EURO 2024. Pays Bas - Autriche : pour éviter les favoris en huitièmes

La rencontre entre les Pays Bas et l'Autriche, dans le cadre de la 3e journée du Groupe D, comporte plusieurs enjeux dont la nécessité d'éviter la moitié de tableau des favoris au second tour.

Quel est le point commun entre l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal? Ce sont les équipes qualifiées au bout de deux rencontres et qui nous ont laissé une très belle impression, mais ce sont aussi celles qui figurent toutes dans la moitié de tableau la plus dense des huitièmes de finale. Seul le 1er du Groupe D (Pas-Bas, Autriche ou la France) est assuré de contourner le virage qui mène à cette voie de combattant. C'est dire l'importance de la rencontre qui oppose les Oranje à Das Team aujourd'hui à l'Olympiastadion de Berlin. Si l'Autriche doit encore chercher un point pour assurer la qualification, la formation de Koeman (déjà qualifiée) ne peut pas se permettre de faire tourner l'effectif car l'enjeu est crucial.

La Hollande, la bête noire des Autrichiens

Depuis le 1er mai 1985 et un match éliminatoire de la Coupe du Monde, les Pays Bas ont disputé 6 rencontres face à l'Autriche pour autant de victoires (3 matches amicaux et 3 matches officiels). Une série impressionnante que les partenaires de Virgil Van Dijk devront étirer aujourd'hui afin de finir premiers de ce Groupe. La tâche ne s'annonce pas facile face à un adversaire qui possède de bons arguments offensifs bien illustrés lors de l'opposition face à la Pologne. Ce n'est pas le cas de la Hollande, ses deux attaquants Depay et Gakpo ont été empruntés face aux Bleus mais c'est toute l'animation d'attaque qui a été pointée du doigt " Nos attaquants ont tous vécu des moments difficiles et n'ont parfois pas eu la patience de prendre les bonnes décisions. Mais en fin de compte, je pense que c'est un résultat juste et avec lequel nous pouvons vivre." a avoué Ronald Koeman, un résultat qui leur permet d'être leader du groupe jusque là.

Trauner à l'infirmerie

Ralf Rangnick aurait d'autres soucis à résoudre. Sept de ces joueurs sont sur le coup d'une suspension en cas de carton jaune (Arnautović, Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene, Wimmer, Wöber). Pour espérer grappiller le point nécessaire à la qualification, voir mieux, le sélectionneur autrichien devra aussi se passer de Gernot Trauner. La défenseur axial buteur surprise face à la Pologne, ne s'est pas encore remis de sa blessure qui l'a obligé à jouer qu'une petite heure au dernier match. Loin d'être fataliste Rangnick sait que son effectif a les moyens de poser des soucis aux Pays Bas "Hormis Trauner, nous avons tout le monde à bord. Nos adversaires jouent à leur manière hollandaise, aiment avoir la possession, aiment trouver des solutions avec le ballon, être créatifs, flexibles. Mais d'un autre côté, si nous pouvons jouer un cran plus haut, gagner des ballons dans leur moitié de terrain, gagner la plupart des seconds ballons, cela sera important dans notre performance. Il faut refaire ça à un très haut niveau car individuellement, ils sont presque au même niveau que la France" a-t-il déclaré. L'Autriche aura l'avantage de jouer une seconde fois de suite au même stade (à Berlin).

Les compos probables des équipes:

La compo probable des Pays Bas: Verbruggen (G) - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong - Depay, Gakpo

La compo probable de l'Autriche: Pentz - Posch, Danso, Lienhart, Mwene - Seiwald, Laimer; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Sur quelle chaîne suivre le match?

Ce Pays Bas - Autriche sera diffusé uniquement par beIN Sports 2. La chaîne qatarienne diffuse d'ailleurs l'intégralité des rencontres de l'Euro 2024.

Comment suivre Pays Bas - Autriche en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match de poules de l'Euro 2024 entre Pays Bas et Autriche sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devez souscrire à un abonnement à BeIn Sports CONNECT qui vous permettra à accéder à Bein Sports 2

Un slovaque au sifflet

Ivan Kruzliak sera l'arbitre de cette rencontre qui débutera à 18h