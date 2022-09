"Incendie en Gironde : le feu n'avance plus, la carte de sa progression"

INCENDIE GIRONDE. Le feu qui s'est déclaré à Saumos (Gironde) n'avance plus ce jeudi 15 septembre 2022. Mais il est loin d'être éteint. La météo sera déterminante.

[Mis à jour le 15 septembre à 8 heures] Les dégâts de l'incendie qui s'est déclaré à Saumos vont-ils être limités en Gironde ? Ce jeudi 15 septembre 2022 au matin, le feu qui touche ce secteur situé à l'ouest de Bordeaux, dans le Parc naturel régional du Médoc, ne fait plus de nouveaux ravages. En effet, depuis mercredi soir, les flammes sont "contenues", c'est-à-dire que l'incendie ne progresse plus, dans l'immédiat. Cependant, il fait toujours l'objet d'une vigilance accrue car son avancée pourrait reprendre à tout moment, notamment en raison des conditions météorologiques. "La nuit s'est bien passée" a confirmé Lionel Montillaud, le maire de Sainte-Hélène, une commune voisine également touchée par le feu, au micro de Franceinfo ce jeudi matin, ajoutant sur les réseaux sociaux que "l'humidité de la nuit a fait du bien." Cependant, alors que 3700 hectares ont déjà brûlé non loin de Lacanau, des inquiétudes subsistent quant à une reprise de la progression du feu, à cause du vent, même si de grosses rafales ne sont pas prévues par Météo France, dans les heures ni les jours à venir.

1840 personnes ont dû être évacuées depuis lundi, jour de départ de l'incendie. Des évacuations préventives qui ont permis, jusqu'ici, d'éviter tout drame humain. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Cependant, la qualité de l'air de la région s'est dégradée en raison de la propagation des fumées, lesquelles ont formé un brouillard dans l'agglomération de Bordeaux ainsi que dans le sud-Gironde. De leur côté, 1000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre l'incendie, appuyés par 6 Canadairs, 3 Dash et 2 hélicoptères bombardiers.

Carte de l'évolution de l'incendie en Gironde

C'est à Saumos, une commune voisine de Lacanau et aux portes du Médoc, en Gironde, qu'un nouvel incendie s'est déclenché le 12 septembre. Le feu progresse et menace la commune de Sainte-Hélène, mais aussi du Temple. Ci-dessous une carte pour suivre l'évolution de la propagation du feu, actualisée au jeudi 15 septembre 2022 (8 heures).

Quel est le bilan de l'incendie en Gironde ?

Deux jours après le début de l'incendie à Saumos, aucune victime n'est à déplorer. Sept pompiers ont été légèrement blessés en raison des intoxications liées à la fumée. L'un d'entre eux s'est par ailleurs brûlé à la main. En revanche, quelques dégâts matériels sont à noter : trois maisons et cinq hangars ont été ravagées par les flammes. En prévention de tout drame, environ 1200 personnes ont été évacuées de leurs habitations de Saumos, ainsi que dans les alentours de la commune de Sainte-Hélène.

Quelle est l'origine de l'incendie en Gironde ?

Alors que la Gironde souffrait d'une chaleur écrasante au moment où l'incendie s'est déclenché, le 12 septembre, les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer que le feu est "a priori d'origine criminelle" selon les gendarmes girondins. Les investigations se poursuivent pour déterminer les causes de l'incendie mais le maire de Saumos parle d'ores et déjà de trois départs de feu distincts. "A cette heure, il est encore trop tôt pour en dire plus. On recueille des témoignages et des éléments sur le terrain", a simplement commenté le sous-préfet.

L'incendie de Gironde s'est emparé de plusieurs hectares de forêt en à peine quelques heures comme le montrent les images des médias et des vidéos des pompiers ou d'amateurs filmées.

Plusieurs montres de feu ont frappé le département girondin cet été brûlant près de 30 000 hectares notamment à Landiras, dans le Sud-Gironde, et à La Teste-de-Buch, près du Bassin d'Arcachon. En juillet, les premiers incendies et aussi les plus destructeurs avaient des origines différentes celui de La Teste était accidentel tandis qu'à Landiras la piste criminelle était privilégiée. En août, l'incendie était dû à une reprise du feu de Landiras à cause des incendies de tourbes qui couvent sous terre.