Nouvelle épreuve de maths au bac : ce qu'on sait de l'examen et de la date

La ministre de l'éducation nationale, Anne Genetet, a présenté "l'acte II du choc des savoirs" le 12 novembre. Elle y fait mention d'une épreuve de mathématiques en première dont les contours sont encore flous.

Comme annoncé en septembre 2024 par la ministre de l'éducation nationale, Anne Genetet, "le navire de l'Education nationale ne changera pas de cap". Ce mardi 12 novembre, elle a présenté de nouvelles mesures éducatives visant à renforcer le niveau des collégiens et des lycéens lors d'un discours donné au collège Pierre de Ronsard à L'Haÿ-les-Roses, dans l'Académie de Créteil.

Cet "acte II du choc des savoirs" se déploie dans la continuité des mesures instaurées par l'éphémère ministre Gabriel Attal. Anne Genetet propose notamment l'instauration d'une épreuve anticipée de mathématiques pour les classes de première. Les voies générale et technologique seront au cœur de cette évolution, la première épreuve anticipée de mathématiques est prévue pour juin 2026, c'est-à-dire non pas pour les élèves ayant commencé leur année scolaire de première, mais pour les suivants.

Pour le moment, ni le coefficient, ni le programme de cette épreuve de mathématiques n'ont été communiqués. Mais l'épreuve sera pensée en fonction des connaissances de chacun et du programme vu en classe. C'est pourquoi, les élèves suivant le tronc commun d'une heure et demie d'enseignement mathématiques n'auront pas la même épreuve que ceux l'ayant choisi en guise de spécialité. Ces derniers auront une évaluation plus complexe, suivie d'une épreuve supplémentaire en terminale.

Cet intérêt pour les mathématiques est loin d'être anodin pour le ministère de l'éducation nationale. L'année dernière, une étude Pisa évoquait une "baisse inédite de la performance" dans cette matière avec une chute de 15 points entre 2018 et 2023. Cette décrue fut à l'origine du "choc des savoirs" lancé par Gabriel Attal en décembre de l'année dernière. Celui qui voulait "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et lycée est ainsi servi avec l'objectif revendiqué par sa successeure : "Ce que je veux, c'est disposer d'un véritable baromètre et d'élever le niveau en mathématiques", a-t-elle déclaré à l'AFP.

D'autres meures viennent s'ajouter à cette annonce. L'application de groupes de niveaux pour les classes de 6ème et 5ème en mathématiques et en français s'en voit ainsi renforcée. Auparavant dépendants du bon vouloir des chefs d'établissement, ils sont désormais obligatoires jusqu'en 3ème. La valeur du brevet grimpe également : comme le bac, il deviendra nécessaire à tout passage en classe supérieure dès 2027. S'ils ne l'obtiennent pas, les élèves pourront toujours entrer en CAP ou rejoindre une "prépa seconde" d'une durée d'un an pour consolider leurs fondamentaux avant d'entrer au lycée.