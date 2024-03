Comment les groupes de niveau au collège vont être mis en place à la rentrée 2024 ?

Dans un entretien accordé au Monde, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé que les chefs d'établissements seront eux-mêmes chargés de mettre en place les temps de "groupes de besoin", mais aussi de moments de classe entière.

Trois mois après l'annonce en grande pompe de Gabriel Attal, alors encore ministre de l'Éducation nationale, de mettre en place des "groupes de niveau" au collège en français et en mathématiques, l'heure est au rétropédalage ! Dans les colonnes du Monde, ce jeudi 7 mars, la nouvelle ministre, Nicole Belloubet, parle désormais d'"introduire une certaine souplesse" dans ce dispositif qui avait suscité l'ire des syndicats enseignants en décembre dernier.

Ces derniers, dont l'Unsa - Éducation, dénonçaient notamment le risque de "tri social des élèves" ainsi que "l'impact délétère des mesures annoncées, en matière de conditions de travail des personnels, de surcharge des effectifs…" Si les propos de Nicole Belloubet ont été très bien accueillis par les syndicats ce jeudi, à quoi s'attendre concrètement alors que la mesure doit être mise en place en septembre prochain ?

Désormais, il n'est déjà plus question de "groupes de niveau", mais de "groupes de besoin ou de compétences", selon les termes employés par Nicole Belloubet dans son entretien au Monde. "Nous allons introduire une certaine souplesse pour les principaux de collège", a notamment annoncé la ministre, précisant qu'"il appartiendra au chef d'établissement de voir à quels moments dans l'année il faut rassembler les élèves en classe entière, afin de réexaminer la composition des groupes dans ces deux matières fondamentales". En résumé, plus de cadre strict visant à faire appliquer ce dispositif, chaque établissement pourra le faire à sa sauce et, surtout, des moments de classe entière seront prévus, ce que ne prévoyait pas le projet initial de Gabriel Attal et qui satisfait particulièrement les syndicats.