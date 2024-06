Sondages des législatives 2024 : une surprise sur le RN, un 2e tour très incertain

Le RN est en position de force dans ces législatives 2024, si l'on en croit les résultats des sondages. Mais étonnamment, sa victoire est aussi très redoutée.

Rien ne semble enrayer la bonne dynamique du Rassemblement national dans les sondages des législatives 2024, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella est donné nettement en tête des intentions de vote au premier tour. La gauche, réunie sous la bannière du Nouveau Front populaire est en 2e position, plusieurs points devant les partis de la majorité présidentielle.

Deux éléments sont notables : d'abord, il est probable que malgré sa victoire dans les urnes, le RN ne dispose pas de majorité absolue et donc que l'extrême droite soit en incapacité à former un gouvernement. Ensuite, le sondage Ipsos du 22 juin démontre que seulement 39% des Français souhaitent une victoire du RN (31% veulent que la gauche gagne, 29% que la majorité présidentielle gagne). C'est une surprise au regard des sondages qui donnent le RN très nettement devant : une large majorité de Français ne veulent pas que le RN gagne ces élections législatives 2024.

La campagne des élections législatives peut encore réserver des surprises, autant que les résultats des scrutins des 30 juin et 7 juillet, et la politique française risque de s'en trouver indéniablement perturbée. Si les résultats des sondages des législatives sont intéressants pour appréhender les tendances et les préférences des électeurs à un instant T, ils ne doivent pas être considérés comme des prédictions. D'autant que pour les élections législatives s'apparentent à 577 élections locales, une pour chaque circonscription dont certaines penchent plus à gauche et d'autres plutôt à droite, or les sondages sont réalisés à l'échelle nationale. Les sondages de 2e tour sont à ce titre encore davantage sujets à précaution, car les candidats qualifiés et le jeu des reports de voix sont difficiles à appréhender pour les instituts.

Quels sont les résultats des sondages au 1er tour des législatives ?

Le Rassemblement national reste au dessus de la mêlée et de la barre des 30% dans les intentions de vote dans le dernier sondage Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio et celui d'Opinionway pour Cnews, Europe 1 et le JDD, publiés le 21 juin. Le parti d'extrême dépasse également le palier symbolique d'un tiers des intentions de vote avec des scores de 34 et 35% dans les deux enquêtes précitées.

Si l'union de la gauche ne se laisse pas distancer par l'extrême droite, elle est tout de même affiché avec 5 à 8 points de retard. Mais c'est la majorité présidentielle qui complète le trio de tête avec un score inférieur aux deux premiers groupes d'opposition et souvent inférieur à la barre des 20%. Le camp d'Emmanuel Macron reprend toutefois quelques points dans les sondages de l'Ifop-Fiducial sans pour autant rattraper les adversaires. L'écart qui était d'une dizaine de point se réduit pour se rapprocher de celui qui sépare le RN du Nouveau Front populaire. Reste que la majorité présidentielle a, selon ce sondage, toujours moins de chances de se qualifier au deuxième tour que les deux autres blocs.

NB : les listes affichant 0.0% n'ont pas été mesurées en tant que telles par l'institut dans le dernier sondages d'intentions de vote, mais insérées dans les listes d'union, selon les accords de partis.

Les sondages intentions de vote sur les élections législatives peuvent évoluer selon les faits de campagne et notamment l'offre politique qui sera proposée les 30 juin et 7 juillet. Voici les évolutions observées a fur et à mesure des enquêtes des instituts. Un indicateur des dynamiques qui peuvent peser sur les résultats de l'élection :

Quels résultats au 2e tour des législatives et quelle projection en nombre de sièges ?

Ces estimations donnent une première idée de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale : d'après le sondage Elabe pour BFMTV, le RN deviendrait le premier groupe de l'Assemblée. L'alliance de la gauche formerait la deuxième force et le groupe de la majorité présidentielle perdrait en puissance. Les Républicains seraient considérablement affaiblis.

Ces projections de 2e tour laisse entrevoir une situation historique. La majorité absolue étant à 289, le parti à la flamme ne serait pas en mesure de régner en maître sur l'Assemblée nationale, mais il lui suffirait de quelques voix alliées pour avoir la mainmise sur le pouvoir législatif. Elle serait donc à ça de voir un de ses membres être nommé Premier ministre et d'autres être désignés au sein du gouvernement. Aujourd'hui, le RN compte 89 élus. Il en disposait de 8 en 2017. A cette époque, La République en Marche (devenue Renaissance) cumulait 308 sièges. Après sa chute de 2022 à 244 députés, perdant ainsi la majorité absolue, le parti fondé par Emmanuel Macron poursuivrait donc sa dégringolade.

Notons que fin 2023, le parti Les Républicains avait commandé un sondage à l'institut Ipsos sur les intentions de vote des Français si des élections législatives avaient lieu très prochainement. Dévoilés en mars 2024 par L'Obs, les résultats montraient que l'Assemblée nationale pouvait grandement pencher à l'extrême droite, voire même passer en majorité RN. Selon les réponses obtenues par Ipsos, entre 243 et 305 sièges pourraient être décrochés par la formation de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

A noter que selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche publié le 16 juin, 32% des Français souhaitent une victoire du RN, 26% disent vouloir une victoire de l'alliance de gauche, le Nouveau Front populaire, et 17% veulent que ce soit Renaissance et la majorité présidentielle qui remportent ces législatives 2024. 25% des sondés n'ont pas d'avis sur la question.

Les sondages de 2e tour faussés par les triangulaires

Les projections en nombre de voix sont encore très incertaines, du fait du caractère singulier de chacune des 577 élections législatives. Un paramètre très important échappe complètement aux sondeurs et à leurs modèles : le nombre d'élections triangulaires au 2e tour de ces législatives. Avec une participation forte, estimée à plus de 60% par les instituts, il est probable que dans de nombreuses circonscriptions, 3 candidats soient qualifiés au second tour. Pourquoi ? Tout candidat qui obtient au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits se qualifie pour le 2e tour : plus les gens votent et plus le seuil de qualification baisse.

Or, on ignore ce que feront les candidats et les partis en cas de triangulaire. Sans désistement d'un concurrent en situation de triangulaire, c'est historiquement et mécaniquement l'extrême droite qui est le plus avantagé, du fait de l'éparpillement des voix entre les deux autres candidats. Il est trop tôt pour savoir ce que feront les candidats engagés dans des triangulaires, quelles seront les consignes de vote et comment s'effectueront alors les reports de voix.

Il faut donc bien avoir en tête, en abordant toutes ces projections, les limites des sondages sur les législatives. Les hypothèses nationales se heurtent parfois aux réalités de terrain, où le choix du vote n'est pas toujours fait en fonction de ses convictions. Certains territoires le prouvent. Les territoires les plus ruraux et les circonscriptions constituées de petites communes semblent plus enclines à voter pour le Rassemblement national, c'est d'ailleurs ce qui se dégage de l'analyse des résultats des européennes 2024. Les communes rurales de 2000 à 20 000 habitants ont largement opté pour Jordan Bardella dimanche 10 juin, comme le démontre l'enquête Elabe pour La Tribune et BFMTV.

© Elabe

Il n'en demeure pas moins que les sondage mettent avant une dynamique pour l'extrême droite qu'il convient de regarder avec attention : les enquêtes sur les intentions de vote des électeurs réalisées avant les derniers scrutins (présidentielle, législatives, européennes) sont de moins en moins éloignées de la réalité du dépouillement. Les résultats aux européennes étaient d'ailleurs particulièrement bien anticipés par les sondeurs.