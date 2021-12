"Inondations au Pays basque : les prévisions météo dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques"

En proie à un important épisode de pluie, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance rouge pour crues, vendredi 10 décembre 2021. Des inondations ont eu lieu dans plusieurs villes. Les prévisions météo.

Le sud-ouest est sous l'eau. De forts orages s'abattent sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques depuis jeudi soir. Alors que les précipitations s'accumulent sur les deux territoires, ces derniers ont été placés en vigilance rouge par Météo France. La situation devrait en effet se poursuivre encore plusieurs heures, alors qu'entre 30 et 50mm d'eau sont tombés en moyenne lors des 12 dernières heures en plaine. Selon les prévisions météorologiques, l'épisode devrait se poursuivre au moins jusqu'à samedi matin, avec un pic attendu vendredi en fin d'après-midi. D'ici samedi, 20 à 30mm d'eau supplémentaires devraient tomber en plaine et jusqu'à plus de 100mm en montagne. "Le temps reste durablement perturbé au sud-ouest de la France avec plusieurs salves pluvieuses qui se succèdent jusqu'à samedi matin. Des pluies soutenues se produisent en plaine" prévoit Météo Consult, qui n'a pas encore classé, pour sa part, les deux départements en alerte rouge.

Inondations dans les Pyrénées-Atlantiques

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la situation est suivie de très près. Depuis le début des intempéries, les secours sont intervenus au moins 160 fois, selon un bilan rapporté par Sud Ouest, qui évoqué par ailleurs l'évacuation de 20 habitants, dont 7 ont dû être relogés. Les chutes de pluie ont également entraîné des coupures de courant : 1000 foyers environ seraient privés d'électricité. Alors que l'autoroute A63 est coupée à hauteur de Bayonne, 18 écoles primaires ont fermé leurs portes, ainsi que deux collèges précise le quotidien local. Les divers cours d'eau qui traversent le territoire (la Nive, le Saison, le Bec de Gave, le Gave de Pau et le Gave d'Oloron) ont été placés en vigilance orange.

Inondations dans les Landes

Les Landes sont également touchées par les intempéries, alors que l'Adour voit son niveau grimper de 3cm par heure. "Le tronçon Bec du Gave est placé en vigilance rouge pour un risque de crue majeure. Le maximum est attendu à Peyrehorade en fin de soirée, il pourrait atteindre des niveaux équivalents à ceux de la crue de juin 2018", précise par ailleurs Vigiecrues. De son côté, Météo Consult indique : "à Peyrehorade, le Gave de Pau poursuit sa crue. Avec une hauteur d'eau qui atteint 5,02 m, la crue de référence de juin 2013 avec 4,73 m a été battue".

Les images des inondations

En quelques heures, d'importantes précipitations sont tombées sur les villes des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. A Peyrehorade ou encore à Bayonne, l'eau monte dans les rues. Laruns a été fortement touchée. "Il est tombé 200 millimètres sur les dernières 24 heures, un record absolu de précipitations depuis l'ouverture de la station en 1964", précise Météo Consult. Saint-Pée-sur-Nivelle est également impactée.

Images très impressionnantes des #inondations à Peyrehorade dans les #Landes, secteur où les deux gaves se rejoignent et placé en vigilance ROUGE. (photos Michel Polycarpe) pic.twitter.com/fB3WtSS7Xb — Guillaume Séchet (@Meteovilles) December 10, 2021

Alerte inondations rouge bord de Nive #BayonneMaVille encours pic.twitter.com/YlUCi0daFW — VilleDeBayonne (@VilleDeBayonne) December 10, 2021