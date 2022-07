"Assassinats à Douvres (Ain) : qui est le forcené qui a tué un couple et trois enfants ?"

DOUVRES. Le profil sur le forcené qui a tué cinq personnes, dont trois enfants, à Douvres (Ain) mercredi se précise. Les derniers éléments.

[Mise à jour le 21 juillet à 12h15] Le choc est toujours grand à Douvres, dans l'Ain, jeudi 21 juillet 2022, au lendemain de l'assassinat de cinq personnes dans une maison, dont trois enfants. Alors que l'auteur des faits a été abattu par les forces de l'ordre, l'enquête débute pour tenter de déterminer les raisons qui ont poussé l'assassin à passer à l'acte. Les premiers éléments ont tout de même déjà permis d'établir le profil d'un homme qui n'habitait pas le village dans lequel s'était installée la famille depuis un an.

Cinq personnes tuées à Douvres

Mardi 19 juillet, en début de soirée, un homme s'est retranché dans une maison à Douvres, dans l'Ain, à 60 km au nord-est de Lyon. Il a alors pris en otage au cinq personnes qui étaient également présentes dans le domicile. Les gendarmes sont ensuite alertés en début de soirée par un appel téléphonique. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'année, qui indique qu'il vient de tuer cinq personnes. Christophe Rode, procureur de la République, précise que plus de 100 gendarmes et enquêteurs sont mobilisés.

La prise d'otage a duré toute la nuit, ainsi que toute la matinée. Le GIGN a été envoyé sur place en début de journée, vers 7 heures, selon les informations recueillies par Le Figaro, tandis que des coups de feu auraient été entendus durant la matinée, selon des témoins cités par les journaux locaux. Après avoir tenté de mener des négociations, en vain, le GIGN a donné l'assaut à la mi-journée, abattant le dernier membre vivant présent dans le domicile, l'auteur présumé des faits. Lorsqu'ils ont pénétré dans la maison, les membres du GIGN ont découvert l'homme enfermé dans la salle de bain muni d'un katana, un sabre japonais. Après plusieurs sommations, et tandis que l'homme pointait ses armes en direction des gendarmes, le GIGN a été contraint d'ouvrir le feu, précise le procureur de la République, Christophe Rode, dans un communiqué mercredi soir.

Qui sont les cinq personnes tuées ?

Selon des informations du maire de Douvres, recueillies par France info, les cinq personnes tuées sont toutes issues d'une même famille. Il s'agit d'un couple et de ses trois enfants : deux filles de 17 et 15 ans, ainsi qu'un jeune garçon de 5 ans. La famille habitait à Douvres depuis un an.

Qui est le preneur d'otage tué ?

C'est donc bien un fils qui a décimé toute une famille avant de trouver la mort, à Douvres (Ain), mercredi 20 juillet. Il s'agissait d'un jeune hommage âgé de 22 ans, prénommé Mathieu selon Le Progrès. Il serait le fils de l'homme faisant partie des victimes, né d'une première union. Selon la gendarmerie, le tueur était atteint de troubles psychiatriques et était "déterminé" selon les éléments communiqués par le parquet. L'auteur des faits ne vivait pas dans cette maison, habitée par, a priori, son père, sa compagne (qui n'était pas sa mère) ainsi que trois enfants, dont le lien familial n'a pas encore été précisé. Le jeune homme s'était retranché dans une pièce avec un sabre et un fusil, selon ce même communiqué. L'homme pointait ses armes en direction du GIGN, ce qui a poussé les gendarmes à ouvrir le feu.