Mort de Lola : principale suspecte interpellée, une enquête pour "viol" et "torture"

MORT DE LOLA. Après la découverte de la mort d'une adolescente de 12 ans asphyxiée dans une malle à Paris, deux personnes dont la principale suspecte ont été déférées ce 17 octobre tandis qu'une enquête a été ouverte pour meurtre, viol et torture.

La mort de Lola a de quoi retourner les estomacs. La jeune collégienne de 12 ans a été retrouvée morte asphyxiée dans une malle laissée dans la cour d'un l'immeuble du 19ème arrondissement parisien, dans la nuit de vendredi à samedi. Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur six suspects et en ont interrogé quatre durant le week-end, mais ce lundi 17 octobre l'étau se resserre et deux personnes ont été déférées. La principale suspecte, une femme SDF de 24 ans prénommée Dahbia B., et un homme soupçonné d'être le conducteur du véhicule ayant transporté le corps de Lola doivent être présentés devant un juge d'instruction ce lundi en vue d'une possible mise en examen. Le parquet de Paris a déjà requis un placement en détention provisoire pour les deux individus.

Si l'identification des suspects progresse, c'est aussi le cas de l'enquête. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet ce lundi pour plusieurs chefs d'accusation qui traduisent l'horreur de l'affaire : meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre. D'après Le Parisien, les enquêteurs privilégient "la piste d'un meurtre gratuit et insensé sur fond de marginalité".

Qui est la principale suspecte dans l'affaire de la mort de Lola ?

Seulement quelques heures après la découverte de la mort de la collégienne Lola, six personnes ont été placées en garde à vue le samedi 15 octobre, quatre le sont restées dimanche mais une femme s'est démarquée comme étant la principale suspecte. La jeune femme de 24 ans née en Algérie a été vue par les caméras de vidéosurveillance aux abords de l'immeuble où habitait Lola au même moment que la jeune fille dans l'après-midi du vendredi 14 octobre. Un témoin dit avoir vu un peu plus tard la suspecte nommée Dahbia B. quitter le même immeuble avec deux valises "tachées de sang" et qui "sentaient fortement l'eau de javel" selon les précisions du journal francilien. La meurtrière présumée de Lola doit se soumettre à une expertise pour savoir si elle souffre de "potentiels troubles psychiatriques" selon une source proche de l'enquête.

Qu'est-il arrivé à la collégienne Lola ?

Les parents de Lola, gardiens d'immeuble dans le 19ème arrondissement de Paris, ont signalé la disparition de leur fille le vendredi alors que Lola n'était pas rentrée après ses cours au collège Georges-Brassens. La dernière fois qu'une trace de Lola est enregistrée c'est par la caméra de vidéosurveillance placée à l'entrée de sa résidence : le 14 octobre, autour de 15h20, la jeune fille est aperçue en train de rentrer dans l'immeuble accompagnée d'une femme dont la description physique ressemble à celle de Dahbia B.

A 23 heures le même jour, un SDF signale la découverte du corps de Lola dans une malle déposée dans la cour d'un immeuble de l'arrondissement de l'est parisien. Lola est retrouvée pieds et poings liés avec une plaie béante à la gorge. Selon les conclusions de l'autopsie, la jeune fille est morte par asphyxie.

Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qu'il s'est passé entre l'entrée de Lola dans son immeuble et la découverte de son corps tard dans la soirée. Plusieurs témoins disent avoir vu la suspecte Dahbia B. quitter la résidence des parents de Lola chargée d'une malle qu'elle souhaitait mettre dans le coffre d'une voiture. A ce sujet, un témoin interrogé par la police ajoute que la femme de 24 ans lui aurait demandé de l'aide en contrepartie d'argent et aurait évoqué un "trafic d'organe" mais les enquêteurs n'ont pas encore déterminé le bienfondé de ces déclarations.