Affaire Delphine Jubillar : son mari Cédric est convoqué par les juges, ce que l'on sait

L'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar s'accélère : après la piste éventuelle d'un tueur en série, c'est son mari Cédric qui est convoqué par les juges en charge de l'instruction de l'affaire.

[Mis à jour le 11 mars 2021 à 12h54] L'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, intervenue mi-décembre dernier, prend une nouvelle tournure puisque selon les informations de La Dépêche du Midi, le mari de l'infirmière de 33 ans a été convoqué par les juges en charge d'instruire l'affaire. Si la date n'a pas été révélée et s'il ne s'agit pas d'un placement en garde à vue et encore moins d'une mise en examen, cette convocation replace Cédric Jubillar au coeur de l'enquête, alors que le trentenaire a déjà été entendu à deux reprises par la justice. Il y a quelques semaines, il se constituait partie civile afin d'avoir accès au dossier. Son avocat, maître Alary, disait récemment se préparer à toutes les possibilités et confiait son souhait de s'entretenir, lui et son client, avec les juges. "Nous sommes toujours dans l'attente d'une convocation que j'espère prochaine pour pouvoir savoir quel statut on nous donne. Si on doit être mis en examen, soyons-le. Si on doit être partie civile, soyons le à fond aussi", avait-il confié à la presse.

Depuis la disparition de Delphine Jubillar, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, plus aucune trace de cette infirmière de 33 ans n'est à signaler. La seule version des faits est venue de son mari, qui prétend que sa femme a disparu en pleine nuit, alors qu'il était parti se coucher seul à 23 heures, laissant sa compagne devant la télévision. Le trentenaire, réveillé par les pleurs de la petite fille du couple, âgée de seulement quelques mois, réalise alors que Delphine a quitté leur domicile de Cagnac-les-Mimes (Tarn). Toutes les affaires de la jeune femme, hormis une doudoune et son téléphone portable, sont restées dans la maison, mais à 6 heures du matin, Cédric Jubillar décide de contacter la gendarmerie pour signaler la disparition de son épouse. Le 23 décembre, une information judiciaire est ouverte pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire", mais depuis, plus rien ou presque. Des fouilles ont bien eu lieu début janvier au domicile du couple, en présence de Cédric Jubillar, en vain.

Ce dernier n'est pas, à ce stade, considéré comme le principal suspect de cette affaire, même si ces derniers jours - en plus de la convocation chez les juges -, des témoignages laissant imaginer une possible responsabilité dans la disparition de Delphine ont été rendus publics. "Plusieurs fois, on l'a entendu dire à sa mère : 'Oui je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce'. Déjà il savait qu'il allait tout perdre", a confié anonymement un membre de la famille du père de famille à France Bleu Occitanie.

Des liens entre Delphine Jubillar et d'autres disparitions ?

Un proche de Delphine et Cédric Jubillar a également témoigné auprès de BFMTV, faisant état d'"un couple qui avait beaucoup de tensions ces derniers temps", précisant que Cédric "avait tendance à dire des choses mal sur Delphine, à la rabaisser". Et d'ajouter : "Je ne peux pas dire qu'il est coupable, mais j'ai mes doutes". Malgré l'absence d'éléments tangibles, l'enquête avance et s'attarde désormais sur un éventuel lien entre l'affaire Delphine Jubillar et trois autres disparitions plus ou moins similaires. Aurélie Vaquier, Magali Blandin et Anne-Frédéric Obszynski : ces femmes ont également disparu ces trois derniers mois et même si chaque enquête est isolée, Marianne a révélé que les gendarmes, et plus précisément les experts du SCRC, le service central de renseignement criminel, "ont effectivement entrepris de passer au crible les quatre enquêtes en cours".

La disparition de Aurélie Vaquier est celle qui se rapproche le plus de l'affaire Jubillar, de par sa situation géographique et sa chronologie. Cette femme de 38 ans a disparu sans laisser de trace dans l'Hérault - département frontalier du Tarn - le 28 janvier dernier. "Dans ces dossiers de disparitions, nous procédons toujours de la même façon. On met le paquet en termes de moyens de recherche dans les premiers jours, puis, si on ne trouve pas, se mettent en route les investigations scientifiques. Puis nos experts du pôle judiciaire de la gendarmerie tentent en effet de voir s'il y a le moindre lien entre ces quatre dossiers, ou certains d'entre eux", explique à Marianne un porte-parole de la gendarmerie. Même si pour l'heure aucun lien officiel n'a été mis en évidence, la piste d'un tueur en série n'est pas exclue. "Il est vrai que nous sommes face à un phénomène sériel", concède cette même source.

Depuis 2013, Delphine Jubillar est mariée avec Cédric, un trentenaire travaillant dans le BTP. Selon des informations rapportées par Le Parisien, c'est lui qui a entrepris la construction de la maison de famille située à Cagnac-les-Mimes, dans le Tarn. Cet homme de 33 ans rencontre Delphine à seulement 19 ans, à une soirée d'anniversaire d'un ami commun. Ensemble, le couple donne la vie à deux enfants, un fils aujourd'hui âgé de 6 ans et d'une petite fille de dix-huit mois. Cédric Jubillar est décrit comme un écorché vif par Le Parisien, qui "peut s'énerver pour un oui ou pour un non", mais en même temps "très serviable".

Au début du mois de janvier, alors que sa femme a disparu depuis trois semaines, Cédric Jubillar est convoqué par les gendarmes, sans que cela ne relève d'une garde à vue. Il aurait simplement répondu à "une demande particulière" de la gendarmerie, comme l'indiquait à l'époque France 3 Occitanie et s'est tenu toute une journée aux côtés des gendarmes, à l'intérieur de la maison familiale, qui abritait encore il y a quelques semaines le couple et deux enfants de 6 ans et 18 mois. D'intenses fouilles ont été réalisées, en sa présence donc.

C'est dans la nuit du 15 au 16 décembre que Delphine Jubillar a été vue pour la dernière fois. La jeune femme, avant sa disparition, passe la soirée devant la télévision et laisse son mari Cédric aller se coucher seul. Le couple est d'ailleurs déjà, à ce moment-là, en instance de divorce. Le compagnon de la disparue est réveillé plusieurs heures plus tard, vers 4 heures du matin et constate que Delphine n'est plus dans la maison familiale de Cagnac-les-Mimes. Il pense alors que sa femme est partie promener les chiens, mais ces derniers sont bien là. Cédric Jubillar prévient la gendarmerie de la disparition de Delphine, aux alentours de 6 heures du matin. Les gendarmes prennent tout de suite très au sérieux ce signalement et se mobilisent par centaines pour retrouver la trace de la trentenaire.

Des battues sont organisées les premiers jours, en vain. Parallèlement, les enquêteurs se penchent sur le bornage du téléphone portable de Delphine, qu'elle a emporté avec elle. Ce téléphone, également disparu, bornera une dernière fois à deux kilomètres, quelques heures après la disparition de l'infirmière, dont le caractère volontaire est rapidement écarté par les enquêteurs. Ils s'engagent alors dans la voie d'une disparition involontaire et identifient un homme avec lequel Delphine Jubillar entretient une relation extraconjugale virtuelle, sur Internet, mais cet habitant de Montauban est ensuite mis hors de cause. Depuis, aucun suspect n'a été officialisé et la jeune femme est toujours introuvable.