"Incendies en Gironde : après 7 400 hectares brûlés, le feu est fixé... la situation en direct"

INCENDIES GIRONDE. Après la pluie et la baisse des températures dans la nuit, l'incendie en Gironde est fixé, annonce la préfecture, dimanche 14 août après-midi. Les pompiers du SDIS, aidés de 397 pompiers européens, surveillent les potentielles reprises de feu.

15:50 - Le feu est fixé, annonce la préfecture de Gironde Selon une information rapportée par France Info, le feu près de Landiras, qui a détruit 7 400 hectares en cinq jours, est fixé, annonce la préfecture, dimanche 14 août. Cela signifie que le feu est sous contrôle. "Un feu fixé n'est pas un feu éteint", a cependant mis en garde Ronan Léaustic, sous-préfet d'Arcachon. 15:30 - Les forêts de Gironde méconnaissables après le passage de l'incendie Sur Twitter, un journaliste de France24 partage, dimanche 14 août, une vidéo prise par un drone au-dessus des forêts de Gironde. Après le passage de la pluie, les arbres sont calcinés, dimanche midi, comme le montrent les images. Le sol est brûlé et noir. Depuis la reprise de l'incendie, mardi 9 août, 7 400 hectares de forêt ont brûlé, ils s'ajoutent au 21 000 hectares ravagés à la mi-juillet lors des incendies en Gironde. 15:10 - Interdiction de tirer des feux d'artifice dans les Landes L'incendie en Gironde s'est aussi propagé dans les Landes, où 2 000 personnes avaient été évacuées. Alors que le feu n'est pas encore fixé, le département des Landes, qui est également en vigilance rouge pour les feux de forêt, a décidé d'interdire les feux d'artifice jusqu'au 16 août inclus. "En raison de la forte mobilisation du Service départemental d’incendie et de secours des Landes pour lutter contre les incendies, Françoise Tahéri, préfète des Landes, a pris un arrêté interdisant les feux d’artifices", est-il écrit. "Cette décision doit permettre de préserver notre massif forestier contre le risque incendie", conclut la préfecture. 14:50 - La pluie, un allié important contre les incendies en Gironde "La pluie de la météo est indispensable pour nous", a affirmé Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile, interrogé par BFM TV, dimanche 14 août. En effet, les pluies tombées dans la nuit de samedi à dimanche en Gironde ont aidé les pompiers dans leur lutte coontre le feu. "C'est un appui fort, lorsque vous avez de l'humidité, lorsque vous avez de la pluie, lorsque vous avez moins de vent. Ce sont toutes ces caractéristiques, et des températures plus faibles aussi, qui nous permettent d'améliorer la situation sur les feux", explique-t-il. 14:30 - Comment prévenir le risque d'incendie ? Dimanche 14 août 2022, le climatologue Hervé le Treut, membre de l'Académie des sciences, interrogé par BFM TV, explique comment prévenir le risque d'incendie à l'avenir. Selon lui, "la première chose est de définir des zones vulnérables de manière un peu plus précise, pour savoir quelles sont les zones de nos régions dans lesquelles peuvent se produire [des incendies]". Pour définir ces zones, il conseille d'effectuer un diagnostic, puisque des régions jusque-là épargnées pourraient être touchées à l'avenir. 14:10 - Une situation stabilisée, mais des feux non fixés Lors d'un point presse, dimanche 14 août 2022, à propos de la progression de l'incendie, la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, a alerté : "Si la situation semble stabilisée, les feux ne sont pas fixés à ce stade et [chacun doit] faire preuve de vigilance et suivre les consignes des autorités". En effet, le risque de reprise de feux est important et la Gironde est toujours en vigilance rouge pour les risques de feux de forêt. 13:50 - Plus de 660 000 hectares de forêt ont brûlé dans l'Union européenne en 2022 Plus de 660 000 hectares ont brûlé depuis janvier 2022 dans l'Union européenne, un record depuis le début des données satellitaires en 2006. Selon une information reprise par Sud-Ouest, depuis le 1er janvier, 662 776 hectares de forêt ont brûlé dans l'Union européenne. Ces données ont été fournies, dimanche 14 août 2022, par le système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS). Depuis 2006, grâce aux images de satellites du programme européen Copernicus, des statistiques sont tenues. 13:30 - Emmanuel Macron veut organiser une réunion pour lutter contre les incendies Selon une information de l'entourage d'Emmanuel Macron, reprise par France Info, le président de la République veut réunir à l'Élysée les acteurs concernés dans la lutte contre les incendies pour réfléchir aux moyens de prévention. Seront conviés les acteurs des départements concernés, ainsi que les pompiers venus en renfort d'outre-mer et d'Union européenne. Les pompiers, les agriculteurs et les élus seront invités et remerciés pour leur travail. La date de cette réunion n'est pas encore connue. 13:10 - Des gendarmes surveillent les forêts contre les pyromanes en Gironde Dans un article publié dimanche 14 août 2022, 20 Minutes explique comment la préfecture de la Gironde a mis en place un peloton de gendarmes chargés de surveiller les forêts, alors qu'un incendie qui a brûlé 7 400 hectares fait rage. Cette unité, composée de quinze gendarmes réservistes, d'un officier de police judiciaire et de deux motards, est appuyée par un hélicoptère. Ce nouveau peloton vigilance forêt (PVF) surveille les bois, à la recherche de pyromanes potentiels. Selon des chiffres de l'Office national des forêts, neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine et trois sur dix sont intentionnels. 12:50 - La pluie a soulagé les maires des communes touchées par l'incendie Dans un article publié dimanche 14 août 2022, France info recueille le soulagement des maires de différentes communes de Gironde qui ont été touchées par les incendies depuis mardi 9 août. "Heureusement, on a eu cette pluie salvatrice qui est tombée en abondance", confie Jean-Louis Dartiailh, maire d’Hostens, auprès de France Bleu Gironde. "La pluie, c'est le meilleur pare-feu contre l'incendie", ajoute Philippe Carreyre, maire de Louchats. Sur le terrain, les pompiers restent mobilisés face aux reprises de feu, qui peuvent survenir à tout moment. 12:30 - Le retour des habitants évacués n'est pas envisagé en Gironde Selon des propos rapportés par Le Républicain sud Gironde, le retour des habitants qui ont été évacués n'est pas encore possible, dimanche 14 août 2022. "C'est encore prématuré d'imaginer un retour des populations dans les villages évacués", confie le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, du SDIS Gironde. "Il faudrait qu'il pleuve comme la nuit dernière durant une semaine, voire dix jours", explique-t-il. 12:10 - La solidarité continue en Gironde pour combattre le feu Dans un post publié sur Twitter, dimanche 14 août 2022, la Sécurité civile met en avant la solidarité française et européenne qui a été apportée aux pompiers de Gironde dans leur lutte contre l'incendie. "Aux côtés des sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et équipages français, les renforts européens participent à la lutte contre les feux de forêt", est-il écrit. Au total, 397 pompiers européens sont venus en renfort en Gironde depuis le vendredi 12 août. 11:50 - La situation s'est "améliorée pendant la nuit", selon le SDIS de Gironde Dimanche 14 août 2022, le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, du service départemental d'incendie et de secours de Gironde, a affirmé que la situation de l'incendie s'était "considérablement améliorée pendant la nuit", selon des propos rapportés par France Info. En effet, dans la nuit du samedi 13 à dimanche 14 août, entre 10 et 30 mm de pluie sont tombés sur la zone de l'incendie. Le taux d'humidité élevé et les températures basses offrent des conditions favorables aux pompiers. Pour autant, le combat contre les flammes n'est pas gagné. "Le feu n'est absolument pas éteint, le sol reste extrêmement chaud", détaille Arnaud Mendousse. 11:30 - Quels sont les moyens européens déployés contre l'incendie en Gironde ? Afin d'aider les sapeurs-pompiers dans leur lutte contre le feu en Gironde, des pompiers européens sont arrivés dans le département, vendredi 12 et samedi 13 août. Au total, 397 pompiers sont sur place, dimanche 14 août 2022. Voici le détail des effectifs européens : 65 personnels et 24 véhicules pour l'Allemagne,

77 personnels et 14 véhicules pour la Roumanie,

146 personnels et 49 véhicules pour la Pologne,

73 personnels et 14 véhicules pour l'Autriche,

22 personnels et 2 Canadair pour la Grèce,

14 personnels et 2 Canadair pour l'Italie. 11:10 - Les risques de reprise de feu persistent en Gironde Dans un communiqué du dimanche 14 août 2022, la préfecture de la Gironde indique que "les risques de reprise persistent". En conséquence, des moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés pour éteindre les flammes. "Les foyers restant actifs, les traitements des lisières, des reprises de feu et les travaux de génie civil se poursuivent", détaille la préfecture.

Venue en Gironde jeudi 11 août, la Première ministre, Élisabeth Borne, a confirmé que la piste criminelle était envisagée pour l'origine de ces incendies, mais que l'enquête devait suivre son cours. Le 10 août, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait évoqué cette piste criminelle : "Nous avons de fortes suspicions que le feu qui redémarre soit le fait d'incendiaires", avait-il affirmé. Depuis les premiers feux dans ce secteur, les conditions étaient réunies pour que le feu reprenne rapidement. Le sol est très sec en raison d'une forte sécheresse et des premiers incendies. À cela s'ajoutent des températures caniculaires.

Les incendies du mois de juillet, qui s'étaient déclarés mardi 12 juillet à une heure d'intervalle, avaient des origines différentes. À La Teste-de-Buch, la cause était accidentelle, puisqu'un véhicule en panne avait pris feu. À Landiras, les constations menées par les techniciens en identification criminelle "accréditent un acte volontairement malveillant", avait déclaré le procureur de Bordeaux. L'enquête pour destruction par incendie de bois, de forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la brigade de recherches de Langon. Lundi 18 juillet, un homme avait été placé en garde à vue et auditionné. Suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde, il avait finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Fixé fin juillet, l'incendie de Landiras (Gironde) est reparti à quelques kilomètres de là, dans la journée du mardi 9 août, avant de gagner en intensité dans la soirée. Dimanche 14 août, la préfecture annonce que "le feu est désormais considéré comme tenu, mais n’est pas pour autant fixé", avec 7 400 hectares de forêt brûlés. Face aux risques de reprise de feu, les sapeurs-pompiers restent mobilisés. Ils sont aidés de 397 pompiers venus de toute l'Europe pour lutter contre l'incendie. Des traitements des lisières, des reprises de feu et les travaux de génie civil se poursuivent. Dimanche après-midi, le feu est "désormais fixé", informe la préfecture. Il n'est pas encore éteint.