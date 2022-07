Incendie dans les Monts d'Arrée : images et point de situation

Les feux qui se sont déclarés dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère, mobilisent toujours plus de 200 pompiers ce mardi. Les incendies ont détruit près de 1500 hectares de forêt.

Les flammes sévissent en France, et pas uniquement en Gironde. Ce mardi 19 juillet, ce sont les Monts d'Arrée, dans le Finistère, qui sont ravagés par un feu, lequel s'est déclenché lundi, dans l'après-midi, sur la commune de Brasparts. Selon le dernier point effectué par la préfecture du Finistère, au moins 1400 hectares sont déjà partis en fumée, malgré le déploiement de nombreux moyens pour éteindre les flammes. 260 pompiers sont en effet mobilisés, tout comme 50 engins divers, appuyés par un canadair bombardier d'eau.

Comme en Gironde, des évacuations préventives ont du être effectuées par les autorités. Le dernier décompte préfectoral, mardi matin, faisait état de 517 personnes ayant été contraintes de quitter leur habitation, parmi lesquelles 300 habitants de Botmeur, mais aussi de trois hameaux dirigés par les municipalités de Saint-Rivoal et Sizun.

Carte de l'incendie dans les Monts d'Arrée

L'incendie qui frappe les Monts d'Arrée depuis lundi 18 juillet 2022 s'est donc déclenché sur la commune de Brasparts, dans le Finistère, située à 50km à l'est de Brest, au coeur du parc régional d'Armorique. Le feu se déplace vers le sud et devrait continuer dans cette direction en raison des rafales de vent attendues au cours de la journée de ce mardi.

Images de l'incendie des Monts d'Arrée

En Bretagne, les flammes se propagent également très vite à travers la végétation. Plusieurs images permettent de se rendre compte, déjà, de l'ampleur de l'incendie, mais aussi des dégâts qu'il provoque.

Photos de la tragédie qui touche les Monts d'Arrée où pour le moment les flammes ont brûlé une surface de 1330 ha.

300 personnes évacuées.

Des arrivent sur la zone ce mardi matin.

Photos: Vincent Zeroualhttps://t.co/wAlNcLWE80 pic.twitter.com/ZCnnVTpy05 — Sébastien DECAUX (@SebDecaux) July 19, 2022

À priori situation très compliqué dans les monts d arrée.. le 22 et 56 envoient des engins...@SebDecaux @StevenTual_off @MeteoBretagne pic.twitter.com/sEO6VKBqwu — Jérôme (@jeromeprn74) July 18, 2022

Spectacle de désolation ce matin dans les Monts dArrée, après lincendie du mont saint michel de #brasparts pic.twitter.com/ltll0dpBCR — Mickaël Louédec (@mlouedec1) July 19, 2022

Quelle est l'origine de l'incendie dans les Monts d'Arrée ?

Pourquoi un incendie s'est-il à son tour déclaré en Bretagne ? Avec la période de fortes chaleurs, les autorités avaient prévenu du risque très élevé des départs de feux en France, appelant à la vigilance. Est-ce une faute humaine ou non qui a déclenché l'apparition des flammes aux Monts d'Arrée ? Pour l'heure, la préfecture du Finistère indique que la cause n'est pas encore connue et aucune piste ne semble être privilégiée à ce stade.