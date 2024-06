Ce que révèle l'enquête sur le tir dont a été victime Kendji Girac

Deux mois après la blessure par balle de Kendji Girac, l'enquête sur le tir est terminée.

"Les investigations sont désormais achevées" : deux mois après le tir qui a blessé Kendji Girac, le procureur de la République de Mont-de-Marsan Olivier Janson annonce la fin de l'enquête. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril dernier, le chanteur populaire avait été victime d'un tir au thorax, provoquant son hospitalisation dans un état grave et une série de question. Aux enquêteurs, Kendji Girac avait expliqué s'être tiré lui-même dessus, dans un contexte de dispute conjugale.

"Les investigations, qui ont pu se poursuivre depuis sereinement, sont désormais achevées", annonce le parquet dans un communiqué de presse publié lundi. Toute intervention d'un tiers est exclue par les enquêteurs dans ce tir, qui a donc bien été provoqué par l'artiste lui-même, dans un contexte "d'alcoolisation avancée, aggravée par la prise de stupéfiants". "Il est revenu sur ces premières déclarations, indiquant qu'au vu de son alcoolisation et de sa prise de cocaïne, il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait avec cette arme", a détaillé le procureur de la République Olivier Janson dans le même communiqué. L'enquête est ainsi classée sans suite.

Kendji Girac a, dans la même affaire, été mis en cause pour "acquisition et détention d'arme de catégorie B" et "usage illicite de stupéfiants", deux infractions respectivement passibles de cinq ans et d'un an d'emprisonnement. Le chanteur ne devrait pas être poursuivi pour ces deux chefs d'accusation, mais devra verser deux "contributions citoyennes" auprès d'une association d'aide aux victimes, et fera l'objet d'un "suivi sanitaire" de six mois.