Le brevet et le bac vont changer ! Un des diplômes sera plus difficile à obtenir

Le ministère de l'Education nationale a annoncé de nouvelles mesures pour rehausser le niveau des élèves français, notamment plusieurs modifications concernant les examens du brevet des collèges et du baccalauréat.

Le choc des savoirs se poursuit. Un an après l'annonce de premières mesures censées permettre le rehaussement du niveau des élèves français par Gabriel Attal, alors ministre de l'Education nationale, c'est la nouvelle locataire du la rue Grenelle qui présente un deuxième volet de mesures. L'objectif d'Anne Genetet est le même que son prédécesseur : "accompagner nos élèves vers la réussite" alors que le niveau scolaire est toujours "inquiétant" au regard des résultats des évaluations nationales faites en 6ème, en 4ème et en 2nde.

Un niveau qui doit s'améliorer et répondre à plus d'exigences, lesquelles vont être fixées avec la modification des examens qui rythment le parcours scolaire des élèves français : le brevet de collèges passé en 3ème et le bac auxquels sont confrontés les élèves de 1ère et de Terminale. Le diplôme national du brevet (DNB) qui évalue le niveau de chaque élève avant le passage au lycée, deviendra obligatoire à partir de la rentrée 2027, c'est-à-dire pour les élèves actuellement en 5ème. Sans réussite à l'examen, les collégiens ne pourront pas prétendre à une rentrée au lycée, ils seront dirigés vers des CAP ou alors vers des classes préparatoires pour la 2nde. Le dispositif passerelle entre la fin du collège et le début du lycée est déjà expérimenté depuis septembre 2024

Un brevet modifié et du soutien renforcé

Non seulement de devenir obligatoire, le brevet des collèges va se refaire une beauté avec quelques changements. A commencer par son mode de notation, le diplôme ne sera plus évalué à 50% sur les épreuves finales et à 50% sur le contrôle continu, mais à 60% sur les examens de fin d'année et à 40% sur les notes obtenues au cours des différents trimestres. Ce seront bien les notes qui seront prises en compte et non plus les domaines de compétence qui sont jugés trop favorables aux élèves. Il faudra toujours obtenir la moyenne avec au moins 400 points sur 800, soit 10/20. Les mentions délivrées à partir de 12/20 resteront également identiques, à ceci près que la mention "Très bien avec félicitations du jury" sera accordée aux élèves ayant obtenu 18/20 pour valoriser la réussite".

Du changement est aussi à prévoir concernant les épreuves : les français, les mathématiques et les sciences resteront au programme, de même que l'épreuve d'histoire géographie et celle d'éducation morale et civique qui seront toutefois notées distinctement pour "redonner de la valeur" à l'enseignement d'EMC a fait savoir la ministre.

Alors que le niveau requis pour réussir le brevet des collèges est légèrement revu à la hausse, le ministère de l'Education nationale prévoit des mesures pour mieux accompagner les élèves. Après la création de groupes de besoin en 6ème et en 5ème, ces groupes vont être étendus aux élèves de 4ème et de 3ème, mais pas dans les mêmes conditions. Une heure par semaine les élèves seront regroupés par niveau pour revoir les besoins spécifiques et les difficultés de chacun, ils étudieront le français une semaine sur deux et les mathématiques le reste du temps. "Les élèves les plus en difficulté seront dans des effectifs réduits", précise la ministre qui ajoute par ailleurs "doubler le nombre d'élèves qui auront accès aux "devoirs faits' et aux stages de réussite", soit 800 000 collégiens de 4ème et 3ème.

Une nouvelle épreuve anticipée pour le bac

Il n'y a pas qu'au collège qu'il y aura du changement. Au lycée, les futurs candidats au baccalauréat vont également s'apercevoir de certaines modifications. A partir de la rentrée 2026, une épreuve anticipée de mathématiques s'ajoutera à celles de français pour les élèves de 1ère. Le but est de garantir un niveau minimal en mathématiques pour tous les élèves alors que le niveau général des Français dans cette matière baisse. Le coefficient de l'épreuve et le programme associé ne sont pas encore connus. A noter que les élèves de Terminale ayant choisi de suivre un enseignement de spécialité maths passeront une deuxième épreuves de mathématiques lors des examens finaux.