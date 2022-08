"Incendies en Gironde : les renforts européens affluent, le feu est en pause... la situation en direct"

INCENDIES GIRONDE. Le feu qui a repris en Gironde, mardi 9 août, a détruit 7 400 hectares de forêt. L'incendie ne progresse plus, mais des sapeurs-pompiers restent mobilisés, soutenus par l'aide européenne. Le feu est en "phase de pause", alors que des orages sont attendus dans la soirée en Gironde.

16:40 - La Gironde placée en vigilance jaune pour les orages samedi Le département de la Gironde est placé en vigilance jaune pour les orages, samedi 13 août par Météo France. Interrogé par Actu Bordeaux, Romaric Cinotti, responsable de l’assistance feux de forêt en zone sud chez Météo France, explique pourquoi cela n'est pas forcément une bonne nouvelle. 'Il faut surveiller le phénomène de rafales qui peuvent accompagner les orages", détaille-t-il. Par ailleurs, Météo France n'annonce pas de grosses précipitations en Gironde, or, il faudrait des pluies intenses pour pouvoir éteindre les feux.

16:10 - Des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales sont venus apporter leur soutien en Gironde Sur Twitter, le Sdis66, service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, partage des clichés des pompiers du département venus aider les plus de 1 000 sapeurs-pompiers mobilisés face aux incendies en Gironde. Ainsi, 8 sapeurs-pompiers spécialistes en feux tactiques ont été déployés à Belin-Béliet.

15:40 - Une reprise de feu rapidement éteinte à Hostens Selon Le Républicain Sud-Gironde, une reprise de feu a été éteinte à Hostens, en Gironde, samedi 13 août, près d'une piste cyclable. Après s'être déclarée, elle a été immédiatement signalée par des bénévoles de la ville. Un hélicoptère bombardier d'eau est parvenu à éteindre rapidement cette reprise de feu.

15:10 - Les orages sont redoutés en Gironde Samedi 13 août, Météo France annonce des orages en Gironde. La pluie pourrait être une bonne nouvelle pour les pompiers, mais pas le vent. "Un épisode orageux est toujours précédé de vent qui, forcément avec les feux, ne fait pas bon ménage. Il peut aussi y avoir des impacts de foudre", redoute la commandante Stéphanie Martin, officier communication du SDIS de la Gironde, qui s'est exprimée lors d'un point presse, samedi 13 août.

14:40 - "Le feu n'est pas fixé", insistent les pompiers du SDIS de la Gironde Lors d'un point presse, samedi 13 août 2022, la commandante Stéphanie Martin, officier communication du SDIS de la Gironde, confiait que "la nuit s’est plutôt bien passée, le feu n’a pas évolué. On est sur une situation stabilisée pour le moment", selon des propos rapportés par Sud-Ouest. Cependant, les habitants évacués ne peuvent pas encore regagner leur maison puisque "le feu n'est pas fixé", insiste-t-elle.

14:20 - L'incendie en Gironde est en "phase de pause" Selon des propos du lieutenant-colonel Arnaud Mendousse du Service départemental d’incendie et de secours de Gironde, rapportés par 20 Minutes, samedi 13 août, le feu en Gironde est en "phase de pause". Cependant, les pompiers restent vigilants. "Si on ne voit plus de grandes flammes, le feu continue de consumer la végétation et le sol", explique-t-il. Des orages et du vent sont prévus samedi 13 août dans la soirée. Le vent pourrait "faire repartir le feu", ce qui inquiète les sapeurs-pompiers.

14:00 - L'autoroute A63 est complètement rouverte Au regard de la situation de l'incendie en Gironde, la réouverture totale de l'autoroute A63 a été possible vendredi 12 août au soir, après la fermeture d'un tronçon à cause des fumées causées par l'incendie. Toutefois, de nombreuses routes départementales restent fermées entre certaines communes. Cela concerne la RD 110, la R D5, la RD 651, la RD 111E1, la RD 651, la RD 5E8, la RD 110E5, la RD 3, la RD 3E15, la RD 116, la RD 110E6, la RD 3E18, la RD 220E2, la RD110, la RD1010 et la RD111 entre Saint-Magne et Belin-Béliet. Le détail des portions fermées est à retrouver sur le site du conseil départemental de la Gironde.

13:40 - Quels sont les renforts européens envoyés en Gironde ? Dans le cadre du dispositif RescUE, mis en place par la Commission européenne, des sapeurs-pompiers européens viennent en aide aux pompiers français mobilisés. La préfecture de la Gironde détaille cette aide. Ainsi, l'Allemagne et la Roumanie ont prêté main-forte, dès le vendredi 12 août, avec respectivement 65 personnels et 24 véhicules et 77 personnels et 14 véhicules. La Grèce a envoyé 2 Canadair et 22 personnels et l’Italie 2 Canadair avec 14 personnels. Dans la nuit de vendredi à samedi, 77 pompiers autrichiens sont arrivés avec 14 véhicules. La Pologne est attendue dans la journée avec 146 personnels et 49 véhicules.