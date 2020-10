"Mort de Victorine : les avancées de l'enquête, comment identifier un suspect ?"

Le colonel James, commandant de la Section de recherche de Grenoble, a dévoilé une partie de l'avancée de l'enquête lors de la conférence de presse. Une quarantaine d'enquêteurs issus de la Section de recherches et du Groupement de gendarmerie départementale de l'Isère sont mobilisés au quotidien. Ils essayent de reconstituer le parcours de la jeune femme à partir du moment où elle a quitté ses amis samedi 26 septembre, en début de soirée. Pour cela, 130 témoins ont été auditionnés et 662 personnes ont été contactées lors de l'enquête de voisinage. 305 appels au numéro vert ont été passés. Ce dernier, qui est toujours actif, est le 0 800 200 142. Le colonel précise que "tout ceci fait l'objet de vérifications systématiques". 1100 véhicules et 63 piétons ont été identifiés lors de la journée du samedi 26 septembre, date de la disparition de Victorine. Les enquêteurs effectuent un travail d’exploitation des images de vidéosurveillance et des données de téléphonie. Des prélèvements ont aussi été faits sur le lieu du crime, le corps de la victime, ses vêtements et effets personnels. Ils sont analysés par des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN). Selon le Parisien, trois types d'analyses sont en cours : la recherche d'ADN, celle des empreintes digitales, et celle qui cherche à faire apparaitre des éléments pileux ou des fibres. L'eau de la rivière est aussi analysée afin d'établir, avec certitude, le lieu de la noyade de Victorine.

Vaillant n'a pas donné plus de détails sur l’avancée de l’enquête : "nous sommes obligés donc de conserver une phase secrète à ces investigations pour en garantir le bon résultat".