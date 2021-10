Mireille Knoll : les versions de Yacine Mihoub et Alex Carrimbacus, les meurtriers présumés

MIREILLE KNOLL. Depuis mardi 26 octobre, le procès sur le meurtre présumé de Mireille Knoll s'est ouvert à Paris avec deux versions qui s'opposent.

[Mis à jour le 27 octobre à 10h42] Le 23 mars 2018, une octogénaire du nom de Mireille Knoll était sauvagement tuée au deuxième étage du 30, avenue Philippe-Auguste, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce mardi 26 octobre 2021, le procès pour tenter de voir plus clair sur le mobile du crime et sur les auteurs s'est ouvert devant les assises de Paris.

Il y a trois ans donc, la macabre découverte a été faite par les pompiers, appelés pour l'incendie de l'appartement. Mais très rapidement, les enquêteurs ont compris que la femme n'était pas morte à cause de l'incendie, mais bien avant. La position, allongée sur le dos, les bras recroquevillés, les pieds tombant vers le sol, ont amené les enquêteurs sur cette piste. Selon l'autopsie, Mireille Knoll a bien été tuée de 11 coups de couteau portés au thorax, au ventre, dans le dos et dans le cou.

Pour le premier jour du procès, les personnalités des deux meurtriers présumé ont été évoquées. Mais dès les premières minutes, les hommes se renvoient de nouveau la balle. " Je reconnais l'incendie, mais pas les faits de vol et de meurtre aggravé ", explique Yacine Mihoub. "Il sait très bien ce qu'il a fait. Je ne reconnais pas le meurtre. Je reconnais la participation au vol et je reconnais avoir donné mon briquet à Yacine Mihoub" indique Alex Carrimbacus. Fils d'un "alcoolique qui mettait des patates " et d'une " mère aimante ", Yacine Mihoub a été condamné à plusieurs reprises pour de fausses alertes à la bombe "pour faire chier" ou des menaces de mort contre un employeur qui l'avait remercié comme relate le Parisien, présent au procès. Pendant de longues minutes, le juge est également revenu sur son aspect "alcoolique" qui a débuté dès 12-13 ans. "J'ai eu plusieurs périodes, répond l'accusé, comme on décrirait la carrière d'un artiste. Avant mon arrestation, c'était ma période rhum" a-t-il lancé.

La personnalité d'Alex Carrimbacus est toute aussi compliquée. Ce dernier souffre de troubles du comportement et a successivement été confié à l'aide sociale à l'enfance, placé dans une maison pour enfant à caractère social ou dans des centres thérapeutiques. Lorsqu'il retourne chez sa mère, il se dira victime de violences sexuelles de la part du fils de son père adoptif. Des périodes "d'errance", entrecoupées de séjours en prison, toujours pour vol

Deux hommes sont considérés comme les principaux suspects de cet assassinat, Yacine Mihoub, 32 ans, et Alex Carrimbacus, 25 ans. Les deux hommes devront répondre d'homicide volontaire "avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une personne qu'ils savaient parfaitement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, au surplus, à raison de l'appartenance de la victime à la religion juive".

Le premier nommé, Yacine Mihoub, a été interpellé dès le lendemain des faits alors qu'il se rendait tranquillement au domicile de sa mère. Sans admettre l'assassinat de la vielle dame, le jeune homme avoue rapidement avoir passé une partie de l'après-midi avec cette dernière puisque les deux se connaissent depuis plusieurs années. Enfant, Yacine Mihoub venait souvent la voir et lui rendait des services depuis qu'il était jeune adulte. En 2017, il avait été impliqué dans une sombre affaire, le mêlant à Mireille Knoll puisque l'homme avait agressé l'aide à domicile de Mireille Knoll, une gamine de 12 ans. Il sera condamné à deux ans de prison, dont dix mois ferme. C'est finalement au bout du 2e jour de sa garde à vue qu'il explique aux enquêteurs qu'il a demandé à un de ses amis de le rejoindre, lequel l'aurait interrogé sur la fortune éventuelle de Mireille Knoll, en l'occurrence Alex Carrimbacus, qui l'aurait tuée après avoir fouillé dans ses affaires. Dans le détail, Yacine Mihoub affirme avoir simplement invité Alex Carrimbacus pour "passer un bon moment". Il affirme que ce dernier a demandé si la femme était "blindée", avant de se servir parmi les biens. Il a par la suite entendu crier depuis la chambre et vu Alex Carrimbacus la poignarder violemment selon le récit de France Info.

Lors de l'ouverture du procès, Yacine Mihoub n'avoue pas le meurtre de l'octogénaire, mais affirme qu'il est bien l'auteur de l'incendie de l'appartement.

Alex Carrimbacus était à son tour interpellé le 26 mars, à 3 heures du matin. Très rapidement, le jeune homme contestait les accusations, qualifiant de menteur Yacine Mihoub. Selon ses mots, il ne s'est à aucun moment renseigné sur la fortune de la dame mais s'est rendu sur place dans le but de "cambrioler" l'octogénaire. Dans la version d'Alex Carrimbacus, Yacine Mihoub aurait crié "tu vas me le payer", avant de l'amener jusqu'à son lit et de l'égorger aux cris de "Allah Akbar. "Regarde, elle est morte, elle ne nous cassera plus les couilles", aurait-il alors lancé avant de mettre le feu.

C'est tout l'enjeu du procès, Mireille Knoll a-t-elle était assassinée parce qu'elle était juive ? L'affaire avait très vite pris une tournure politique puisque le jour même, le Super U de Trèbes (Aude) avait été le théâtre d'une attaque terroriste islamiste, au cours de laquelle le colonel Arnaud Beltrame avait été tué. Le 28 mars, le Conseil représentatif des institutions juives de France avait organisé une marche blanche en mémoire de Mireille Knoll et contre l'antisémitisme.

Comme le rapporte Marianne, les juges d'instruction ont retenu le caractère antisémite pour qualifier le crime. "La question s'est posée avec plus d'acuité encore, après que Yacine Mihoub a déclaré qu'Alex Carrimbacus lui avait demandé si de ce fait, la victime était fortunée ou encore lorsque Carrimbacus a indiqué avoir entendu mi-août dire "Allah Akbar" en commettant les faits", selon le dossier d'instruction. Les magistrats ont aussi indiqué que Yacine Mihoub aurait aussi "reproché aux juifs d'avoir les moyens financiers et une bonne situation".

Lors de l'hommage à Mireille Knoll, Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France Insoumise ont été pris à partie. "Insoumis dehors ! " ou " collabos !" ont été lancés par les personnes sur place. À l'époque, le président du Crif avait réclamé que la France Insoumise et le Rassemblement national ne soit pas présent. La surreprésentation des antisémites tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite rend ces deux partis infréquentables ", avait-il déclaré.

Le sujet de la manifestation, ce n'est pas moi. C'est cette femme assassinée par des violents et des barbares et la nécessité de montrer que toute la communauté nationale serre des rangs. Le reste, c'est vraiment un épiphénomène ", avait déclaré M. Mélenchon, avant d'ajouter, alors qu'il quittait les lieux et que la marche.