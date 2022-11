Agent des impôts tué à Bullecourt : que s'est-il passé ?

BULLECOURT. Un agent du fisc a été retrouvé mort dans la soirée de lundi à Bullecourt (Pas-de-Calais) et le mis en cause se serait suicidé par arme à feu. Une enquête a été ouverte pour assassinat.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 9h06] "Cet homme faisait simplement son travail [...] Aujourd'hui, il n'est pas revenu". C'est par cette phrase que Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, a fait part au Sénat de la mort d'un agent des impôts survenue lors d'un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais, dans la soirée du lundi 21 novembre 2022. La victime était un chef de brigade de vérification de la Direction départementale des finances publiques âgé de 43 ans et procédait à un contrôle de vérification de la comptabilité à domicile dans le village de Bullecourt, situé à quelques kilomètres d'Arras, accompagné d'une collègue.

Ce contrôle fiscal qui a mal tourné a fait plusieurs victimes. Les deux agents du fisc ont été retrouvés sur place peu après 18 heures et l'arrivée des gendarmes et des pompiers, prévenus par des voisins. L'homme était mort et son corps présentait les stigmates de "plusieurs coups de couteau" tandis que sa collègue vérificatrice était "ligotée sur une chaise et profondément choquée" d'avoir assisté à la mort de son collègue mais ses jours ne son pas en danger, a fait savoir le parquet d'Arras. L'homme suspecté d'avoir donné la mort à l'agent des impôts a aussi été retrouvé sans vie par les forces de l'ordre, il se serait suicidé à l'aide d'une arme à feu toujours selon le parquet. Une enquête pour assassinat a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie des Hauts-de-France. Le village de Bullecourt, qui abrite 250 habitants, est secoué par le drame et le ministre Gabriel Attal attendu sur place ce mardi 22 novembre 2022 aux alentours de 11h30.

La mort d'un agent suivie d'un suicide à Bullecourt ?

L'homme suspecté d'avoir séquestré les deux agents du fisc et d'avoir tué l'homme d'une quarantaine d'années n'est autre que la cible du contrôle discal et le propriétaire de l'habitation. Ce brocanteur de profession et âgé de 46 ans "se serait donné la mort par arme à feu" après avoir ôté la vie de l'agent des impôts. Son corps a été retrouvé dans une dépendance de la propriété. Le mis en cause était un homme divorcé, père de deux enfants et installé dans le village depuis quatre ans a indiqué le maire de Bullecourt, Eric Bianchin. "Il avait acheté une ferme rue de Quéant, où il faisait des ventes chez lui. Il vidait les maisons, les vide-greniers et revendait chez lui", a-t-il ajouté. "Je n'ai jamais eu de problème avec lui, il était serviable, c'était une personne lambda. Il était intégré dans le village". Selon les informations de Franceinfo, le brocanteur était connu de la justice pour des faits de droit commun.

Le dispositif de sécurité a été levé autour de 21 heures d'après La Voix du Nord qui ajoute que le parquet d'Arras s'exprimera sur les faits dans la journée de mardi. Le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, ainsi que le maire de Bullecourt, Eric Bianchin, étaient tous les deux présents sur place lundi soir. "Ce drame innommable vient déchirer la vie de ses proches, de sa famille [...] Tous les agents des finances publiques sont ce soir bouleversés. C'est également à eux que je veux penser et je me rendrai à leurs côtés demain matin", a déclaré le ministre de l'Action et des comptes publics hier soir devant le Sénat, selon des propos rapportés par BFMTV. Il a ensuite demandé un moment de recueillement au Sénat.