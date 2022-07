"DIRECT. Incendies en Gironde : près de 10 000 hectares ont brûlé et plus de 12 200 personnes évacuées"

INCENDIES GIRONDE. En Gironde, le feu a brûlé près de 10 000 hectares de végétation. La thèse criminelle est privilégiée pour le feu de Landiras, contre lequel les pompiers luttent toujours. Plus de 12 200 personnes ont été évacuées depuis mardi 12 juillet.

Cause incendies Gironde L'essentiel Samedi 16 juillet 2022, les deux incendies qui touchent la Gironde, à La Teste-de-Buch et à Landiras, ont continué à progresser dans la nuit. Les derniers chiffres transmis par la préfecture de Gironde, samedi 16 juillet, font état de 3 150 hectares brûlés à La Teste-de-Buch et 6 500 à Landiras. En outre, 12 200 personnes ont été évacuées depuis le mardi 12 juillet 2022.

La météo n'aide pas les secours : les fortes températures qui sévissent dans la région, couplées au vent, rendent les opérations d'extinction des feux particulièrement difficile, même si la situation est fixée à La Teste-de-Buch. Plus de 1 200 pompiers sont encore mobilisés, samedi 16 juillet 2022.

Pour l'incendie de Landiras, la thèse criminelle est privilégiée, a affirmé le parquet de Bordeaux, vendredi 15 juillet 2022.

La commune de Louchats a été évacuée, mais est sauvée, samedi 16 juillet 2022.

Des milliers d'habitants et vacanciers de la région ont dû être évacués de leur lieu de résidence pour être mis en sécurité.

14:15 - Un feu d'origine accidentelle à La Teste Le maire de La Teste-de-Buch a confirmé à France Bleu Gironde que le feu dans sa commune est d'origine accidentelle. Un petit camion aurait pris feu. "C'est un jeune, local, qui est passé sur la piste dans la forêt, sa voiture est tombée en panne, le feu est parti", explique-t-il. 14:14 - L'Europe aide la France dans sa lutte contre les incendies La flotte européenne, rescEU comprend une flotte d'avions, des hélicoptères bombardiers d'eau, des avions d'évacuation médicale... Depuis le début des incendies en Gironde, elle s'est mobilisée pour venir en aide aux pompiers français. La Grèce a ainsi apporté son soutien à la France en envoyant deux Canadairs. 14:00 - En Gironde, 22 départs de feux dans les dernières 24 heures Sur Twitter, la Préfète de Gironde a annoncé que 1 200 pompiers sont toujours mobilisés contre les incendies, samedi 16 juillet 2022. En 24 heures, le SDIS, service départemental d'incendie et de secours, a fait face à 22 départs de feu. Les habitants du département sont appelés à la prudence. ???? #FeuxDeForets en #Gironde

Désormais plus de 1200 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour combattre les incendies de La Teste-de-Buch et de Landiras.

Ces 24 dernières heures le SDIS a dû faire face à 22 départs de feu de forêt sur le département de la #Gironde

⚠️ PRUDENCE pic.twitter.com/RhXMQ9pTPM — Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) July 16, 2022 13:45 - De nouvelles évacuations prévues en Gironde Le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier, a annoncé, samedi 16 juillet 2022, plusieurs évacuations dans l'après-midi, à Hostens (environ 1 500 personnes), ainsi qu'une partie des communes de Saint-Symphorien et de Villagrains. La préfecture alerte que la situation "est très défavorable, avec des vents qui poussent les feux vers le sud-ouest". De nouvelles évacuations pourraient intervenir dans la journée en fonction de l’évolution de la situation. 13:30 - Une situation difficile dans les jours à venir en Gironde Interrogé par France Info, l'officier de communication des sapeurs-pompiers de Gironde, Arnaud Mandousse, prévient, samedi 16 juillet 2022 : "La situation va rester difficile dans les deux trois jours à venir (...). Ce qui est le plus compliqué, ce sont les conditions météorologiques depuis plusieurs mois", ajoute-t-il. La sécheresse, les températures élevées et les vents violents compliquent la tâche des pompiers contre le feu. 13:15 - Environ 12 200 personnes évacuées en Gironde Samedi 16 juillet 2022, la préfecture de Gironde annonce que 10 000 personnes ont été évacuées à La Teste-de-Buch depuis le début des incendies, mardi 12 juillet. À Landiras, près de 2 200 personnes ont été évacuées. Ces feux impressionnants n'ont fait aucune victime. La préfète, Fabienne Buccio, demande aux riverains de ne pas se rendre sur les différents sinistres afin de ne pas gêner l'action des secours. 13:00 - Près de 10 000 hectares de forêt ont brûlé en Gironde Samedi 16 juillet 2022, la préfecture de Gironde a annoncé que près de 10 000 hectares de forêt avaient brûlé dans le département, depuis le début des incendies, mardi 12 juillet. Dans le détail, 3 150 hectares de forêt ont brûlé à la Teste-de-Buch et 6 500 hectares ont brûlé à Landiras. Les incendies ne sont pas encore fixés, plus de 1 200 sapeurs-pompiers, trois Canadairs et un avion Dash sont toujours mobilisés sur place.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45km au sud de Bordeaux. Là aussi, en raison des conditions météorologiques et du vent, les flammes se dirigent vers le sud.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait une seule victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de plus de 12 200 personnes à travers le département.

Les feux se sont déclarés mardi 12 juillet à 15 h autour des communes de Landiras et de la Teste-de-Buch, toutes deux situées en Gironde. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est lié à un problème électrique survenu sur une voiture qui s'est enflammée sur la piste 214 près de la route des plages océanes a confirmé la Première ministre Elisabeth Borne, vendredi. À Landiras, la cause n'est pas encore connue, mais la piste criminelle est fortement envisagée par les enquêteurs, a indiqué le parquet de Bordeaux, vendredi.