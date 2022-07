"Incendies en Gironde DIRECT : Macron à La Teste, les feux encore actifs et plusieurs points chauds"

INCENDIES GIRONDE. Emmanuel Macron se rend à La Teste-de-Buch et à Landiras ce mercredi 20 juillet pour soutenir les pompiers mobilisés sur les feux. Les incendies en Gironde ne sont toujours pas fixés et plusieurs points chauds inquiètent encore les soldats de feu.

17:32 - "Replanter une forêt" avec des "règes plus protectrices" Emmanuel Macron promet que le "grand chantier national" pour replanter la forêt sera lancé au plus vite et mobilisera les acteurs professionnels, associatifs et bénévoles "pour pouvoir replanter une forêt dont nous allons bâtir des règles plus protectrices, des règles de prévention dans la durée" pour prévenir les risques d'aujourd'hui et de demain. 17:28 - En matière d'incendie "les semaines qui viennent vont être très dures" "Nous sommes en début de saison, nous savons qu'elle va être longue, le combat n'est pas terminé", avertit Emmanuel Macron qui espère que les incendies seront contenus dans les prochains jours. "Il faudra plusieurs semaines pour stabiliser la situation alors qu'il y aura plusieurs départs de feu. […] Nous avons, au moment où je vous parle, des feux qui partent dans des zones totalement inédites. Tout ça montre que les semaines qui viennent vont être très dures", ajoute-t-il au sujet des risques d'incendies qui touchent désormais toute la France. 17:23 - "Il faut augmenter les capacités de la flotte" aérienne "Nous avons mobilisé toutes les forces de la nation en moyens aériens et au sol. Nous allons continuer de les mobiliser puisque nous avons un septième Dash qui sera disponible à la fin du mois. Nous avons réquisitionné deux hélicoptères ce matin" en plus des moyens militaires a énuméré le chef de l'Etat qui a par la même occasion rappelé les "investissements de la nation dans la société civile [...] augmentés de 40% ces derniers années". Emmanuel Macron assure que la France est dotée de la "flotte la plus moderne d'Europe" avec 22 avions et 35 hélicoptère. Mais il reconnaît qu'il faut augmenter les capacités de la flotte. 17:19 - Les incendies en Gironde : "un des plus grands feux de l'histoire" "Nous avons face à nous, l'un des plus grands feux de l'histoire par la superficie qui a été touchée par les deux sites et par le nombre de personne qui ont été évacuées", note le chef de l'Etat qui insiste sur le bilan "absolument exceptionnel compte tenu du défi". Emmanuel Macron assure que pour les quelques maisons et les campings qui ont brûlé seront accompagnés dans les reconstructions. 17:16 - Emmanuel Macron salue la "solidarité humaine pour battre la bête qu'est le feu" Emmanuel Macron félicite la "formidable chaîne de solidarité humaine pour battre la bête qu'est le feu" et a longuement remercié toutes les personnes mobilisées contre les incendies qui sont "en train d'être contenus" précise-til. 17:00 - Après les incendies en Gironde, Macron assure un "chantier national pour replanter" Avec 20 600 hectares brûlés, la forêt des Landes, plus grand massif forestier d'Europe, est sacrément amochée. Emmanuel Macron a promis "un grand chantier national pour replanter" la forêt avec des actions menées en lien avec l'ONF. 16:53 - "On va aller au bout de la victoire", promet Emmanuel Macron Depuis la Teste-de-Buch, zone violemment touchée par les incendies de Gironde Emmanuel Macron a assuré "aller au bout de la victoire" après avoir salué à plusieurs reprises le travail des pompiers et les actions des bénévoles. Les promesses du chef de l'Etat se sont aussi portées sur l'après : "Il faut construire le jour d'après. On va lancer toute de suite les travaux". Il a promis de travailler à la reconstruction mais à une reconstruction différente, plus en adéquation avec les nécessités et la sécurité du terrain et du massif forestier. 16:43 - La vigilance face aux incendies de mise jusqu'en octobre en Gironde Les pompiers ont déclaré à Emmanuel Macron lors de son déplacement à La Teste-de-Buch que la menace des incendies va planer jusqu'en octobre dans le département de la Gironde. Il faudra être vigilant aux départs et reprises de feu jusque-là selon Marc Vermeulen, commandant du Sdis 33. 16:35 - Face aux incendies de Gironde, la bataille "n'est pas encore gagnée" Il y a du mieux depuis ce mercredi sur les incendies en Gironde mais Christophe Govillot, porte-parole du Syndicat national du personnel navigant de l’aviation civile, explique sur Franceinfo que la bataille "n'est pas encore gagnée". Le pilote de Canadair a fait remarqué qu'il reste encore plusieurs points chauds et que cet après-midi les températures remontent et le vent d'ouest se lève compliquant de nouveau les actions des sapeurs-pompiers. Il rappelle que face à des tels incendies il faut rester prudent face aux risques de reprise. 16:29 - Encore des inquiétudes des pompiers face aux incendies en Gironde En conclusion de son point de situation, le patron des pompiers de Gironde, Marc Vermeulen, a fait savoir que si les feux de Landiras et de La Teste-de-Buch sont pour le moment contenus il reste des sources d'inquiétudes notamment des feux qui ont pris sous terre et qui vont nécessiter beaucoup d'efforts des pompiers pour être éteints. 16:23 - Rappel d'un bilan très positif malgré les 20 600 hectares brûlés Dans son bilan devant Emmanuel Macron, le contrôleur général et commandant du Sdis 33 a rappelé que malgré les 20 600 hectares brûlés, il n'y a eu aucune victime et moins d'une dizaine d'établissements pris par les flammes dont trois maisons à Landiras et cinq campings à La Teste-de-Buch. 16:18 - Le patron des pompiers de Gironde fait un point de situation à Emmanuel Macron Marc Vermeulen, le commandant du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, fait un point de situation sur les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch à Emmanuel Macron. Un rappel point par point et étape par étape des actions menées par les pompiers depuis le début des incendies mais aussi un rappel des moyens mobilisés : 2 000 sapeurs-pompiers en permanence sur le terrain et entre 6 et 9 avions bombardiers. 16:13 - Deux hélicoptères réquisitionnés, un présent en Gironde dès ce jeudi En fin de matinée, le porte-parole du gouvernement a annoncé la réquisition de deux hélicoptères privés pour soutenir les pompiers dans la lutte contre les incendies. l'un d'eux est mobilisés dès ce jeudi sur les incendies de Gironde, à Landiras et la Teste-de-Buch. Le second sera disponible dès demain. La réquisition pourrait si besoin s'étendre à d'autres engins des sociétés privées de location d'hélicoptères. 16:08 - La faune sauvage victimes des incendies récupérée et soignée par la LPO La faune sauvage de la forêt des Landes est également victime des incendies qui sévissent à Landiras et la Teste-de-Buch. La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) d'Aquitaine se mobilise pour recueillir les animaux sauvages égarés ou nécessitant une prise en charge. Quelques individus, notamment des écureuils ou des faons ont déjà été récupérés, la LPO explique à la Charente-Libre avoir trouvé des animaux désorientés par les fumées et déshydratés : "Les animaux ne présentent pas de traces de brûlure, mais leurs voies respiratoires sont irritées en plus d’un état général dégradé". La LPO invite les passant à "acheminer [les animaux] le plus rapidement possible dans un centre de soins ou appeler les spécialistes". 15:57 - Un pare-feux créé au pied de la dune du Pilat à La Teste La création des pare-feux se poursuit à La Teste-de-Buch notamment aux abords de la dune du Pilat où la forêt a été prise par les flammes. Sur plusieurs centaines de mètres les forestiers et les pompiers ont mis le sol de la forêt de résineux et le sable à nu pour retirer toutes les matières combustibles et éviter à la fois les reprises et les sautes de feu. Sud-Ouest a capturé les images du long couloir de sable qui naît au pied de la dune.

Les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, se sont déclarés mardi 12 juillet autour 15 heures et à une heure d'intervalle. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Une hypothèse confirmée par plusieurs sources concordantes. La panne électrique d'un véhicule thermique, type camionnette selon certains témoignages, est la cause du départ de feu. Le véhicule était stationné sur le bas côté de la piste 214 à l'orée de la pinède permettant aux flammes de gagner en envergure en quelques minutes. Selon les informations des policiers rapportés par Sud-Ouest, le conducteur est un employé d'un camping qui se rendait à la déchetterie quand il est tombé en panne. Voyant les flammes, le conducteur a immédiatement prévenu les secours mais n'a pas eu le temps de se servir de son extincteur. Une enquête est en cours pour "destruction involontaire par incendie de bois, forêt, dû à un manquement à une obligation de sécurité" a précisé le procureur de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie le 18 juillet. Le parquet a ajouté que pour l'heure le véhicule accidenté est inaccessible mais que dès que la situation le permettra il sera placé sous scellé et examiné pour "établir les causes de l‘incendie".

A Landiras, les incendies seraient d'origine criminelle. Le procureur de Bordeaux a fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment mais selon le parquet "des indices restent à exploiter afin d‘éliminer ou de retenir la thèse d‘un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme a été placé en garde à vue et auditionné. Il est suspecté d'être à l'origine de certains feux mais par de l'incendie principal selon France Bleu Gironde.

Landiras, commune du Sud-Gironde, est en proie au plus grand incendie des deux qui se sont déclarés dans le département le 12 juillet 2022. Ce mercredi 20 juillet, plus de 13 600 hectares ont été brulés autour de Landiras et de l'arrondissement de Langon selon la préfecture de Gironde. Le feu de forêt s'étend sur une circonférence de plus de 15 kilomètres de long et de large mais il a très vu sa progression nettement ralentie par les sapeurs-pompiers dans la nuit de mardi à mercredi. La baisse des température, la retombée du vent et l'augmentation de l'humidité sont des conditions plus favorables aux pompiers mais n'ont pas encore permis de fixer les feux. Les pare-feux ont contribué au ralentissement des incendies et continuent d'être renforcés sur plusieurs fronts face à ce feu qui n'a pas une seule tête mais avance à plusieurs endroits. L'incendie n'est toutefois pas encore fixé et les risques de reprises sont "importants" en particulier sur les "multiples points chauds à l’intérieur de la zone d’incendie".

L'incendie de Landiras s'étend sur près de treize communes selon l'officier de communication du Sdis 33 et depuis le 12 juillet plus de 14 000 personnes ont été évacuées par prévention. Plus de 8 000 ont dû quitter leur logement dans la journée du 18 juillet. D'autres évacuations peuvent survenir selon l'avancée des flammes. Malgré la puissance des flammes qui font parfois "plus de 100 mètres de haut" selon Bruno Lafon, président de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) sur France Bleu Gironde et l'envergure de l'incendie aucune victime n'est à déplorer près de Landiras et seulement une demi-douzaine de maison ont été calcinées.

A La Teste-de-Buch, l'incendie n'a pas progressé dans la nuit et ce mercredi 20 juillet mais 6 500 hectares ont déjà été brûlé près du bassin d'Arcachon. Ces derniers jours, le feu s'est étendu au sud de la dune du Pilat et a gagné l'océan brûlant notamment des parcelles de forêt à l'orée des plages du Petit Nice et de la Lagune. La progression de l'incendie est contenu mais les vents même affaiblis qui soufflent vers le sud sont encore susceptibles de pousser le feux vers le département des Landes. Côté perte, l'incendie n'a fait aucune victime et seulement cinq campings de la commune de Pyla-sur-Mer ont été détruits à hauteur de 90%.

Dans l'après-midi du 18 juillet, un troisième feu s'est déclaré en Gironde. Dans le Médoc, au nord du département, c'est la commune de Vensac qui a été touchée par un départ de feu. Immédiatement le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde ont déployé plus de 200 sapeurs-pompiers ainsi que les moyens aériens sur le feu naissant en priorité. Un protocole "très efficace" selon le lieutenant-colonel du Sdis 33 Arnaud Mendousse qui explique auprès de Linternaute que c'est lorsque le feu prend qu'il est le plus facile à maitriser. Le 19 juillet dans la matinée l'incendie de Vensac était fixé et les pompiers entraient dans la phase de maîtrise du feu.

Les Landes, département frontalier de la Gironde, surveillent de près la progression des incendies en particulier celui de La Teste-de-Buch qui flambe la forêt à seulement trois kilomètres de la frontière landaise et de la ville de Biscarosse. Le 18 juillet les incendies de la Teste-de-Buch avançaient vers le sud mais ce 19 juillet les vents les ont réorienté vers le nord. Un nouveau changement de direction n'est pas impossible et les Landes doivent restées prudentes. D'autant qu'elles pourraient être inquiétées par les incendies de Landiras. Ce 19 juillet, le village de Mano au nord des Landes a été évacué face à la progression des feux qui ne sont plus qu'à 2,5 kilomètres.

Le département des Landes s'est préparé aux incendies en élargissant ses pare-feux sur la frontière avec la Gironde. "Il y avait un pare-feu existant de dix mètres de large, que l'on élargit de 30 mètres. Il constituera une bande de sable incombustible qui servira de point d'appui aux pompiers en cas d'arrivée du feu", expliquait Jean-Yves Perez, membre du SDIS des Landes, hier à France Bleu Gironde.

Dans la journée du 18 juillet, aux alentours de 15h30, un incendie s'est déclenché dans les Landes sur la commune de Vert. Les raisons du départ de feu n'ont pas encore été communiquées par la préfecture mais l'on sait qu'une trentaine d'hectare de pinèdes ont été brûlés. Une partie des moyens aériens déployés en Gironde ont été mobilisés sur le feu naissant, prioritaire sur les incendies déjà lancés.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45km au sud de Bordeaux. Là aussi, en raison des conditions météorologiques et du vent, les flammes se dirigent vers le sud.

Les feux sont d'une telle vigueur et les fumées ont pris une telle dimension qu'il est possible d'observer le phénomène depuis le ciel et l'espace. Le programme européen d'imagerie satellite Copernicus a capté des images impressionnantes, où l'on peut très bien voir la progression des fumées sur le territoire du département, vers l'ouest.

Voici la carte des incendies provenant du site spécialisé Feux de forêt en France, qui permet de visualiser en direct les avancées des sinistres en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans les autres territoires de l'Hexagone. Il s'agit d'une carte qui référence les incendies signalées par une communauté d'internautes, en temps réel.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait une seule victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de 36 700 personnes dans le département, dont plus de 16 000 sur la seule journée du 18 juillet.