant la réforme de l'Education nationale. Une hausse des salaires des professeurs a notamment été dévoilée. Les détails.

Pour lui, elle "n'est plus à la hauteur." "L'école de la République française n'est pas à la hauteur" a déclaré Emmanuel Macron, jeudi 25 août 2022, lors d'un discours prononcé en marge de la réunion de rentrée des recteurs d'académie. Organisé à la Sorbonne, cet évènement a été l'occasion pour le chef de l'Etat de faire plusieurs annonces en vue de faire évoluer le système éducatif, regrettant des élèves " malheureux ", des professeurs " désabusés " mais aussi des parents d'élèves " inquiets ". Cinq mois après son discours de campagne à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) lors duquel il avait alors promis "un pacte nouveau" avec les enseignants, Emmanuel Macron a donc dévoilé de nouvelles mesures pour tenter de contrer ce qui "ne marche pas dans notre organisation collective" et arriver à ce que "nos enfants s'épanouissent à l'école, qu'elle leur permette à tous de choisir leur destin, de trouver un travail qui réponde à leurs envies et à leurs talents, aux besoins de notre société et aux enjeux du siècle."

Des salaires revalorisés pour les enseignants

Principal chantier de l'éducation nationale : le recrutement des enseignants. Face à une réelle crise de vocation, Emmanuel Macron a annoncé une revalorisation des salaires des professeurs. Aucun ne débutera sa carrière en dessous des 2000 euros net par mois a affirmé le président de la République. D'autres évolutions salariales ont par ailleurs été dévoilées, basées sur des "missions supplémentaires." Ainsi, le suivi individualisé, l'encadrement ou encore mener "des actions qui ont du sens" pourront faire l'objet d'une rémunération complémentaire.

S'il souhaite faire renaître des envies de devenir enseignant, Emmanuel Macron entend également revoir la formation, quitte à baisser le niveau de diplôme requis au départ, ainsi qu'il l'a énoncé : "il est clair que nous devons repenser la formation de nos enseignants. On a demandé des diplômes universitaires excessifs. Il faut assumer que des gens s'engagent dans ce métier dès le baccalauréat, dans ce beau métier."

Les mathématiques de retour au lycée

Alors qu'ils avaient été supprimés par l'ancien ministre de l'Education nationale d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer, les mathématiques vont finalement bel et bien faire leur retour dans le tronc commun au lycée. Le chef de l'Etat a annoncé leur "renforcement" en vue d'"étayer les savoirs fondamentaux." Le pensionnaire de l'Elysée avait déjà fait des annonces en ce sens en mars, constatant la baisse du nombre d'élèves qui choisissent les mathématiques en option.

500 millions d'euros pour des projets pédagogiques

Il l'avait déjà annoncé : Emmanuel Macron souhaite donner davantage de libertés aux établissements scolaires. Une promesse réitérée ce jeudi. "Nous ne transformerons pas l'école par une énième réforme des programmes, ni simplement par davantage de moyens. Il nous faut changer, et de philosophie et de pratiques", a-t-il déclaré, avant de détailler sa pensée : "l'école doit être avant tout portée par ses professeurs, sur ceux qui la font vivre au quotidien, et non pas seulement sur des méthodes trop uniformes, trop imposées d'en haut." Ainsi, le président de la République entend permettre aux établissements de mener des projets, individuellement. Pour ce faire, un fonds d'innovation pédagogique de 500 millions d'euros va être mis en place afin qu'il soit "déboursé au plus vite", même s'il est conscient que tous les établissements n'en bénéficieront pas : "il y a des projets qui ne marcheront pas, des écoles qui ne voudront pas faire de projets, des projets qui échoueront : ce n'est pas grave du tout."