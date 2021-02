Incendie à Paris (boulevard Voltaire) : images, bilan, cause... Ce que l'on sait

Un incendie a ravagé une partie d'un immeuble du boulevard Voltaire, à Paris, faisant deux morts et quatre blessés. Il se pourrait qu'une cigarette mal éteinte soit à l'origine du drame.

[Mis à jour le 11 février 2021 à 15h37] Le bilan - encore provisoire - de l'incendie d'un immeuble du boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, est lourd. Selon un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), on compte deux décès ainsi que quatre blessés, deux légers et deux graves. Le feu s'est déclenché vers 4 heures du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, avant l'intervention des pompiers quelques minutes plus tard. Pas moins de 115 soldats du feu sont parvenus, au bout d'une heure, à maîtriser les flammes qui s'étaient déclenchées au cinquième étage de cet immeuble situé entre la place de la République et celle de la Nation.

Selon les informations de Europe 1, les victimes habitaient l'étage au-dessus et ont été intoxiquées par l'importante masse de fumée dégagée par l'incendie, dont l'origine pourrait se trouver dans une cigarette mal éteinte. C'est en tout cas le sens des propos de l'habitante d'un appartement du 5e étage, d'où le feu est parti. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.

Du côté des réactions, on note celle d'Anne Hidalgo, qui a transmis ses condoléances "aux familles et aux proches des victimes de l'incendie survenu cette nuit dans le 11e arrondissement". "Toute ma reconnaissance aux pompiers de Paris qui sont intervenus avec courage et professionnalisme", a également écrit sur Twitter la maire de Paris. Découvrez les images de cet incendie, qui fait l'objet d'une enquête de la police judiciaire pour en déterminer les causes.