Une nouvelle hausse des prix du tabac arrive, voici les futurs tarifs de cinq grandes marques

Cette augmentation entre partout en vigueur dans quelques jours.

C'est à se demander jusqu'où cela pourra-t-il bien aller ? Après une première augmentation en 2025 lors du passage à la nouvelle année, une deuxième hausse des prix du tabac va intervenir ce samedi 1er février. Tous les paquets ne seront pas concernés, mais les tarifs des cigarettes de certaines marques prisées du grand public vont être impactées. La douane en a fait l'annonce récemment, et discrètement.

Selon le tableau publié, plusieurs marques telles que les Fortuna, Gauloises ou encore Dunhill, vont se vendre plus cher. L'augmentation appliquée est de 20 à 40 centimes par paquet. A raison d'un paquet de 20 cigarettes consommé par semaine, cela représente une dépense supplémentaire de 10 à 20 euros par an.

Du côté de Fortuna, les Bleu et Rouge (normales ou en 100s) passent de 11,70€ à 11,90€. Les Classic Rouge franchissent les 12 euros pour se vendre 12,10€. Les Gauloises, Blondes Blanc, Blondes Bleu ou Blondes Rouge, augmentent à 12,50€, contre 12,30€ jusqu'alors. Quant aux Dunhill, les argent, bleu et rouge se vendront désormais 13,50€, tandis que les "Rouge Select" passeront à 13,60€. D'autres marques, telles que Maryland, News&Co, ou encore Royale by Davidoff verront également leurs prix augmenter.

Le tabac à rouler n'est pas non plus épargné. La blague de 30g augmente aussi. C'est notamment le cas de la Fleur de pays, qui prend 10 centimes (17,40€), tout comme les produits similaires vendus par Lucky Strike : l'Autenthique Blanc, Blond, l'Original, le Red et le Red S passent à 17,50 euros.

Si ces prix augmentent, il est à noter que pour les paquets les plus communs, tels que les Marlboro Red ou les Vogue, les tarifs restent inchangés : 13 euros le paquet. Quant aux recharges de cigarettes électroniques, elles ne sont pas non plus concernées par ces hausses, mais pourraient être frappées par l'augmentation d'une taxe, qui ferait grimper les tarifs de 1,50 euros en moyenne par recharge.

En France, le prix du tabac est particulièrement élevé en raison des nombreuses taxes. Celles-ci sont appliquées afin d'endiguer le tabagisme et ses conséquences ravageuses pour la santé (75 000 décès par an liés au tabac). Ainsi, plus de 80% du prix du paquet va dans les caisses de l'Etat. Sur un prix payé de 13 euros, ce sont environ 2 euros seulement qui sont répartis entre le fabriquant et le buraliste.