Une nouvelle épreuve au bac pour relever le niveau des élèves, le projet de Gabriel Attal

Gabriel Attal a annoncé l'ajout d'une épreuve de mathématiques au baccalauréat ce mardi 5 décembre 2023. Une mesure qui doit permettre d'élever le niveau des élèves français en nette baisse selon le classement Pisa.

Encore du changement pour le baccalauréat. Le ministre de l'Education nationale souhaite ajouter une nouvelle épreuve à l'examen à partir de la rentrée 2025-206 : une épreuve anticipée "dédiée aux mathématiques et à la culture scientifique", précise Gabriel Attal. Le ministre a annoncé ce projet dans un mail adressé aux enseignants, le mardi 5 décembre, avant de prendre la parole et d'annoncer une série de mesures censées "élever le niveau" des élèves en mathématiques, et plus généralement celui de "notre école".

Cette nouvelle épreuve de mathématiques doit, selon les plans du ministre, s'ajouter aux épreuves anticipées que passent chaque année les élèves de première dans le courant du mois de juin. Grâce à ce nouvel examen, tous les élèves sans exception passeront au moins une épreuve de mathématiques, et ce, quels que soient les enseignements de spécialité choisis en classe de première et de terminale. Les mathématiques qui ont fait leur retour au tronc commun du programme de première seront ainsi évaluées au même titre que la maîtrise du français.

L'ajout d'une épreuve de mathématiques au bac et les autres annonces de Gabriel Attal sur l'école faites le 5 décembre 2023 doivent être une réponse, et surtout une solution, à la baisse avérée du niveau des élèves français. Le classement Pisa, publié tous les trois ans et dévoilé ce 5 décembre par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), est sévère et constate une chute inédite du niveau général depuis la création du classement. En mathématiques la moyenne baisse de 15 points et en France le niveau des élèves chute de 21 points. Avec un score de 474 points au classement Pisa pour les mathématiques, la France se place juste au-dessus de la moyenne (472 points) et à la 26ème place sur plus de 70 pays évalués.