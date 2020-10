Herblay : deux policiers agressés, des coups "terribles", ce que l'on sait

Deux policiers ont été agressés dans la nuit de mercredi à jeudi à Herblay, dans le Val-d'Oise. L'un des deux hommes se trouve actuellement dans un état grave.

La ville d'Herblay, dans le Val-d'Oise (nord-ouest de Paris), a été le théâtre de l'agression de deux policiers dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 23h30, alors qu'ils étaient en repérage d'une adresse pour une opération, les deux fonctionnaires issus de l'antenne de Cergy, quarantenaire et trentenaire, se sont fait surprendre par un groupe d'hommes, comme le précise Le Parisien. Ces derniers les ont passés à tabac, ont dérobés leurs armes et ont ouvert le feu à six reprises avant de prendre la fuite. Bilan : des blessures à la cuisse, au genou et à la fesse pour l'un des policiers et au genou pour l'autre.

Transportés d'urgence à l'hôpital, l'un des deux se trouve actuellement dans un état grave, son pronostic vital étant engagé. Une source proche de l'enquête, citée par le quotidien francilien, fait part de sa grande inquiétude quant à l'évolution de sa situation. "Il a été frappé avec une rare violence par avant d'être blessé par balle", précise cette même source.

"Les coups ont été terribles" selon le maire d'Herblay

Les agresseurs sont, eux, toujours en fuite et "tout est mis en œuvre" pour retrouver leur trace, comme l'a fait savoir Gérald Darmanin sur Twitter. "Soutien total à nos 2 policiers violemment attaqués cette nuit dans le Val d'Oise durant leur service. Ces actes - des tirs à l'arme à feu sur nos forces de l'ordre - sont d'une violence inouïe", a également écrit le ministre de l'Intérieur.

Le maire d'Herblay s'est également montré inquiet quant à la violence de l'agression. "Non seulement on leur a tiré dessus, mais y a eu une bagarre et les coups ont été terribles", a confié sur BFM TV Philippe Rouleau, exprimant son "soutien envers tous les policiers et leur famille". Une enquête a été ouverte, confiée à la brigade criminelle de Versailles (Yvelines).