Sur la discipline, cette différence énorme entre l'école publique et privée est pointée par les enseignants

La guerre entre établissements scolaires publics et privés continue. Certaines différences sur la gestion des classes sont mises en avant dans une récente étude.

Le combat entre école publique et école privée ne s'arrête pas. Ce choix peut parfois être difficile pour les parents. Dans un sondage en partenariat avec Opinionway réalisé à l'été 2024, l'institut Hexagone a interrogé des enseignants et des parents concernant les chances de réussite des élèves selon le type d'établissement scolaire. A la question de savoir si un élève a plus de chance de réussir dans le privé, les enseignants répondent par l'affirmative à 49%. Ils sont donc très divisés, alors que les parents penchent plutôt en faveur du public (58%).

Dans un second sondage Opinionway, qui vient de paraître pour l'institut Hexagone, les établissements publics et privés sont comparés sur un autre critère : la violence à l'école. Neuf enseignants sur dix affirment avoir eu connaissance d'un acte de violences dans leur établissement au cours de l'année scolaire 2023/2024. Ils sont même 65% à estimer que de tels actes ont augmenté sur les cinq dernières années. 71% des parents interrogés partagent cet avis. Les enseignants assurent, pour 38% d'entre eux, que la première cause de cette hausse est liée à l'impact des écrans, alors que 33% des parents pointent du doigt le manque d'autorité parentale.

Cette violence peut prendre différentes formes : insulte, harcèlement, agression physique ou sexuelle ou encore dégradation de biens. Les établissements publics et privés sont concernés. "Quand on regarde au sein des enseignants s'il y a des écarts en fonction des sensibilités politiques, en fonction de leur localisation en REP ou pas en REP, dans le public ou dans le privé on voit que cette hausse des violences est une lame de fond qui semble constatée partout", a expliqué à BFMTV François Pierrard, PDG d'Hexagone. Ceci étant, en regardant dans le détail, les agressions physiques sont davantage constatées dans le public (62%) que dans le privé (52%). Pour les autres formes de violences, les chiffres sont assez similaires.

Un autre critère différencie les établissements privés des publics : la gestion de la classe par les enseignants. Autrement dit, la discipline de la classe. Si les enseignants ne sont qu'un quart à avoir déclaré avoir des difficultés à maintenir la discipline en cours, cela monte à 27% dans le public contre seulement 14% dans le privé. Certains établissements sont encore plus impactés : il s'agit de ceux classés en REP (réseau d'éducation prioritaire). 28% des enseignants en REP admettent avoir du mal à gérer leur classe et 69% des parents d'élèves en REP rapportent avoir entendu parler d'au moins un fait de violence dans l'école de leur enfant contre 38% hors REP. Ce chiffre est aussi plus important dans les collèges (49%) que dans les lycées (36%).