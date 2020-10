Affaire Iacono : le grand-père calomnié a pardonné à son petit-fils

"Je voudrais qu'il réussisse sa vie après un mauvais départ". Christian Iacono, accusé à tort par son petits fils de viols, a accordé une interview au Parisien, dans laquelle il évoque leur nouvelle relation.

Comment décrire la blessure infligée par la calomnie, l'une des plus effrayantes que l'on puisse imaginer, celle qui vous accuse de viols commis sur son propre petit-fils ? Christian Iacono, l'ancien maire de Vence, a tenté d'apporter des éléments de réponse dans son ouvrage "Le Mensonge", publié en 2016. L'octogénaire y raconte comment il a vécu cet immense traumatisme qui a radicalement changé sa vie : les allégations de son petit-fils, en 2000, l'auront conduit en prison. En 2011, l'adolescent se rétractera et avouera avoir menti à l'égard de son grand-père.

Le récit de Christian Iacono fait l'objet d'une mini-série, diffusée sur France 2, également intitulée Le Mensonge. A cette occasion, l'ancien maire et radiologue a donné son sentiment sur cette adaptation auprès du Parisien, il indique notamment être parvenu à normaliser autant que possible sa relation avec son petit fils. "On reste en contact. Il a 28 ans et il est sur une bonne voie professionnelle. Je tenais à ce qu'il n'ait pas une vie gâchée. Je voudrais qu'il la réussisse après un mauvais départ", dit-il, indiquant que le jeune homme a lui-aussi visionné la série : "Il ne s'y est pas opposé et nous a dit que plusieurs passages l'avaient bouleversé".

"Comment ne pas lui pardonner ?"

Il y a deux ans, Christian Iacono racontait face caméra comment il avait appris les accusations formulées à son encontre, dans une interview diffusée sur Planète+. "Le 10 juillet 2000, j'avais un rendez-vous à 9h avec la PJ, rien d'extraordinaire dans la vie d'un élu. À mon arrivée, les policiers sont déjà là et m'annoncent avoir une plainte grave contre moi : mon petit-fils Gabriel, 9 ans, m'accusait d'agression sexuelle. Je suis abasourdi. J'envisage qu'il peut s'agir d'une dernière tentative de mon fils Philippe pour m'empêcher de voir Gabriel. Nous sommes en conflit depuis des années, mon épouse et moi avions fini par demander à la justice un droit d'hébergement de deux semaines et demie par an..." Et de décrire son acquittement en 2015 : "J'étais tellement heureux de serrer mon petit-fils dans mes bras en sortant du palais de justice. Jamais je ne lui en ai voulu. C'était un enfant de 9 ans, ses parents divorçaient, il a probablement cru retrouver l'attention et l'amour de son père en m'accablant. Comment ne pas lui pardonner ?".

Pour l'octogénaire, le fait que cette série revienne sur l'injustice qu'il a vécue semble renforcer la résilience qu'il est parvenu à atteindre. "La réparation n'est jamais complète. Après cette diffusion, j'aurai la même réaction qu'à la sortie du livre, en me disant 'La page est tournée'. En réalité, on n'oublie jamais et ça revient. Cette affaire a ruiné ma vie professionnelle, politique, sociale. Donc, ce n'est pas réparable complètement, mais ça permet d'adoucir un petit peu et de diffuser la vérité", dit-il au Parisien.