Bernard Laroche : le récit de son assassinat par Jean-Marie Villemin

TF1 diffuse ce lundi soir la suite de la mini-série "Une affaire française" qui retrace la terrible affaire du petit Grégory, Grégory Villemin tué à 4 ans et jeté dans la Vologne. Si le nom du coupable n'est toujours pas connu, de nombreux suspects ont défilé lors des investigations, notamment celui de Bernard Laroche.

[Mis à jour le 27 septembre 2021 à 19h45] C'est sans doute le plus célèbre "cold case" français. Près de 40 ans après la mort du petit Grégory, on ignore encore le nom du meurtrier, malgré une longue et controversée enquête. Dans la deuxième partie de la série "Une affaire française" sur TF1 diffusée ce lundi 27 septembre, les épisodes se tournent vers les suspects rapidement interrogés par les enquêteurs. Si le mystère demeure, les questions aussi comme en témoignait le documentaire produit par Netflix et diffusé en 2020 qui tentait de lever de nouvelles pistes sur l'enquête n'ayant jamais abouti à l'arrestation du meurtrier du petit Grégory Villemin, 4 ans et demi au moment des faits, le nom de Bernard Laroche est souvent revenu au fil de l'enquête. Cousin de Jean-Marie Villemin, père du petit Grégory, il avait tour à tout été placé en garde à vue, inculpé par le juge Lambert puis relâché suite au revirement de Murielle Bolle. Retour sur cette enquête et sur la mort de Bernard Laroche, tué quelques semaines plus tard à son domicile par Jean-Marie Villemin.

Bernard Laroche était le cousin de Jean-Marie Villemin, père du petit Grégory. Les deux hommes ne se cotoyaient guère après avoir passé une partie de leur enfance ensemble. Ayant perdu sa mère à la naissance, Bernard Laroche a en effet été élevé par sa grand-mère maternelle Adeline Jacob, également grand-mère de Jean-Marie Villemin. Bernard Laroche sera d'ailleurs très lié avec les Jacob dont son oncle Marcel Jacob. Ouvrier dans une filature, il épouse Marie-Ange Bolle en 1976. Quatre ans plus tard, le couple accueille son premier enfant, Sébastien né dix jours après le petit Grégory, suivi durant son enfance pour un kyste à la tête et opéré.

Rapidement, les enquêteurs se sont intéressés au profil de Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemin, notamment après le fameux témoignage de la jeune Murielle Bolle, 15 ans qui logeait chez Bernard Laroche et son épouse Marie-Ange Bolle, soeur de Murielle. Cette dernière remet en doute l'emploi du temps de Bernard Laroche, supprimant de facto son alibi puis l'accuse nommément d'avoir été chercher Grégory à la sortie de l'école puis de s'être absenté en compagnie de l'enfant. Murielle Bolle accable ainsi son beau-frère avant de revenir sur ses déclarations le lendemain et de l'innocenter. "Mon beau-frère, il est innocent. C'était un piège et j'ai tombé dedans (sic). À cinq heures, j'étais dans le car. J'avais peur des gendarmes… ils ont profité que j'étais toute seule. Les gendarmes m'ont dit que Bernard avait dit ça et que si je disais pas ça, ils me mettraient en maison de correction", assure-t-elle alors aux nombreux journalistes présents. Arrêté le 5 novembre 1984, Bernard Laroche est alors inculpé pour l'assassinat du petit Grégory Villemin. Mais au témoignage fragile puis rétracté de Murielle Bolle, s'ajoutent d'autres zones d'ombres et éléments pouvant incriminer Bernard Laroche selon le juge Lambert en charge de l'instruction. Ces éléments sont finalement écartés du dossier, notamment l'analyse de la lettre de revendication comprenant une signature "LB" proche de celle de Bernard Laroche. Sorti de prison le 4 février 1985, Bernard Laroche entend reprendre sa vie et son emploi (il venait tout juste d'être promu contremaître). Il est assassiné un mois plus tard le 29 mars 1985 par Jean-Marie Villemin qui avait fait part de ses envies de vengeance. En raison de son décès, Bernard Laroche sera l'objet d'une ordonnance de non-lieu émise le 18 avril 1985, ordonnance qui ne lève pas tous les doutes sur son implication mais le rende de facto non-coupable.

Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemin, convaincu de la culpabilité de son cousin et ivre de colère après que l'enquête ait été réorientée vers sa femme Christine, se rend au domicile des Laroche à Aumontzey. Les Laroche sont alors en route et reviennent vers leur domicile. "Sur le chemin du retour, je lui dis : "je crois qu'on va avoir un bébé". Il était tout content. Il a dû se dire "une autre vie va commencer", raconte Marie-Ange Laroche-Bolle, la femme de Bernard Laroche dans des propos retranscrits par BFM TV.

A leur arrivée à leur domicile, Marie-Ange Boll entend du bruit. "On arrive devant la maison. Bernard était engagé pratiquement dans la porte, mais moi je n'étais pas encore rentrée. J'entends des pas lourds, quelqu'un qui sautait. Je me suis retournée, et c'est là que j'ai vu Villemin avec un fusil. Bernard lui a dit: 'Je te jure que c'est pas moi qui ai tué ton gosse. Je te comprends, mais c'est pas moi'. Moi je disais: 'Jean-Marie, pose ton fusil, on peut discuter". Le frère de Bernard Laroche, présent au domicile avec leur fils Sébastien, descend alors. "Bernard a pris mon frère par l'épaule et lui a dit 'Lulu, remonte avec le gosse'. Et il a pas eu le temps de remonter..." Jean-Marie Villemin fait alors feu et touche Bernard Laroche dans la poitrine. "Sur le coup je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang. Sébastien s'est jeté sur son père, et puis c'est à ce moment-là que le sang a commencé à couler, et puis le gosse criait, il hurlait: 'Maman, j'ai plein de sang! Enlève-moi ça, enlève-moi ça !', relate Marie-Ange Laroche qui se penche sur son mari. "Il l'a regardé, et il m'a fait non de la tête. Le pire c'est qu'il est pas mort tout de suite. Je lui disais de pas partir, qu'on allait avoir un autre enfant. Mais bon, il est parti avec ça."