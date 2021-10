David Amess : qui est ce député mort poignardé au Royaume-Uni ?

AMESS. Le député britannique David Amess a été tué de plusieurs coups de couteau, vendredi 15 octobre 2021, à Leigh-on-Sea, à l'est de Londres (Angleterre). L'auteur des faits a été arrêté. La victime avait 69 ans.

[Mise à jour le 15 octobre à 17h08] David Amess, député conservateur britannique, a été assassiné vendredi 15 octobre 2021. Ce membre du Parlement britannique a reçu plusieurs coups de couteau alors qu'il tenait, comme chaque semaine, une permanence parlementaire dans une église de Leigh-on-Sea. Cette commune, située dans sa circonscription, est à 60 kilomètres à l'est de Londres. Le drame s'est produit aux alentours de midi. Un homme, armé d'un couteau, est entré dans le lieu de culte et a porté les coups à l'élu de 69 ans. Les secours et la police ont rapidement été prévenus par les personnes présentes sur place, mais, en dépit de leur intervention, ils n'ont pu que constater le décès de David Amess. Selon le Daily Mail, le député avait reconnu par le passé avoir reçu des menaces à son domicile à son encontre. Il est le neuvième député assassiné au Royaume-Uni et le sixième depuis la Seconde Guerre mondiale.

Affilié chez les conservateurs, David Amess était l'un des plus anciens députés de la Chambre des communes (l'équivalent de l'Assemblée nationale en France). Eurosceptique, partisan du Brexit, il a toujours défendu au Parlement ses convictions contre l'ouverture des droits aux LGBT, s'affichant clairement contre le mariage homosexuel et l'avortement. Il menait en revanche campagne en faveur des droits des animaux, souligne The Sun, s'opposant notamment à la chasse au renard. Jamais entré dans un quelconque gouvernement, David Amess s'était prononcé en faveur d'une intervention en Irak en 2003. The Times rappelle de son côté qu'il avait été fait chevalier par la reine Elisabeth II en 2015 pour service politique et public, obtenant ainsi le titre de "Sir". Né le 26 mars 1952, il a été élevé dans l'Eglise catholique. Il était père de cinq enfants (un fils et quatre filles).

De son côté, la police a indiqué que me suspect a été interpellé peu de temps après et placé en garde à vue. Il est âgé de 25 ans. Un couteau, vraisemblablement celui qui a servi à l'assassinat, a été retrouvé à proximité de l'endroit où l'interpellation a eu lieu. "Nous ne recherchons personne d'autre", ont ajouté les autorités sur Twitter. Pour l'heure, aucune explication ni revendication de ce crime n'a été communiquée. The Guardian précise tout de même que des policiers de la section antiterroriste participent à l'enquête.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7 — Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021

