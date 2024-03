Ce lycée privé coûte trois fois plus cher que le meilleur lycée de France et il est très critiqué

Chaque année, le classement des meilleurs lycées de France est dévoilé. Souvent bien placé mais aussi très critiqué, un lycée privé se fait remarquer par ses tarifs exorbitants.

Chaque année, un classement des meilleurs lycées de France est publié par plusieurs médias (dont Linternaute.com) à partir d'indicateurs fournis par le ministère de l'Education. Pour chacun des quelque 3800 établissements que compte l'Hexagone, ces derniers prennent en compte notamment le taux de réussite au bac lors de la session précédente, le taux d'accès des secondes au bac et le taux de mention au bac. En 2023, le grand gagnant dans notre classement était l'établissement public Louis Le Grand suivi de Henri IV et du lycée privé Stanislas. L'établissement privé gardera-t-il sa place cette année malgré le flot de critiques qu'il a subi dans la foulée de la nomination d'Amélie Oudéa-Castera à l'Education nationale en janvier ?

D'abord pointé du doigt pour son règlement très strict excluant notamment "tout comportement relevant de la vie intime" ou encore interdisant les pantalons slim et les colliers pour les garçons et le maquillage pour les filles, l'établissement privé a affronté plusieurs autres scandales en début d'année. Après avoir été mis en lumière par la scolarisation des enfants d'Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre de l'Éducation nationale, le lycée a, en effet, été visé par une enquête en janvier pour injures sexistes et homophobes. Un ancien maître d'internat a aussi été accusé de "violences" telles que "des coups de cravache, des coups de pied, des claques derrière la tête, des placages au sol, des insultes, ainsi qu'une emprise psychologique", comme l'avait rapporté l'AFP.

Sous le feu des critiques, l'établissement Stanislas est aussi connu pour ses frais d'inscription très élevés. Pour une année au lycée, il faut compter 2416 euros, selon Le Figaro Etudiant, soit plus de 7000 euros pour l'ensemble des trois années d'études lycéennes. Un chiffre très élevé par rapport aux deux premiers établissements du classement des meilleurs lycées de France qui, en étant publics, ne demande aucun frais de scolarité.

Toutefois, si les élèves veulent être en internat, que l'établissement soit public ou privé, il faut payer. Les écarts restent très importants entre les établissements. A Stanislas, il faut débourser le triple qu'à Louis Le Grand, pourtant meilleur lycée de France, pour vivre à l'école. L'année en internat est à 8804 euros contre 2874 au maximum à Louis Le Grand, où les tarifs sont adaptés à la situation des familles. Les budgets pour une année d'un lycée interne sont donc bien différents. Malgré les critiques et de tels tarifs, l'excellence en matière de réussite du lycée suffira-t-elle à maintenir le lycée Stanislas sur le podium des meilleurs établissements de France ? Réponse le 20 mars avec la publication du palmarès 2024.