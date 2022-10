"Mort de Lola : profil de la suspecte, mobile... Où en est l'enquête une semaine après ?"

MORT DE LOLA. Qu'est-il arrivé à Lola ? Qui sont les suspects du meurtre de l'adolescente ? Une semaine après le meurtre de l'adolescente à Paris, le point sur l'enquête....

Une semaine après le meurtre de Lola, l'émotion est encore vive en France.

La principale suspecte dans l'affaire, Dahbia B, est mise en examen pour "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de tortures ou actes de barbarie" et "viol sur mineur" et placée en détention provisoire à la prison de Fresnes depuis le 17 octobre. Elle a reconnu durant sa garde à vue avoir abusé et tué Lola mais le mobile du crime n'est pas encore établi.

Dans une enquête publiée en ligne, Le Figaro détaille l'activité sur les réseaux sociaux de la principale suspecte dans l'affaire du meurtre de Lola. Le média a notamment analysé les comptes suivi sur TikTok par Dahbia B. Fait surprenant, le dernier compte auquel elle s'était abonnée, quatre jours avant les faits, était "Hamza - actu faits divers", un compte suivi par plus de deux millions de personnes et consacré aux affaires criminelles.

Les obsèques de Lola se tiendront le lundi 24 octobre dans le Pas-de-Calais, à Lillers. Dans un communiqué, la famille a annoncé que la cérémonie se tiendrait dans l'intimité.

10:25 - Le dernier compte suivi sur TikTok par Dahbia B. était consacré aux affaires criminelles Dans une enquête publiée en ligne, Le Figaro détaille l'activité sur les réseaux sociaux de la principale suspecte dans l'affaire du meurtre de Lola. Le média a notamment analysé les comptes suivi sur TikTok par Dahbia B. Fait surprenant, le dernier compte auquel elle s'était abonnée, quatre jours avant les faits, était "Hamza - actu faits divers", un compte suivi par plus de deux millions de personnes et consacré aux affaires criminelles. 22/10/22 - 19:48 - Où la suspecte est-elle détenue ? En attendant les conclusions de l'enquête, la principale suspecte a été placée en détention provisoire à la prison de Fresnes, située dans la banlieue sud de Paris. La direction de la prison l'a immédiatement placée à l'isolement a révélé le Parisien. Un membre du personnel a témoigné sous couvert d'anonymat que Dahbia B, "est arrivée en pleine nuit. On l'a laissée dans une pièce quelques heures et au petit matin on l'a installée dans une cellule où elle restera seule." L'enquête avance, mais de très nombreux points ont déjà été étudiés par la police et les juges d'instruction. Voici ce que l'on sait désormais du travail des investigateurs en charge du dossier. Voir le dossier Les révélations de l'enquête sur la mort de Lola 22/10/22 - 18:43 - Plus de récupération politique ? Au lendemain d'une manifestation à Paris en présence notamment d'Éric Zemmour, la famille de Lola a demandé, vendredi 21 octobre, à ce que "cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques", a indiqué leur avocate dans un communiqué, selon franceinfo. Ses parents souhaitent "pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due", a-t-elle ajouté. Le profil de la suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, a provoqué de vives critiques de la part de la droite et de l'extrême droite. Depuis, les interventions dans les médias sont plus apaisées. 22/10/22 - 17:40 - L'attitude énigmatique de Dahbia B. lors de sa garde à vue Les propos de Dahbia B., principale suspecte dans le meurtre de Lola, lors de sa garde à vue montrent plusieurs facettes de la jeune femme. Elle a d'abord été très coopérative et a fini par raconter en détail la mort de Lola, selon les informations d'Europe 1. Puis, au fil de ses révélations, la jeune femme est revenue sur sa première version, expliquant avoir décrit un rêve plutôt que la réalité et a prétendu s'être défendue contre un agresseur non identifié et s'être battue contre un fantôme. Pour que sa santé mentale soit examinée afin de déceler l'existence de "potentiels troubles psychiatriques", la suspecte va prochainement passer une expertise. 22/10/22 - 15:15 - Gérald Darmanin se rendra aux funérailles de Lola Samedi 21 octobre, BFM TV a annoncé que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendrait aux obsèques de Lola, lundi 24 octobre 2022. Il a été invité par la famille à y participer. LIRE PLUS

La mort de Lola a de quoi retourner les estomacs. La jeune collégienne de 12 ans a été retrouvée morte asphyxiée dans une malle laissée dans la cour de l'immeuble du 19ème arrondissement de Paris dans lequel elle vivait avec ses parents, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2022. Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur six suspects et en ont interrogé quatre durant le week-end, avant de resserrer l'étau, dès le lundi 17 octobre, autour de deux personnes : la principale suspecte, une femme SDF de 24 ans prénommée Dahbia B., et un homme d'une quarantaine d'années, Rachid N., soupçonné d'être le conducteur du véhicule ayant transporté le corps de Lola. La première a été mise en examen dès le lundi soir et placée en détention provisoire à Fresnes (Val-de-Marne), tandis que le second a également été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Du côté de l'enquête et du mobile de l'assassinat, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris lundi 17 octobre pour plusieurs chefs d'accusation qui traduisent l'horreur de l'affaire : meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre. Les raisons qui ont motivé le crime effroyable sont encore inconnues mais les enquêteurs creusent deux pistes : celle de la vengeance après une altercation entre la suspecte et la mère de Lola et celle d'un meurtre gratuit sur fond de marginalité.

Seulement quelques heures après la découverte de la mort de la collégienne Lola, six personnes ont été placées en garde à vue le samedi 15 octobre, quatre le sont restées dimanche mais une femme s'est démarquée comme étant la principale suspecte. Il s'agit de Dahbia B., une jeune femme de 24 ans née en Algérie, sans domicile fixe et sans travail qui logeait chez sa soeur dans le même immeuble que la famille de Lola au moment des faits. Les derniers éléments de l'enquête révélés par BFMTV précisent que la suspecte est en situation irrégulière et visée par une obligation de quitter le territoire sous 30 jours qui court depuis le 21 août 2022. Dahbia B. est arrivée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour étudiant mais n'est plus en situation régulière depuis la péremption de ce titre.

Dahbia B. a été vue entrer dans l'immeuble où vivait sa soeur et la famille de Lola au même moment que la jeune adolescente par les caméras de vidéosurveillance de la résidence. Elle a ensuite été filmée en train de quitter l'immeuble sans Lola mais avec deux valises. Des témoins disent l'avoir vue en fin d'après-midi chargeant les valises dans une Dacia conduite par le deuxième suspect mis en examen, l'un d'eux explique même avoir aidé la jeune femme et avoir remarqué qu'une valise était "tachée de sang" et qui "sentait fortement l'eau de javel". La jeune femme a pris la route à bord du véhicule pour se rendre chez le second suspect à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir chez sa soeur en VTC toujours munie des valises. Dahbia B. a toutefois laissé les malles dans la cour de l'immeuble avant de remonter dans l'appartement de sa soeur. Interpellée et mise en examen, la principale suspecte est en détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne).

La suspecte soumise à une expertise psychiatrique

Les témoignages ont décrit une jeune femme au comportement étrange dans l'après-midi du vendredi 14 octobre. Des passants disent l'avoir vue en chaussettes, d'autres assurent l'avoir entendue dire "Il l'a fait ! Il l'a fait ! Il l'a fait !" au téléphone. Le plus troublant est que, selon un témoin, Dahbia B. aurait parlé de trafic d'organes. Certaines déclarations de la soeur de la suspecte, reprises par le Parisien, donnent de nouveaux éléments sur la santé mentale de Dahbia B. La jeune femme se serait marginalisée depuis quelques années et aurait, depuis, des discours décousus. Plus jeune, la suspecte aurait aussi souffert de la mort de ses parents.

Les propos de Dahbia B. lors des auditions montrent aussi des facettes de la jeune femme. Elle a d'abord été très prolixe et a fini par raconter en détails la mort de Lola avec un certain détachement, selon les informations d'Europe 1. Mais au fil des auditions, la jeune femme est revenue sur sa première version, expliquant avoir décrit un rêve plutôt que la réalité et a prétendu s'être défendue contre un agresseur non identifié et s'être battue contre un fantôme. Pour que sa santé mentale soit examinée afin de déceler l'existence de "potentiels troubles psychiatriques", la suspecte va prochainement passer une expertise. Pour l'heure, elle semble en mesure de répondre d'elle-même et peut être jugée responsable de ses actes selon les experts.

Les parents de Lola, gardiens d'immeuble dans le 19ème arrondissement de Paris, ont signalé la disparition de leur fille le vendredi 14 octobre en milieu d'après-midi alors que Lola n'était pas rentrée après ses cours au collège Georges-Brassens. La dernière fois qu'une trace de Lola est enregistrée, c'est par la caméra de vidéosurveillance placée à l'entrée de sa résidence : autour de 15h20, la jeune fille est aperçue en train de rentrer dans l'immeuble, accompagnée d'une femme dont la description physique correspond à celle de Dahbia B. À 23 heures le même jour, un SDF signale la découverte du corps de Lola dans une malle déposée dans la cour du même immeuble de l'arrondissement de l'est parisien. Lola est retrouvée le visage scotché, pieds et poings liés avec une plaie béante à la gorge. Selon les conclusions de l'autopsie, la jeune fille est morte par asphyxie.

Les déclarations de Dahbia B. lors de son audition devant les policiers, rapportées par Europe 1, permettent de savoir ce qui s'est passé entre le moment où Lola est entrée dans l'immeuble et celui où elle a été retrouvée sans vie. La suspecte dit avoir entrainé la jeune fille dans l'appartement de sa soeur. Là, elle a demandé à Lola de se doucher avant de la contraindre à des actes sexuels lors desquels la suspecte précise avoir joui selon le média. Après quoi la jeune femme raconte avoir scotché le visage de la jeune fille et asséné son corps de plusieurs coups de ciseaux et de couteaux, dont deux à la gorge. A la fin de ce récit déjà atroce, la suspecte ajoute avoir bu un peu de sang de la victime et en avoir conservé dans un flacon. Le contenant n'a pas été retrouvé. Le corps de Lola a ensuite été placé dans une malle avec laquelle la suspecte s'est déplacée durant la fin de journée. Il s'agit de la même valise avec laquelle la jeune femme a été vue quittant l'immeuble un peu avant 17 heures. Le trajet du corps de Lola suit ensuite celui de la suspecte : il est chargé dans la voiture du deuxième suspect pour aller jusqu'à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) avant de revenir devant l'immeuble du 19ème arrondissement et d'être trouvé par un SDF dans la cour de la résidence à 23 heures.

L'enquête sur l'affaire Lola progresse mais les policiers recherchent encore le mobile ou les raisons qui ont poussé la principale suspecte à agir comme elle l'a fait, selon ses propres aveux. Deux pistes sont pour le moment retenues. D'abord les enquêteurs ont privilégié la piste "d'un meurtre gratuit et insensé sur fond de marginalité" comme l'a révélé le Parisien. Mais dans la soirée du lundi 17 octobre, après les révélations sur une altercation entre la principale suspecte, Dahbia B., et la mère de Lola, la thèse de la vengeance est mise sur la table. Lors de son audition, la jeune femme de 24 ans a dit avoir eu une dispute avec la mère de la collégienne, qui est aussi la gardienne de l'immeuble dans lequel vit sa soeur, après avoir essuyé un refus d'obtention d'un badge d'accès à la résidence. Reste qu'aucun coup n'a été échangé lors de l'altercation et que les supplices physiques et sexuels infligés à Lola semblent démesurés par rapport au mobile. Autre limite à la piste de la vengeance : les parents de Lola ont tous les deux dit ne pas connaître la suspecte à la vue des images de vidéosurveillance. Ces éléments poussent les enquêteurs à douter mais ils n'écartent pas la thèse pour autant.

Evoquée plus tôt dans l'enquête, l'autre piste sur un possible trafic d'organes n'est plus poursuivie par les enquêteurs. Les déclarations d'un témoin avaient incité les enquêteurs à creuser dans ce sens : la suspecte aurait, durant ses déplacements avec la valise renfermant le corps de Lola, demandé à un passant de l'aider en échange d'un peu d'argent obtenu via des transactions liées à un trafic d'organes. Mais rien dans l'affaire Lola, à part ce témoignage, n'a à voir avec ce genre de trafic. L'avocat de Dahbia B. a lui même balayé l'hypothèse le 17 octobre sur BFMTV, de même que celles évoquant des "rituels sataniques sur des enfants".

Les parents de la jeune adolescente sont les premiers à souffrir de la mort de Lola et de l'affaire qui en découle. Ce sont eux qui ont donné l'alerte sur la disparition de leur fille le 14 octobre, quelques heures avant qu'elle soit retrouvée morte dans une valise à l'intérieur même de l'immeuble dans lequel ils habitent et assurent le gardiennage. Les parents de Lola sont restés très discrets depuis la funeste découverte et n'ont jamais pris la parole dans les médias. Selon BFMTV, le couple a préféré quitter Paris, leur appartement du 19ème et leur travail au sein de la résidence le temps de faire le deuil de leur petite fille de 12 ans. Ils ont trouvé refuge dans le Pas-de-Calais, à Fouquereuil, chez la grand-mère paternelle de Lola. S'ils ont refusé d'être filmés, ils ont expliqué aux journalistes leurs difficultés "à penser à autre chose qu'à Lola".

Mardi 18 octobre, quatre jours après la découverte du corps de Lola, les parents de l'adolescente ont été reçus à l'Elysée par le président de la République a-t-on appris dans les médias. Le chef de l'Etat, qui était resté silencieux jusqu'alors, a assuré son soutien et sa solidarité à la famille. Pour soutenir la famille après la mort de Lola, des rumeurs sur l'organisation d'une marche blanche en hommage à la jeune fille devant la mairie du 19ème arrondissement dans les prochains jours ont circulé. Mais dans l'après-midi du 18 octobre, la marie a démenti prévoir de tels événements cette semaine. Une marche blanche ou d'autres hommages à Lola seront organisés mais "au moment voulu par la famille".