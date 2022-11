Romain Chevrel : l'homme qui a avoué le meurtre de Vanesa peut-il échapper à la prison ?

Romain Chevrel, 31 ans, le meurtrier présumé de Vanesa, 14 ans, a été transféré en hôpital psychiatrique, jeudi 24 novembre. L'homme a été mis en examen le 20 novembre pour le viol et le meurtre de l'adolescente.

Alors qu'une marche doit se tenir, vendredi 25 novembre 2022, à Tonneins dans le Lot-et-Garonne, une semaine après le meurtre de Vanesa, son meurtrier présumé a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Selon une information de La Dépêche du Midi, l'homme de 31 ans a été entendu lors d'un entretien par un agent du service de probation et d'insertion (SPIP). Durant cette rencontre, Romain Chevrel aurait indiqué à son interlocuteur qu'il souhaitait mettre fin à ses jours. Le détenu a ensuite été transféré au centre hospitalier psychiatrique de la Candélie à quelques kilomètres du centre-ville d'Agen, où il est pris en charge pour soins. Pour rappel, le suspect avait été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre, dimanche 20 novembre. Il avait avoué précédemment avoir violé et tué Vanesa, 14 ans, après l'avoir forcée à monter dans sa voiture à la sortie du collège de l'adolescente.

Selon La Dépêche, Romain Chevrel pourrait ne séjourner que quelques jours dans cet hôpital psychiatrique, avant de retourner en prison. Lors de ses aveux, le meurtrier présumé avait affirmé avoir remarqué sa victime alors qu'elle sortait du collège. Après l'avoir forcée à rentrer dans sa voiture, il l'a violée à deux reprises puis l'a étranglée. À la suite d'une perquisition, le suspect avait indiqué consommer des vidéos pédopornographiques de façon régulière. Originaire de Seine-et-Marne, Romain Chevrel est installé depuis un an à Marmande avec sa compagne, avec laquelle il a eu un enfant, âgé de deux mois.