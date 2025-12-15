"On n'y apprend rien sur le commerce !" : un père sort ses enfants de l'école primaire et crée la sienne dans son jardin

Déçu du système scolaire actuel, ce père de famille a décidé de construire sa propre école pour ses enfants.

Samuel Leeds, promoteur immobilier de 34 ans, a décidé de retirer ses trois aînés de l'école et de construire pour eux sa propre école dans son jardin. Cette histoire nous est rapportée par la presse britannique : c e père de quatre enfants a passé six mois à construire cette mini-école de 55m2, en Angleterre, dans le Buckinghamshire à Beaconsfield, rapporte The Mirror.

En tout, il a dépensé 150 000 £ (171 000 €) dans ce projet après en avoir eu assez du système scolaire qu'il juge "rigide" et "oppressif". Il a ensuite employé deux enseignants à temps plein pour les mathématiques et l'anglais, en plus d'enseigner lui-même la finance.

Dans son école, le père de famille enseigne à douze élèves : ses propres enfants, âgés de huit, sept et cinq ans, ainsi que ceux de son frère et de sa sœur. Dirigeant une entreprise de promotion immobilière très prospère, Samuel affirme que la construction a permis aux parents d'économiser 75 000 euros sur les 246 000 euros que coûterait la scolarisation de tous les enfants dans un établissement privé, selon ses calculs.

"Les coûts de l'école privée sont astronomiques, et ils n'y apprennent même rien sur le commerce ou la finance ! Nous n'avons pas fait cela pour économiser de l'argent , mais cela s'est avéré beaucoup moins cher", explique le père de famille. Lui et sa femme Amanda ont décidé fin 2023 de construire leur école entreprenant les démarches pour obtenir un permis de construire. L'école, qui ne comprend qu'une seule salle de classe, a été achevée en avril 2024.

Autre raison qui a poussé le père de famille à prendre cette initiative, un système scolaire actuel qu'il juge "défaillant", car "les jeunes qui terminent leurs études universitaires peinent à trouver un emploi". De plus, il désapprouvait les règles strictes en vigueur dans les écoles, comme l'obligation pour les enfants de demander la permission d'aller aux toilettes mais aussi les réprimandes pour leurs erreurs : "C'est en faisant des erreurs qu'on réussit", veut-il croire.

Pour Samuel, "il existe aussi une troisième option : créer sa propre entreprise et devenir entrepreneur." Une voie qu'il a lui même empruntée : "J'ai quitté l'école à 16 ans, pensant être stupide et sans ambition, mais j'ai ensuite réalisé que j'avais le potentiel pour réussir dans les affaires", explique-t-il. Son école, selon lui, se distingue des écoles traditionnelles car ses enseignants apprennent aux enfants à être "curieux du sujet", plutôt que de les obliger à simplement mémoriser des choses pour réussir les examens.

Le père de famille ne compte pas s'arrêter là : "Je prévois de créer un programme d'enseignement pour les parents qui pratiquent l'instruction à domicile. Les enfants adorent, et paradoxalement, cela nous coûte moins cher d'employer les enseignants que de les envoyer tous dans une école privée."